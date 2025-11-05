Outre-Tombe / Skelethal - Skelethal / Outre​-​Tombe Chronique Skelethal / Outre​-​Tombe (Split 7")





Paru grâce au soutien des labels Carbonized Records et Dawnbreed Records, ce meeting franco-québécois voit Outre-Tombe et Skelethal nous offrir un seul titre inédit par groupe et par face. Deux titres expédiés en un petit peu plus de dix minutes et dont l’illustration signée des mains de l’Indonésien Muhamad Ikbal Arifin Suradi (aka Ibay Arifin) diffère quelque peu selon la face (resto ou verso) que vous aurez devant les yeux. Notons que ce petit 7" proposé dans un chouette gatefold cartonné est également proposé dans quatre couleurs différentes et qu’une édition limitée à seulement 100 exemplaires proposée lors de cette fameuse tournée était également disponible avec en sus une chouette pochette supplémentaire reprenant le visuel de la tournée et les dates de celle-ci. Bref, un bien bel objet pour tous les collectionneurs.



Honneur aux cousins puisque ce sont les Canadiens d’Outre-Tombe qui ouvrent le bal avec "Sacrilège". Un titre enregistré quelques semaines après la sortie du décevant



Sur la face B, Skeletal prend le relai pour un titre qui offre évidemment très peu de surprise mais qui cependant remplit lui aussi parfaitement son office. Certes, le riffing peut parfois sembler un tantinet passe-partout (ça pue quand même pas mal le Carnage / Dismember cette affaire), notamment (uniquement) sur les parties Death / Thrash menées sur fond de cavalcades hyper entrainantes (0:07, 1:14, 1:59 et 4:06) mais les Lillois sont suffisamment malins et expérimentés pour ne pas s’en contenter. On saura ainsi apprécier une fois de plus ces coups de boutoirs musclés à base de blasts distribués par un Lorenzo Vissol toujours aussi conquérant ainsi que ces nombreux changements de plans et de rythmes qui évitent ainsi à "Carnal Deceivers" de tomber dans une certaine redondance induite par ce riffing sympathique mais tout de même assez limité que j’évoquais un petit peu plus haut. Bref, rien de bien nouveau, probablement un peu en deçà de ce à quoi Skelethal nous a habitués mais malgré tout suffisamment efficace pour ne pas faire la tronche et prendre plaisir à l’écoute de cette petite contribution.



Probablement pas indispensable, ce split entre Outre-Tombe et Skelethal reste néanmoins suffisamment sympathique pour avoir envie de se le passer une fois de temps en temps. Efficace l’un et l’autre, les deux titres proposés par nos protagonistes du jour ne figurent pas parmi leurs meilleures compositions mais restent néanmoins de très bonne facture, suffisamment en tout cas pour faire de cette réunion un petit moment tout à fait sympathique à défaut d’être véritablement mémorable. Avant son dernier album en date, l’excellent Within Corrosive Continuums paru l’année dernière chez les Américains de Hells Headbangers Records, les Lillois de Skelethal avaient sorti en 2022 un split en compagnie des Canadiens d’Outre-Tombe afin de célébrer une tournée commune à travers une bonne partie de l’Europe (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Belgique). Aussi, avant de m’attaquer à leur toute dernière production (un chouette EP paru chez les ressuscités de Thrash Records), petit retour sur cette modeste galette n’ayant d’ailleurs même pas de titre.Paru grâce au soutien des labels Carbonized Records et Dawnbreed Records, ce meeting franco-québécois voit Outre-Tombe et Skelethal nous offrir un seul titre inédit par groupe et par face. Deux titres expédiés en un petit peu plus de dix minutes et dont l’illustration signée des mains de l’Indonésien Muhamad Ikbal Arifin Suradi (aka Ibay Arifin) diffère quelque peu selon la face (resto ou verso) que vous aurez devant les yeux. Notons que ce petit 7" proposé dans un chouette gatefold cartonné est également proposé dans quatre couleurs différentes et qu’une édition limitée à seulement 100 exemplaires proposée lors de cette fameuse tournée était également disponible avec en sus une chouette pochette supplémentaire reprenant le visuel de la tournée et les dates de celle-ci. Bref, un bien bel objet pour tous les collectionneurs.Honneur aux cousins puisque ce sont les Canadiens d’Outre-Tombe qui ouvrent le bal avec "Sacrilège". Un titre enregistré quelques semaines après la sortie du décevant Abysse Mortifère mais qui va néanmoins reprendre le même type de production primitive et volontairement cradingue (pour ne pas dire étouffée). Si celle-ci constituait donc un frein quelconque à l’appréciation du troisième album des Québécois, je vois mal ce qui pourrait vous faire changer d’avis ici... Musicalement, "Sacrilège" n’est également pas bien différent que ce qu’a pu nous offrir Outre-Tombe sur cet album n’ayant à l’époque pas vraiment fait l’unanimité par chez nous. Il y a d’ailleurs de grandes chances pour que ce titre ait été composé à la même période et mis de côté en prévision de cette sortie. Quoi qu’il en soit, le groupe originaire de la ville de Québec renoue naturellement ici avec ce Death Metal bas de plafond qui pue la fin des années 80. Un Death Metal enlevé entre accélérations Thrash simples mais efficaces et séquences plus appuyées à base évidemment de blasts bien sentis. Tout au long de ces cinq minutes, Outre-Tombe offre également à ses auditeurs un peu de groove (notamment lors des premières secondes), quelques transitions et autres changements de rythmes évidemment bienvenus, un solo mélodique tout à fait sympathique et même un peu de lourdeur avec une pré-conclusion plombée mais trop. Résultat des courses et passée la mauvaise surprise constituée par ce retour en arrière plus ou moins incompréhensible, ou en tout cas très surprenant, Outre-Tombe nous offre avec "Sacrilège" cinq minutes d’un Death Metal bien régressif (coucou Autopsy, Asphyx, Entombed ou Pestilence) qui à défaut d’originalité a au moins le mérite de se montrer particulièrement efficace.Sur la face B, Skeletal prend le relai pour un titre qui offre évidemment très peu de surprise mais qui cependant remplit lui aussi parfaitement son office. Certes, le riffing peut parfois sembler un tantinet passe-partout (ça pue quand même pas mal le Carnage / Dismember cette affaire), notamment (uniquement) sur les parties Death / Thrash menées sur fond de cavalcades hyper entrainantes (0:07, 1:14, 1:59 et 4:06) mais les Lillois sont suffisamment malins et expérimentés pour ne pas s’en contenter. On saura ainsi apprécier une fois de plus ces coups de boutoirs musclés à base de blasts distribués par un Lorenzo Vissol toujours aussi conquérant ainsi que ces nombreux changements de plans et de rythmes qui évitent ainsi à "Carnal Deceivers" de tomber dans une certaine redondance induite par ce riffing sympathique mais tout de même assez limité que j’évoquais un petit peu plus haut. Bref, rien de bien nouveau, probablement un peu en deçà de ce à quoi Skelethal nous a habitués mais malgré tout suffisamment efficace pour ne pas faire la tronche et prendre plaisir à l’écoute de cette petite contribution.Probablement pas indispensable, ce split entre Outre-Tombe et Skelethal reste néanmoins suffisamment sympathique pour avoir envie de se le passer une fois de temps en temps. Efficace l’un et l’autre, les deux titres proposés par nos protagonistes du jour ne figurent pas parmi leurs meilleures compositions mais restent néanmoins de très bonne facture, suffisamment en tout cas pour faire de cette réunion un petit moment tout à fait sympathique à défaut d’être véritablement mémorable.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE