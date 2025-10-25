chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
286 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 24 Octobre 2025
 Les news du 24 Octobre 2025... (N)
Par Jean-Clint		   
Inner Light
 Inner Light - NOVA (C)
Par Sosthène		   
Debilitated
 Debilitated - As The Vine's... (C)
Par Niktareum		   
Carn
 Carn - Colors With Your Fle... (C)
Par Jean-Clint		   
Baest
 Baest - Colossal (C)
Par Sosthène		   
Vio-Lence
 Vio-Lence - Oppressing The ... (C)
Par AxGxB		   
Metharoma
 Metharoma - Pipe Dreams (Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 17 Octobre 2025
 Les news du 17 Octobre 2025... (N)
Par Sosthène		   
Nero Kane
 Nero Kane - For the Love, t... (C)
Par Raziel		   
Naufraage
 Naufraage - Les déferlantes... (C)
Par xworthlessx		   
Horror Within
 Horror Within - Soul Awakening (C)
Par Jean-Clint		   
Vile Apparition
 Vile Apparition - Malignity (C)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Private Music (C)
Par AxGxB		   
Les news du 9 Octobre 2025
 Les news du 9 Octobre 2025 ... (N)
Par AxGxB		   

Mental Maze - Here Goes Nothing

Chronique
Mental Maze Here Goes Nothing (EP)
N’ayant pu glaner que peu d’informations au sujet des Israéliens de MENTAL MAZE à part que le groupe fut fondé en 2008, il va falloir se contenter du strict minimum pour en apprendre davantage, à savoir l’EP Here Goes Nothing contenant cinq pistes lourdingues de deathcore brutal.

Le titre éponyme annonce immédiatement la couleur : un style exclusivement rythmique, des breaks hyper massifs, des vocaux de brute épaisse, soit ce qui constitue environ 90% de la scène actuelle. Je reconnais que des efforts sont faits pour sortir des carcans, à l’instar d’un « 21 Fingers » qui nous glisse non pas des doigts mais quelques dissonances bienvenues, des riffs plus alambiqués ainsi que des relents mélodiques fugaces trop rapidement écrabouillés sous des tonnes de beatdown complètement abrutissants. Ce genre me procure exactement le même sentiment que si j’observais des culturistes en train de comparer leurs biceps. Certes, le rendu s’avère foncièrement méchant, avec un vocaliste taillé pour la baston et des guitares sous-accordées qui ne font pas beaucoup d’efforts pour utiliser toutes les cases, si ce n’est toutes les cordes.

Au début c’est rigolo car il y a quelque chose de démesuré allant jusqu’à l’absurde dans cette volonté de sonner comme un gros bourrin, cependant nombre de musiciens semblent ne pas avoir conscience que les ralentissements d’un SUFFOCATION au début des années 90 ou que le slam death de DEVOURMENT les enterrent toutes et tous. Sans une malignité viscérale pour le sous-tendre, le deathcore m’apparaît comme un genre fondamentalement creux qui ne cherche qu’à se montrer plus gaillard que le voisin, une histoire de taille de bistouquette marrante mais rapidement lassante.

Si MENTAL MAZE s’est fixé un objectif, ce doit être l’absorption de l’atmosphère, le désir de rendre l’écoute irrespirable (vous me comprenez), ce à quoi il parvient régulièrement, sur « Horrible Demise » en particulier mais également dans nombre de passages de chacun des morceaux en présence. Il y a parfois même un sens du groove étonnant au cours d’« October » mais la triste réalité des riffs à deux notes revient vite au galop. Honnêtement, ça me fatigue la cervelle d’écouter cela…

N'étant pas totalement obtus, je conçois que ce style séduise et je n’ai aucun mal à imaginer que Here Goes Nothing trouvera de nombreux adeptes : sa froideur mécanique est efficace, la formation est rodée, légèrement plus technique que la moyenne et le vocaliste fait vraiment mal dans son registre growlé globalement naturel. Chaque composition équivaut à une grosse poutre contre laquelle les crânes se fracassent mais que voulez-vous que je raconte de plus au sujet d’un disque dont la seule ambition affichée est d’exhiber sa musculature ?
Thrasho Amazon Sosthène
25 Octobre 2025 - 30 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Mental Maze
Brutal Deathcore
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 3/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Mental Maze
 Mental Maze
Brutal Deathcore - 2008 - Israël		   

formats
  • Digital / 17/10/2025 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 17 Octobre 2025

vidéos
Here Goes
 Here Goes
Mental Maze
Extrait de "Here Goes Nothing"		   

tracklist
01.   Here Goes  (04:45)
02.   21 Fingers  (04:17)
03.   Lack of Luck  (03:28)
04.   Horrible Demise  (04:11)
05.   October  (04:42)

Durée : 21:23

Essayez plutôt
Beneath The Massacre
 Beneath The Massacre
Mechanics Of Dysfunction
2007 - Prosthetic Records		   
Kess'khtak
 Kess'khtak
May Not Be The One You Want (EP)
2010 - Sigma Records		   
Modus Delicti
 Modus Delicti
Modus Delicti (EP)
2010 - The Spew Records		   
D.S.K.
 D.S.K.
Oppressed / Deformed
2006 - Thundering Records		   
Xenotheory
 Xenotheory
Blissful Death
2024 - Indépendant		   

Mental Maze
Here Goes Nothing (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Bringer Of Drought
Lire la chronique
Electrocutioner
Harbinger
Lire la chronique
Debilitated
As The Vine's Break The Nec...
Lire la chronique
Angurvadal
Vetr + Blodskald (Compil.)
Lire la chronique
Inner Light
NOVA
Lire la chronique
Carn
Colors With Your Flesh (EP)
Lire la chronique
Godflesh
Selfless
Lire la chronique

Lire la chronique
Ungoliath
Shadows of the Eclipse
Lire la chronique
Vio-Lence
Oppressing The Masses
Lire la chronique
Baest
Colossal
Lire la chronique
Ex Tenebris Lux Acte VII
Gravekvlt + Zöldïer Noïz
Lire le live report
Entretien avec DEVANGELIC
Lire le podcast
Heraldic Blaze
Monument of Will
Lire la chronique
Brozerz
Démo II Nous Deux (Démo)
Lire la chronique
Xavier Boscher
La Cité Séraphine
Lire la chronique
Metharoma
Pipe Dreams (Through The Al...
Lire la chronique
Proscription
Desolate Divine
Lire la chronique
Wintereve
Birth of Tragedy
Lire la chronique
Dead Heat
Process Of Elimination
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Octobre 2025
Jouer à la Photo mystère
Vespéral
Nuits Blanches
Lire la chronique
Horror Within
Soul Awakening
Lire la chronique
Azelsglare
Autumn Passes as the Winds ...
Lire la chronique
Douve
Sol
Lire la chronique
Interview d'HORROR WITHIN pour l'album "Soul Awakening"
Lire l'interview
Entretien avec AVULSED
Lire le podcast
Vile Apparition
Malignity
Lire la chronique
Hasswald
...Der Waldgang (EP)
Lire la chronique