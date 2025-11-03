Squassation - Decorated With Feculent Appurtenances Chronique Decorated With Feculent Appurtenances

Signé chez New Standard Elite en 2024 sur la base d’une simple démo trois titres, Squassation a sorti il y a quelques semaines son tout premier album sur le fameux label de Dayton, Ohio. Un disque intitulé Decorated With Feculent Appurtenances, torché en moins de trente minutes et illustré par l’emblématique Jon Zig. Aussi, à moins d’être arrivé ici par erreur, je ne pense pas me tromper en affirmant que tout le monde aura d’ores et déjà compris de quoi il retourne puisque effectivement, c’est bien de Brutal Death dont on va causer aujourd’hui.



Officiellement en activité depuis l’année dernière, le groupe qui partage ses membres entre la Floride et le Mississippi s’articule autour de quatre musiciens : Brad Cole au chant et à la guitare, Charlie Hart (Killhammer, Perceptions Of Torment, ex-Bloodchurn) au chant et à la guitare, Anthony Wheeler (Castrated, Dwelling Bellow, Hierarchies...) au chant et à la basse et enfin Tim Powell (ex-Decrepit, ex-Embalmer) à la batterie. Un line-up qui ne fait pas nécessairement rêver mais qui pourtant est bel et bien à l’origine de l’un des albums de Brutal Death les plus cool de cette année (en tout cas parmi ceux que j’ai pu écouter).



Naturellement, si frapper vite et fort semble être un pré-requis fondamental pour n’importe quel groupe de Brutal Death, cela ne suffit pas à faire de vous un groupe digne d’intérêt. Je le rabâche régulièrement dans mes chroniques mais les productions synthétiques et sans âme, les illustrations cradingues et particulièrement mal composées / photoshopées et la sacro-sainte quête de brutalité au détriment de riffs et autres séquences véritablement mémorables ont largement contribué à plomber le genre quitte à le rendre complètement anecdotique. Un genre qui commence néanmoins à reprendre des couleurs depuis maintenant quelques années grâce à des élèves appliqués ayant décidé de faire les choses avec intelligence (oui, même pour du Brutal Death).



Sans grande surprise, Squassation est de ces fameux élèves. De la musique à la production en passant par cette illustration, il n’y a pas grand chose à reprocher à nos Américains qui, sans originalité mais avec beaucoup d’efficacité, ont effectivement choisi de marcher dans les pas de certains de leurs ainés (le groupe citant volontiers Deeds Of Flesh, Severe Torture, Inveracity et Gorgasm comme principales influences).

Album relativement court, Decorated With Feculent Appurtenances ne va miser que sur l’essentiel puisque hormis quelques samples dispensés ici et là en guise d’introduction ("Decorated With Feculent Appurtenances", "Whoretapotty", "Perversion Of The Eschaton") ou de conclusion ("Lecherous Cardiovascular Ablation", "Long Pig Meat Stand"), les temps morts et autres digressions ne sont pas vraiment de la partie (même si on trouve bien évidemment quelques ralentissements ici et là). On retrouve ainsi sur ce premier album tout ce qui fait le charme des meilleures productions Brutal Death depuis maintenant plus de trente ans. De ces riffs technico-nerveux complètement schizophrènes à ces changements de rythmes tout aussi soudains et impromptus en passant par ces salves de blasts distribués avec générosité sur une caisse claire qui claque juste comme il faut, ces growls multiples mais complémentaires et bien entendu ces breaks lourdingues et autres passages au groove absolument irrésistible rien ne manque à un cahier des charges scrupuleusement respecté. Encore une fois, l’originalité n’est pas vraiment au rendez-vous mais difficile néanmoins de faire beaucoup plus efficaces que ces neuf compositions torchées pour l’essentiel entre deux et trois minutes seulement.



La seule petite chose qui finalement me chiffonne à l’écoute de Decorated With Feculent Appurtenances est ce dernier titre instrumental qui par son absence de vocalises perd quelque peu de son intérêt et de sa force. Si on appréciera pourtant de voir Squassation être là où très peu de groupes de Brutal Death se sont déjà aventurés, le fait est que si ce titre reste très bien composé, l’absence de chant lui est effectivement un brin préjudiciable. Moins brutal et plus mécanique, je trouve à titre personnel que la recette fonctionne effectivement un petit peu moins bien sans un growl gras et glaireux posé dessus. Ceci étant dit, ce n’est pas ça qui va gâcher la fête, les huit titres précédents étant suffisamment solides pour ne pas être gêné par un dernier morceau effectivement un poil moins efficace et redoutable.



Album extrêmement fidèle aux canons du genre, Decorated With Feculent Appurtenances ravira à n’en point douter les amateurs de Brutal Death éclairés vomissant toutes ces super-productions synthétiques, ces débauches de riffs et de blasts sans fond et surtout sans âme et plus globalement toutes ces sorties sans grand intérêt qui pullulent malheureusement dans le genre. Certes, les Américains ne révolutionnent rien avec leur formule très typée "année 2000" mais franchement, qui oseraient me dire que ce premier album n’est pas du pain béni pour qui goûte à ce genre de Death Metal ? Hein, qui ?

