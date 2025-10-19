chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
456 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Metharoma
 Metharoma - Pipe Dreams (Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 17 Octobre 2025
 Les news du 17 Octobre 2025... (N)
Par Sosthène		   
Nero Kane
 Nero Kane - For the Love, t... (C)
Par Raziel		   
Naufraage
 Naufraage - Les déferlantes... (C)
Par xworthlessx		   
Horror Within
 Horror Within - Soul Awakening (C)
Par Jean-Clint		   
Vile Apparition
 Vile Apparition - Malignity (C)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Private Music (C)
Par AxGxB		   
Les news du 9 Octobre 2025
 Les news du 9 Octobre 2025 ... (N)
Par AxGxB		   
Death Feast Open Air 2025
 Death Feast Open Air 2025 -... (R)
Par Lestat		   
Hedonist
 Hedonist - Sepulchral Lacer... (C)
Par Jean-Clint		   
Leviathan
 Leviathan - Unfailing Fall ... (C)
Par Raimondakis		   
Violator
 Violator - Unholy Retribution (C)
Par Krokodil		   
Sa Meute
 Sa Meute - Hyperborée (C)
Par Arnwolf		   
Abigail Williams
 Abigail Williams - A Void W... (C)
Par Bras Cassé		   
Cénotaphe
 Cénotaphe - Chimères (C)
Par Sosthène		   
Unleashed
 Unleashed - Fire Upon Your ... (C)
Par Deathrash.		   

Brozerz - Démo II Nous Deux

Chronique
Brozerz Démo II Nous Deux (Démo)
Même pochette que pour la galette précédente, à peine une simple inversion des couleurs pour illustrer ce deuxième méfait hexagonal, nous aurions pu penser à une blague, que BROZERZ ne serait qu’un projet éphémère voué à s’éteindre aussi vite qu’il était apparu… Eh bien non. Le duo nous revient bien géchar avec six nouveaux titres à l’esprit toujours aussi DIY et toujours aussi inaboutis que leurs ainés, adjectif en l’occurrence absolument pas péjoratif dans ma bouche pour ce style à l’arrache aussi agréable à contempler qu’un vilain ongle incarné qui pousserait sur un pied bot.

En effet, même en étant un acharné du genre grind, nous pourrions être enclins à penser que c’est désormais devenu un refuge exclusivement composé de tueurs éternellement en mode hyper blast sur-technique ou alors de pervers se baladant sur la frontière de la monstruosité goregrind (dans les deux cas, se reporter aux récents articles de Sagamore), alors qu’il subsiste encore quelques types, dont font partie Manu (guitare, chant) et Julien (batterie, chant), qui pensent et jouent de leurs instruments comme des punks fracassés à la Bavaria tiède. Ils parviennent par je ne sais quel miracle à esquisser des bribes de morceaux sans que l’auditeur ne sache jamais réellement comment ils démarrent et quand ils finissent, le pire de tous les pignoufs finis à la pisse semble parfois plus abouti qu’une composition de BROZERZ. Mais ce ne sont pas des confiseries au miel que l’on recherche en lançant cette Démo II nous deux et ce n’est certainement pas pour ses fignolages ou autres enluminures qu’on l’appréciera. Ce qui attirera le quidam, c’est plutôt son côté « on n’en a plus rien à foutre de quoi que ce soit, allez bien tous vous faire mettre ».

Si le duo parvient à étirer le temps jusqu’à des deux minutes sur « Alpha Bêtas », tu te doutes que cela correspond à peu près à sa période hebdomadaire de sobriété, le reste correspondant davantage à des passages express aux chiottes, entre étincelantes gerbes brutales et punitifs cacas mous post beuverie bon marché. Cependant, aussi repoussant que soit la selle, nous la contemplons avec une délectation curieuse avant de tirer la chasse et c’est exactement pour une raison similaire qu’encore et encore nous relancerons cette sortie dans nos enceintes, afin d’être sûr et certain de ne pas passer à côté d’un truc, d’une blague, d’un trait d’esprit, d’un riff dingue… En vain : elle est terminée l’époque « Rires & Chansons ». Autant je parvenais à sourire, une grimace serait plus exact, en écoutant « Aimez-vous » (c’est loin, en janvier dernier) autant à présent je me contente de regarder mes pompes en espérant que ces deux branques ne montent pas dans ma rame de métro…

Ils essayent de se rendre sympathiques pourtant, avec « Agricultueurs » par exemple, mais nous sommes loin de la bonhomie d’un AGRESSIVE AGRICULTOR, avec qui tu as immédiatement envie de taper la causette autour d’un verre de patxaran. Là ça sent juste le lisier, la colère paysanne, les fourches fourrées au fond de culs récalcitrants, la vieille chaussette de célibataire, rien d’autre. D’ailleurs, en dépit de textes on ne peut plus expéditifs (de « J’M la mode » à « Génération vid’idéaux », on ne dépasse guère les vingt mots), les compères parviennent à atteindre la sagesse du haïku, politisé certes mais jamais donneur de leçons, chose que j’apprécie tout particulièrement car je ne supporte plus que des gens essayent de m’expliquer comment je dois penser parce que je suis vraisemblablement trop con pour comprendre le monde qui m’entoure.

Avec cette deuxième démo en un an, BROZERZ n’évolue pas, ne stagne pas non plus, il affirme son penchant pour la salade piémontaise un peu trop grasse, les cuites au mauvais pinard et les bastons d’ivrognes. J’imagine mal ce qu’un album en bonne et due forme pourrait changer à la donne, peut-être que des splits seraient plus intéressants pour développer l’enseigne mais, quel que soit le chemin qui sera emprunté, j’essaierai de rester fidèle à cette sommité du bon goût à la française.
Thrasho Amazon Sosthène
19 Octobre 2025 - 64 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Brozerz
Grind
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Brozerz
 Brozerz
Grind - 2024 - France		   

formats
  • Digital / 01/10/2025 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 1 Octobre 2025

vidéos
Agricultueurs
Agricultueurs
Brozerz
Extrait de "Démo II Nous Deux"		   

tracklist
01.   Intro  (01:28)
02.   Manifeste  (00:42)
03.   Génération vid'idéaux  (01:16)
04.   J'M la mode  (01:01)
05.   Agricultueurs  (01:47)
06.   Alpha Bêtas  (02:09)

Durée : 08:23

line up
voir aussi
Brozerz
 Brozerz
Des mots...pour des maux (Démo)
2025 - Indépendant		   

Essayez aussi
Gadget
 Gadget
The Funeral March
2006 - Relapse Records		   
Misery Index / Mumakil
 Misery Index / Mumakil
Ruling Class Cancelled (Split-CD)
2008 - Power It Up Records		   
Relevant Few
 Relevant Few
The Art Of Today
2004 - No Tolerance Records		   
Lock Up
 Lock Up
Pleasures Pave Sewers
1999 - Nuclear Blast Records		   
Nasum
 Nasum
Shift
2004 - Relapse Records		   

Heraldic Blaze
Monument of Will
Lire la chronique
Brozerz
Démo II Nous Deux (Démo)
Lire la chronique
Xavier Boscher
La Cité Séraphine
Lire la chronique
Metharoma
Pipe Dreams (Through The Al...
Lire la chronique
Proscription
Desolate Divine
Lire la chronique
Wintereve
Birth of Tragedy
Lire la chronique
Dead Heat
Process Of Elimination
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Octobre 2025
Jouer à la Photo mystère
Vespéral
Nuits Blanches
Lire la chronique
Horror Within
Soul Awakening
Lire la chronique
Azelsglare
Autumn Passes as the Winds ...
Lire la chronique
Douve
Sol
Lire la chronique
Interview d'HORROR WITHIN pour l'album "Soul Awakening"
Lire l'interview
Entretien avec AVULSED
Lire le podcast
Vile Apparition
Malignity
Lire la chronique
Hasswald
...Der Waldgang (EP)
Lire la chronique
Today Is The Day
Animal Mother
Lire la chronique
Morke
To Carry On
Lire la chronique
Naufraage
Les déferlantes (EP)
Lire la chronique
Nero Kane
For the Love, the Death and...
Lire la chronique
Collier d'Ombre
...The Piercing Winds Of Mo...
Lire la chronique
Unbirth
Asomatous Bersmirchment
Lire la chronique
Aragon
Aragon
Lire la chronique
Electric Wizard
Electric Wizard
Lire la chronique
Monster Kill Tour 2025
Dehumanizing Itatrain Worsh...
Lire le live report
Deftones
Private Music
Lire la chronique
Hedonist
Sepulchral Lacerations (Démo)
Lire la chronique
Vígljós
Tome II: Ignis Sacer
Lire la chronique
Jerry Cantrell
I Want Blood
Lire la chronique
Dome Runner
Apocalypse.Pulse.Worship. (EP)
Lire la chronique