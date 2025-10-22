chargement...

Godflesh - Selfless

Chronique
Godflesh Selfless
Après avoir tant détruit, détruit les eighties et leurs années grises, détruit l’espoir qui étouffait sous la main des politiciens, jusqu’à s’autodétruire car il n’y avait rien à respirer au sein de cette époque où la radicalité était devenue la seule condition d’exister – temporairement –, il a fallu bâtir, ne pas se contenter des ruines et trouver un nouveau souffle. C’est ce que Godflesh fit avec Selfless, réponse de lui à lui-même, destructeur de Streetcleaner.

Résumé des épisodes précédents : Godflesh grogne, arrache, écrase et ce que l’on peut trouver dans le lexique de l’annihilation Pure. Malgré son extrémisme, il intéresse de plus en plus de monde, au point de profiter d’un deal entre un géant américain de l’industrie musicale – le concernant, Columbia Records – et Earache au même titre que d’autres camarades sortant leurs œuvres sur le label anglais et souhaitant les faire distribuer outre-Atlantique (l’exemple le plus connu étant Morbid Angel et Covenant sortant sur Giant Records). À la fois album le plus rock et metal de Godflesh, Selfless suit donc la même direction prise par d’autres collègues gagnant en popularité (Fudge Tunnel notamment) et faisant évoluer leur son pour le meilleur et pour le pire.

Les ventes seront décevantes à l’époque, le duo regrettant d’avoir tenté l’expérience d’aller vers un public plus large. Mais ça ne fait pas de Selfless une expérience ratée, loin de là. Il contient une faim propre au projet, loin de vouloir plaire aux masses. Autiste jusqu’à la psychose, il englobe tout, fait sien l’extérieur pour le transformer et l’incorporer. Son flot particulier reste unique, préfigurant des années à l’avance Jesu lors de ces morceaux où la paire Justin Broadrick / G.C. Green plonge dans l'azote et nous noie avec elle. Ce troisième album n’est pas pour autant une totale envolée, possédant quelques-uns des plus durs retours au sol de Godflesh, moins nihilistes et unilatéraux mais plus impactants dans leur groove contrastant avec les instants aériens. Nous sommes alors pris en étau, entre marche ou crève (« Anything Is Mine » et « Crush My Soul ») et plan large sur l'horizon (« Mantra »).

Un horizon qui n'est ni post-apo, ni solarpunk, mais contrasté comme le monde lui-même. Selfless cherche les ressources pour se transformer et finit par devenir matière parmi la matière, se mêlant à chaque chose, pulsant au rythme de la Terre et ses fourmilières. Avec une certaine distance, comme mu par les ailes du désir, le souhait jamais réalisé de descendre parmi les vivants, « Go Spread Your Wings » est un final d’un aller vers l'immatériel continu, l'empyrée en ligne de mire et jamais à portée de main. Une autre manière de figurer l’oppression, plus humaine et émotionnelle, coincé entre une réalité écrasante et une spiritualité qui s’échappe constamment.

Selfless a beau être complexe et varié, il a pourtant un fil rouge constant. L'industriel y quitte ce à quoi il paraît se dédier si l'on a l'esprit trop littéral et finit par évoquer toutes les mécaniques, de celles rituelles à celles faisant circuler le sang dans les veines. Il y a un avant et après cet album pour Godflesh, qui ira vers plus d’expérimentations, quittant l’expression d’une horreur totale pour chercher une plus grande variété de sentiments. Il y a aussi un avant et après cet album pour moi, découvert à une époque où je cherchais un sens à l’existence, cette chose qui n’allait alors pas de soi.

C’est en effet avec Selfless que Godflesh est devenu un groupe personnel, un groupe qui cherche ses réponses comme nous autres, plus qu’un groupe effrayant (et, quelque part, effrayé) par ce qui l’entoure, plus qu’un groupe culte qu’il s’agissait d’écouter, avec tout ce que cela sous-entend d’essentiel mais aussi d’obligatoire et donc, d’un peu gênant quand on parle avant tout de musique et de plaisirs (car cela en reste, malgré tout). Plus important qu’une définition des nineties – qu’il est avec ses névroses borderlines, ses métissages, son sens de la mélodie brute et convulsée comme sur « Xnoybis » et « Body Dome Light » – : une définition d’une partie de moi, ayant incorporé son univers à lui comme une part du mien. Encore et toujours, Godflesh est une histoire de mutation.
Thrasho Amazon Ikea
22 Octobre 2025

Godflesh
Industrial
1994 - Earache Records / Columbia Records
notes
Chroniqueur : 10/10
Lecteurs :   -
Webzines : (3)  8.61/10

plus d'infos sur
Godflesh
 Godflesh
Industrial - 1988 - Royaume-Uni		   

vidéos
Crush My Soul
 Crush My Soul
Godflesh
Extrait de "Selfless"		   

tracklist
01.   Xnoybis  (05:54)
02.   Bigot  (04:33)
03.   Black Boned Angel  (06:46)
04.   Anything Is Mine  (03:59)
05.   Empyreal  (06:02)
06.   Crush My Soul  (04:26)
07.   Body Dome Light  (05:30)
08.   Toll  (04:13)
09.   Heartless  (05:32)
10.   Mantra  (07:26)
11.   Go Spread Your Wings  (23:50)

Durée : 78:11

line up
parution
26 Septembre 1994

voir aussi
Godflesh
 Godflesh
Post Self
2017 - Avalanche Recordings		   
Godflesh
 Godflesh
Streetcleaner
1989 - Earache Records		   
Godflesh
 Godflesh
Decline & Fall (EP)
2014 - Avalanche Recordings		   
Godflesh
 Godflesh
A World Lit Only By Fire
2014 - Avalanche Recordings		   
Godflesh
 Godflesh
A World Lit Only By Dub
2024 - Avalanche Recordings		   

