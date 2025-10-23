chargement...

Debilitated - As The Vine's Break The Neck

Chronique
Debilitated As The Vine's Break The Neck (EP)
Découvert par hasard je ne sais plus trop comment au beau milieu de l’été, Debilitated (j’adore ce nom !) est un jeun groupe international qui n’a pas volé cette appellation puisqu’on y retrouve quatre membres originaires de Colombie, Suisse, République Tchèque et U.S.A.. Et si le pedigree des bonhommes n’est pas le plus impressionnant qu’on ait vu, on peut tout de même noter quelques formations qui parleront à certains comme Bodysnatch, Vomitrocious et Corpseification pour Livio (batterie programmée), Putrified Degradation pour Filip Ryba (basse) et Dakota Rivera (chant) ou Decarabion pour Daniel Lara (guitare) et un tas d’autres bien plus confidentielles encore. Pas le CV le plus renversant certes mais il a au moins le mérite de nous donner une piste assez claire sur le style pratiqué par le combo si tant est que le nom du groupe et la pochette de Dedy Batic n’aient pas été suffisamment explicites.

Sans grande surprise, « As The Vine’s Break The Neck » (avec une faute d’orthographe visiblement et un sens un peu… obscur), sorti chez les londoniens de Rotten Music, nous emmène en terres hostiles, celles d’un brutal death classique et sans concession. Quatre titres pour douze minutes de molestation tympanique non stop du début à la fin (si ce n’est cette petite plage de synthé à la fin de « Futile Life Inherited From God »). Debilitated n’est pas là pour jouer les intellos vous l’aurez compris, ça tabasse, ça charcle, ça déboîte ! Certes sans originalité aucune mais peu importe vu le style pratiqué ici ce n’est pas cela qu’on vient chercher. Le brutal death du quatuor suit des chemins balisés au centimètre mais le fait avec une précision et une efficacité qui effacera le reproche qui pourrait leur être fait ici. Sans jamais sortir du bornage inhérent au style (pas de parties mélodiques, pas non plus de passages slam lourdingues) Debilitated réussit pourtant à offrir un travail suffisamment varié dans son riffing et dans ses rythmiques pour garder une dynamique permanente et éviter tout décrochage. Bon vous me direz que sur douze minutes c’est évidemment plus facile mais il en serait à mon avis de même sur trente, grâce notamment à ces changements de rythme permanents : du blast à foison (un poil de gravity même) aux passages plus lourds, du saccadé et une bonne dose de groove (raaaaahh ce passage sur « Footsteps Squelch Through Entrails » à 1’08 si vous remuez pas votre popotin là-dessus je ne peux plus rien pour vous !), tout est fait pour éviter que l’auditeur ne pique du nez. Rien redire non plus sur la production tant le rendu organique est impeccable, du growl surguttural énorme de Dakota Rivera (agrémenté de quelques pig squeals bien menés), une basse qui claque bien quand il faut, au son de guitare puissant et la batterie naturelle… Wait what ? Ah oui effectivement toutes les sources stipulent qu’il s’agit là d’une batterie programmée par Livio Wellinger. Le gus étant également batteur de son état, il est difficile de se dire que c’est bel et bien une BAR que l’on entend ici tant le son est celui d’un véritable instrument avec cette caisse claire un brin téfalesque rarement entendu avec une machine… Bref si tel est bien le cas rien à redire sur la programmation alors tant le rendu semble totalement humain.

Evidemment ce n’est pas avec cet EP on ne peut plus classique que le petit monde du brutal death sera révolutionné. Debillitated nous offre ici une prestation tout ce qu’il y a de plus classique mais également ultra efficace et authentique. Nos quatre comparses maîtrisent leur sujet de A à Z et cela s’entend. Alors non « As The Vine’s Break The Neck » ne prétendra peut-être pas squatter le podium de fin d’année mais il n’en reste pas moins une très chouette entrée en matière pour tout fan de brutal death classique, sans fioriture et place Debilitated comme un groupe à surveiller en attendant un premier long format qui pourrait bien faire très mal.
Thrasho Amazon Niktareum
23 Octobre 2025 - 59 lectures

Debilitated
Brutal Death Metal
2025 - Rotten Music
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Debilitated
 Debilitated
Brutal Death Metal - International		   

tracklist
01.   As the Vine's Break the Neck  (02:26)
02.   Eternity of Mental Slavery  (03:08)
03.   Futile Life Inherited from God  (03:22)
04.   Footsteps Squelch Through Entrails  (03:14)

Durée : 12'10

line up
parution
19 Juillet 2025

