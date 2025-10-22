Carn - Colors With Your Flesh Chronique Colors With Your Flesh (EP)

Même si l’on connait principalement la belle ville de Reims pour sa magnifique cathédrale du sacre des rois de France et son champagne mondialement réputé, la sous-préfecture de la Marne a aussi d’autres arguments imparables pour nous convaincre... entre une gente féminine particulièrement sympathique et une scène Metal certes méconnue mais particulièrement productive et qualitative. Si le premier nom qui nous vient à l’esprit est celui d’EROS NECROPSIQUE il va falloir désormais apprendre à connaître CARN, qui sans faire de bruit commence à bénéficier d’une très bonne réputation au sein de l’underground national. Formé en 2019 autour de vieux briscards locaux le quintet livre avec ce « Colors With Your Flesh » sa première véritable offrande (il y a eu un premier Ep en 2020 plus ou moins renié aujourd’hui par ses auteurs), où il trouve véritablement son style comme sa vitesse de croisière autour de cinq compositions particulièrement brutales et aiguisées, qui s’inspirent largement de CANNIBAL CORPSE comme d’ENTOMBED et VOMITORY. D’ailleurs les gars n’hésitent pas à reprendre sur scène des classiques de ces deux géants Suédois (« Supposed To Rot » et « The Carnage Rages On ») pour bien montrer ce qui les a influencés, et ils ont raison tant ils maîtrisent leurs instruments respectifs.



Cela est aussi le cas (et heureusement) pour les plages personnelles qui en un peu moins de vingt minutes vont mettre tout le monde d’accord tant l’intensité et l’agressivité ne vont jamais faiblir, et ce malgré quelques plans un peu interchangeables et prévisibles. Néanmoins cela ne va avoir aucun impact sur le rendu final qui va prendre immédiatement l’auditeur à la gorge sans jamais relâcher son étreinte avant l’ultime seconde, vu que les mecs vont miser la majeure partie du temps sur l’explosivité et la rapidité sous toutes ses formes. Cela apparaît immédiatement sur l’impeccable morceau-titre qui donne immédiatement le ton avec ses guitares granuleuses parfaitement affûtées, sa batterie sèche et violente qui martèle en mode mitraillette et un chant puissamment envoyé où se côtoie le growl le plus profond avec des cris déchaînés. Jouant ici sur la brutalité aux deux extrémités le combo n’hésite pas en son centre à alourdir les hostilités par un break bien massif et une rythmique qui se bride, afin de se faire rampante pour ajouter encore plus de noirceur à l’ensemble. Si on peut ajouter du côté des influences DEFLESHER comme INFERNALIVM (pour rester dans le Français) on se rend compte aussi de la fluidité de l’ensemble qui défile à toute allure sans qu’on ait le temps de s’ennuyer, et ce même quand la bande équilibre les débats comme quand elle se montre plus brutale et primitive.



En effet avec « Atrocious Scars Of Duty » on va être en présence d’une relative homogénéité entre une lenteur rampante et des explosions impressionnantes, pour offrir ainsi quelque chose d’impeccable sans jamais en faire des tonnes, vu que techniquement ça ne va pas trop loin afin de conserver le côté instinctif de l’écriture qui fait si mal aux cervicales. D’ailleurs celles-ci vont être mises à rude épreuve sur les débridés et furibards « Expiate » et « Addictive Euphoria » qui vont avoir aussi comme points communs outre une durée très courte (moins de trois minutes chacun) de miser sur le mitraillage intensif et permanent. Si ça ne fait pas de quartier et ne laisse aucun survivant en chemin il serait faux de penser que cela n’est que du martelage bas de plafond sans âme ni recherche, vu que malgré la primitivité omniprésente et une rythmique qui ne ralentit pas la cadence ça n’est jamais redondant via la simplicité présente, l’entrain communicatif et surtout l’authenticité qui pue à des kilomètres et qui fait plaisir à entendre. Les Rémois ne cherchant en effet jamais à se la péter ou à foutre une rouste mémorable... juste pratiquer une musique qui perpétue l’œuvre des grands anciens par une vision intègre du Death Metal dans ce qu’il a de bestial et efficace, et cela sera encore conforté sur le long « Apocalyptic Prophecy » où tout le panel de jeu se retrouve mis à l’honneur, même si le mode rouleau compresseur lancé à fond la caisse reste majoritaire pour notre plus grand plaisir.



Et même si un soupçon de variété supplémentaire n’aurait pas été de refus on ne peut que s’incliner devant ce résultat hyper prometteur, et qui augure d’un avenir radieux pour les Champenois s’ils continuent dans cette voie... c’est tout ce qu’on espère. Du coup avec un tel potentiel on a hâte d’entendre la suite de leurs aventures - surtout si le passage au format supérieur se déroule aussi bien (il n’y a pas de raison que ça ne soit pas le cas) - ceux-ci trouvant en effet parmi les grands espoirs à suivre et c’est mérité, et en prime ils en ont encore probablement sous la semelle. On espère donc découvrir tout cela rapidement désormais car les bases sont bel et bien présentes et il ne reste plus qu’à concrétiser définitivement l’essai... merci messieurs et donc à très bientôt !

2023 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Carn

Death Metal - 2019 - France

écoutez Colors With Your Flesh

Atrocious Scars Of Duty

Expiate

Apocalyptic Prophecy

Addictive Euphoria

tracklist 01. Colors With Your Flesh 02. Atrocious Scars Of Duty 03. Expiate 04. Apocalyptic Prophecy 05. Addictive Euphoria

Durée : 19 minutes

line up Vincent Depasse / Chant

Hervé Thevenin / Guitare

Sébastien Railla / Guitare

Tristan Pettazzoni / Basse

Anthony Aubart / Batterie

parution 2 Septembre 2023

