Rå - Rå Chronique Rå

Tout le monde connaît obligatoirement le Belge Déhà, tellement actif avec ses 30 groupes que même lui ne sait plus où il en est. Quand il a 5 minutes de libre, alors que toi tu vas te taper une queue, lui il fait un morceau. Tu as un petit problème gastrique et tu passes 10 minutes aux toilettes, lui il arrive à faire un album de 40 minutes dans le même laps de temps. Déhà, il est partout, pire qu’Eric Antoine sur M6. On aurait pu en rire, mais aujourd’hui, ni le cœur ni l’esprit n’y sont. Cet album, proposé sous le nom de RÅ, est né d’une tragédie : la mort d’Asgeir Amort, emporté par un cancer à seulement 30 ans.



Asgeir Amort, connu aussi sous le nom d’Oscar Swinks, était lié à Déhà depuis plusieurs années, ayant collaboré dans divers projets. Il était guitariste et vocaliste dans HERZOG, et avait également contribué à YHDARL ou DRACHE (en tant que photographe ici). Ce camarade fidèle avait toute la vie devant lui, ayant aussi réussi sur le plan personnel en épousant Isa Myling, suédoise.



RÅ n’est rien de plus que l’union de l’ami et de la veuve pour un hommage poignant. Déhà s’occupe de tous les instruments, tandis qu’Isa Myling ajoute ses vocaux hurlés et douloureux. Il en résulte un black metal rageur, avec cinq morceaux de 6 à 8 minutes chacun, fortement imprégnés de peine et de révolte. Ces émotions sont particulièrement intenses lorsqu’on connaît le contexte, et il est difficile de ne pas être touché durant ces 35 minutes. Les moments les plus marquants sont sans doute ceux où la voix se fait plus claire et éthérée, notamment sur « Likvaka », donnant l’impression que le monde se fissure complètement.



Déhà reste maître de sa création musicale, proposant toujours des mélodies simples mais pénétrantes. La multiplication de ses projets rend difficile le suivi de toute son actualité, mais cette collaboration vaut largement le détour, apportant un réel plus à l’ensemble. Les idées originales, comme les samples narratifs sur « Vilse till sist », enrichissent encore l’album.



Cet hommage est sincère et important pour que les protagonistes expriment leur deuil, mais il possède également les qualités musicales pour toucher n’importe quel auditeur, même sans connaître l’histoire. Comprendre le sens des titres apporte toutefois une meilleure compréhension : en suédois, ils signifient « La veuve », « Perdue à la fin », « Chaleur et humidité », « Veillée funèbre » et « Ascension ».

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - Musical Excrements Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 8/10

plus d'infos sur Rå

Black Metal - Belgique / Suède

nouveaute A paraître le 17 Octobre 2025

tracklist 01. Änkan 02. Vilse till sist 03. Värme och väta 04. Likvaka 05. Himmelsfärd

Durée : 35:35

Essayez aussi Behemoth

I Loved You at Your Darkest

2018 - Mystic Production Vastatum

Mercurial States of Revelation

2022 - Avantgarde Music Cimetière

Extinction

2020 - Feu Follet Productions Wolfnacht

Ypervoreia

2017 - IG Farben Almyrkvi

Umbra

2017 - Ván Records

