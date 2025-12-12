chargement...

183 visiteurs
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   
Amber Asylum
 Amber Asylum - Bitter River (C)
Par Sosthène		   
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   

Gosudar - Eschatological Agony Of The Universe

Chronique
Gosudar Eschatological Agony Of The Universe (EP)
Quelque peu en retard sur le sujet Gosudar puisque ma dernière chronique, même si elle remonte à l’année dernière, concernait un split paru en 2022 aux côtés des regrettés Malignant Altar, je vais tenter aujourd’hui d’y remédier, au moins en partie. Oui, en partie seulement, car depuis 2022 le groupe de Moscou a tout de même sorti deux splits et un EP. La bonne nouvelle me concernant est que les deux titres figurant sur le split en compagnie de Seraf (one-man band originaire de Saint-Pétersbourg versant dans la musique synthétique plus ou moins bruitiste) sont ceux qui composent également Eschatological Agony Of The Universe, un EP sorti bien plus tard (novembre 2024 pour la version numérique, février 2025 pour la version vinyle) chez Me Saco Un Ojo Records et Rotted Life Records. Me voilà donc avec une chronique de moins à rédiger, elle est pas belle la vie ?

Illustré par un artiste indonésien répondant au nom d’Admesster et composé de deux morceaux seulement, ce modeste EP de quatorze minutes va surtout être l’occasion pour Gosudar d’explorer de nouvelles sonorités. Car si "Eschatological Agony Of The Universe" joue la carte Death Metal déjà largement déroulée par les Russes depuis leur formation en 2018, "Оторопь" ou "Otorop" voit l’entité s’essayer à un registre bien différent en optant effectivement pour une piste 100% instrumentale et surtout 100% synthétique. Mais on y reviendra !

Car c’est sur "Eschatological Agony Of The Universe", longue pièce de plus de sept minutes, que s’ouvre ce EP du même nom. Un titre au long cours qui derrière ses airs de composition très scolaire se révèle pourtant truffée de petites subtilités dynamiques que l’on doit en grande partie à Vyacheslav Tyutyunikov, un nouveau batteur arrivé dans les rangs de Gosudar courant 2022. Ainsi, outre quelques blasts appuyés dispensés de manière plutôt brèves entre 3:27 et 4:35, ce que l’on retiendra surtout de son jeu tout en retenue ce sont ces nombreux "fills" hyper variés et dynamiques (que ce soit sur les toms ou les cymbales) qui apportent à des séquences généralement plombées des rythmes contrastés et presque chaotiques rappelant un certain Spectral Voice. SI cette batterie aux airs plutôt réservés joue un rôle prépondérant dans la musique des Russes, les autres instruments ne sont pas en reste à commencer naturellement par cette guitare dont les riffs sinistres et faisandés participent au développement de ces ambiances de mort qui règnent tout au long de ces sept minutes. Même chose pour ce growl profond qui, s’il manque peut-être un peu de nuances, nous envoie tout de même six pieds sous terre. Reste la basse qui doit bien être quelque part mais dont le jeu mesuré et la place discrète dans le mix ne méritent pas spécialement que l’on aborde le sujet.

Quant à "Оторопь", j’ai toujours bien du mal à m’enthousiasmer pour ce genre de compositions principalement parce que la plupart du temps je m’ennuie profondément à l’écoute de ce que je considère comme une succession de sons et même de bruits sans grand intérêt. Perchée ici à plus de six minutes, cette composition m’évoque par certaines de ses sonorités ce qu’a pu faire Varg Vikernes avec Burzum, notamment sur l’album Filosofem et le titre "Rundgang Um Die Transzendentale Säule Der Singularität". On retrouve en effet le même genre de petites notes rondes et diffuses, un petit peu comme des bulles de bruits en mouvements. Celle-ci sont posées ici sur des samples plus ou moins perceptibles, notamment celui d’une lourde chaîne en métal que l’on semble trainer sur le sol indéfiniment. Ainsi, même si je salue l’expression d’une liberté artistique permettant à Gosudar de sortir des cadres très restrictifs imposés par ce genre qu’est le Death Metal, je ne parviens toujours pas à m’affoler pour ce genre de morceau qui chez moi ne suscite pas beaucoup d’intérêt, encore moins sur un EP constitué de seulement deux titres.

Sorti en vinyle afin d’offrir à ces deux titres une plus grande exposition, Eschatological Agony Of The Universe n’est pas un EP que l’on pourrait qualifier d’indispensable mais il n’en constitue pas moins une sortie relativement intéressante pour tous ceux déjà tombés sous le charme de nos trois Russes. Encore une fois, je trouve plutôt chouette qu’un groupe quel qu’il soit, s’autorise à sortir des clous pour voguer momentanément vers d’autres horizons. Le hic ici est que je ne suis pas particulièrement client de ce genre de compositions Ambient dont l’intérêt a toujours été très limité me concernant. Pour autant, "Eschatological Agony Of The Universe" reste un très bon titre qui à défaut d’être acheté mérite en tout cas d’être écouté.
Thrasho Amazon AxGxB
12 Décembre 2025 - 70 lectures

Gosudar
Death Metal
2024 - Me Saco Un Ojo Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Gosudar
 Gosudar
Death Metal - 2018 - Russie		   

tracklist
01.   Eschatological Agony Of The Universe  (07:21)
02.   Otorop  (06:47)

Durée : 14:08

line up
parution
28 Novembre 2024

voir aussi
Gosudar / Malignant Altar
 Gosudar / Malignant Altar
Gosudar / Malignant Altar (Split-CD)
2022 - Me Saco Un Ojo Records / Rotted Life Records		   
Gosudar
 Gosudar
Morbid Despotic Ritual
2021 - Rotted Life Records		   

