Inner Light - NOVA Chronique NOVA

metalcore, ni même un simple amateur éclairé (un euphémisme), c’est un tantinet à reculons que je me suis attaqué à NOVA, premier album des Rouennais d’INNER LIGHT faisant suite à deux EP parus en 2023. Un atout immédiatement visible à signaler : l’identité graphique forte qui se décline sur chacune des pochettes. Il est toujours sympa de tomber sur des musiciens qui travaillent leur univers visuel, cela apporte un supplément d’âme bénéfique quel que soit le contenu et cela peut aussi être un argument au moment de décrocher une signature avec un label.



De mes différentes écoutes, je retiens surtout qu’en dépit de son statut d’indépendant le quintette a particulièrement soigné l’enregistrement de ces neuf compositions et qu’il a une idée précise de comment il souhaite sonner : l’épaisseur des rythmiques, les guitares précises sont une évidence immédiatement audible, une batterie bien équilibrée également mais l’on évite le piège de la surcompression afin laisser correctement respirer la basse, ronde, emplie de groove. De plus, autant ce genre emprunte souvent des gimmicks au death mélodique, autant je n’en trouve presque aucune trace ici. Le rendu global se veut avant tout moderne, parfois légèrement nu metal, les morceaux « Wake Up ! » puis « Fallout » m’évoquant Deviate en 1998 savent. Je précise que ce comparatif n’est pas imputable à la présence d’une chanteuse au sein de ces deux formations…



D’ailleurs, parlons-en des vocaux de NOVA. Criard, raclé, typique du core actuel, ils finissent cependant par me lasser car inamovibles, agressifs mais étrangement trop lisses, j’en viendrais presque à regretter qu’il n’y ait pas quelques instants en voix claire qui contrebalanceraient ce trop-plein de crissements de gorge. En revanche, quiconque appréciant ce genre de vocalises admettra qu’elles sont parfaitement maîtrisées, fournissant le solide coup de pied au cul que mérite la musique lorsque cette dernière se ramollit de trop, écueil ponctuel cependant, non discriminant pour les mordus de violence.



Il reste qu’en tant qu’auditeur les pistes successives me laissent d’une froideur de marbre, ne tendant réellement l’oreille qu’à l’occasion du bien amené final rythmique de « My Deepest Fear ». Je ne parviens jamais à accrocher à cette vision contemporaine du metal dont je reconnais les qualités (propreté du jeu, chant radical, dissonances malignes, esthétique léchée) mais dont les sentiments exprimés glissent sur moi sans jamais trouver de prises. Entre deux eaux, l’album me semble n’être ni suffisamment orienté sur les cassures de rythmes afin de fédérer les fans de djent ou des courants affiliés, ni suffisamment mélodique pour s’adresser aux déçus du mélo death dont la mièvrerie devient aujourd’hui réellement handicapante.



Je passe donc mon tour, conscient que de toute façon INNER LIGHT ne me vise pas comme public cible. Je n’ai pourtant qu’une dizaine d’année d’écart avec les musiciens mais leurs références, leur jeu, leur langage musical me semblent être ceux d’un autre monde qui me reste totalement étranger. Néanmoins, n’étant pas suffisamment abruti pour descendre une production sous prétexte que ce n’est pas ce que j’écoute en général, je rappellerai à toutes fins utiles que, dans leur registre, les Français ont en main une sérieuse carte à jouer et que la dimension scénique doit certainement apporter beaucoup à des morceaux parfois trop similaires, les tempos de même que l’intensité vocale ne variant que peu.



À suivre, pour ceux qui souhaitent coller à l’actualité, s’informer des tendances ou tout simplement découvrir un nouveau talent hexagonal. N’étant absolument pas féru de, ni même un simple amateur éclairé (un euphémisme), c’est un tantinet à reculons que je me suis attaqué à, premier album des Rouennais d’faisant suite à deux EP parus en 2023. Un atout immédiatement visible à signaler : l’identité graphique forte qui se décline sur chacune des pochettes. Il est toujours sympa de tomber sur des musiciens qui travaillent leur univers visuel, cela apporte un supplément d’âme bénéfique quel que soit le contenu et cela peut aussi être un argument au moment de décrocher une signature avec un label.De mes différentes écoutes, je retiens surtout qu’en dépit de son statut d’indépendant le quintette a particulièrement soigné l’enregistrement de ces neuf compositions et qu’il a une idée précise de comment il souhaite sonner : l’épaisseur des rythmiques, les guitares précises sont une évidence immédiatement audible, une batterie bien équilibrée également mais l’on évite le piège de la surcompression afin laisser correctement respirer la basse, ronde, emplie de. De plus, autant ce genre emprunte souvent des gimmicks aumélodique, autant je n’en trouve presque aucune trace ici. Le rendu global se veut avant tout moderne, parfois légèrement, les morceaux « Wake Up ! » puis « Fallout » m’évoquant KILL II THIS , ceux qui se sont pris de plein fouet la vagueen 1998 savent. Je précise que ce comparatif n’est pas imputable à la présence d’une chanteuse au sein de ces deux formations…D’ailleurs, parlons-en des vocaux de. Criard, raclé, typique duactuel, ils finissent cependant par me lasser car inamovibles, agressifs mais étrangement trop lisses, j’en viendrais presque à regretter qu’il n’y ait pas quelques instants en voix claire qui contrebalanceraient ce trop-plein de crissements de gorge. En revanche, quiconque appréciant ce genre de vocalises admettra qu’elles sont parfaitement maîtrisées, fournissant le solide coup de pied au cul que mérite la musique lorsque cette dernière se ramollit de trop, écueil ponctuel cependant, non discriminant pour les mordus de violence.Il reste qu’en tant qu’auditeur les pistes successives me laissent d’une froideur de marbre, ne tendant réellement l’oreille qu’à l’occasion du bien amené final rythmique de « My Deepest Fear ». Je ne parviens jamais à accrocher à cette vision contemporaine dudont je reconnais les qualités (propreté du jeu, chant radical, dissonances malignes, esthétique léchée) mais dont les sentiments exprimés glissent sur moi sans jamais trouver de prises. Entre deux eaux, l’album me semble n’être ni suffisamment orienté sur les cassures de rythmes afin de fédérer les fans deou des courants affiliés, ni suffisamment mélodique pour s’adresser aux déçus dudont la mièvrerie devient aujourd’hui réellement handicapante.Je passe donc mon tour, conscient que de toute façonne me vise pas comme public cible. Je n’ai pourtant qu’une dizaine d’année d’écart avec les musiciens mais leurs références, leur jeu, leur langage musical me semblent être ceux d’un autre monde qui me reste totalement étranger. Néanmoins, n’étant pas suffisamment abruti pour descendre une production sous prétexte que ce n’est pas ce que j’écoute en général, je rappellerai à toutes fins utiles que, dans leur registre, les Français ont en main une sérieuse carte à jouer et que la dimension scénique doit certainement apporter beaucoup à des morceaux parfois trop similaires, les tempos de même que l’intensité vocale ne variant que peu.À suivre, pour ceux qui souhaitent coller à l’actualité, s’informer des tendances ou tout simplement découvrir un nouveau talent hexagonal.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE