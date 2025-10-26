Ormagoden - Purphoros Chronique Purphoros

ORMAGODEN de Grenoble ? Je n’en ai jamais entendu parler. Vous également ? Cela ne devrait rapidement plus être le cas tant ce premier album intitulé Purphoros, faisant suite à l’EP The Den of Sin de 2020, m’a littéralement bluffé et ce malgré quelques écarts que j’imputerai généreusement à la jeunesse de la formation. Explications.



D’abord, un mot sur les membres du quatuor. Si le musicien le plus expérimenté semble être le batteur Léo Mouchonay, car mentionné chez AVALAND, live, la maîtrise des autres instruments se révèle absolument parfaite, avec notamment la présence d’un soliste de fou ainsi que d’un bassiste bavard comme on l’aime (« Riding the Warhead »), c’est-à-dire proposant des lignes travaillées, souvent indépendantes de la batterie et des lignes de guitares. Une fois cela agencé, nous obtenons dix compositions s’approchant d’une merveille de heavy thrash metal létal, couplé à un subtil côté hard rock sur-vitaminé dans les vocaux ainsi que dans le feeling de certains riffs et solos, celui de « All Must Disappear » par exemple, ce qui ne gâche rien, bien au contraire. Jusque-là, c’est le pied.



Il y a évidement quelques influences marquées, en premier lieu Dave Mustaine sont flagrantes sur « Riding the Warhead ». Bon, on s’en doutait déjà que ce membre émérite du Big Four trouvait chez les Grenoblois une oreille attentive, c’est juste que ce timbre ne m’apparaît pas comme totalement naturel puisqu’il est absent de « Vultures Await the Flesh » par exemple. Le nasillard serait présent en permanence, je ne dirais rien mais le fait qu’il se déclenche de façon aléatoire m’interroge.



De même, ce jeu à deux guitares qui se répondent se montre digne des meilleures paires de riffeurs, la scène actuelle ne produit plus vraiment ce genre de schéma héroïque et c’est sincèrement un plaisir de chaque instant que d’entendre une telle complémentarité technique. Les rythmiques montrent déjà un niveau de dingue mais cela n’est rien en comparaison de la leçon que mettent systématiquement les leads. Du très bon travail donc : ça joue vite, juste, avec un bon état d’esprit… Moi, à ce stade de la découverte, ma seule envie est de voir la troupe en concert.



Pourtant, de la cinquième à la neuvième piste, je me vois contraint de modérer un poil mon enthousiasme. En effet, jusqu’alors les références étaient audibles sans étouffer l’identité naissante d’ORMAGODEN autant les types se font bouffer sur les cinq derniers morceaux à cause de tics trop flagrants, mis à part « Master of Deceit » voire « Deaf and Blind », je l’admets afin de nuancer ma critique.



Pourquoi est-ce que je dis cela ? Prenons « Trinity », une très bonne chanson au demeurant. Elle débute sur un arpège rappelant celui de « Quicksand Jesus »



Ensuite, j’ai du mal à comprendre ce que « Purphoros » puis « The Downfall » viennent faire ici. Le style change radicalement, la voix se fait plus hargneuse et la musique ressemble à du MEGADETH trouve des explications, je trouve en revanche déplacé, voire décevant, l’appel du pied aux frères Duplantier. C’est trop en décalage, à mille lieux de là où ORMAGODEN excelle.



