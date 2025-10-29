Sans Roi - Le rêve & la vie Chronique Le rêve & la vie

En définitive, pour une production maison, les raisons de s’enthousiasmer sont nombreuses. D’abord séduit par la fluidité des guitares et la qualité vocale, je suis resté pour la variété des compositions, l’originalité de l’approche dont je comprends mieux l’étiquette dark metal, surtout redevable aux thématiques abordées. J’y reviens enfin régulièrement car les chansons ne suscitent aucune lassitude, qu’on les écoute de façon attentive ou plus en fond durant une activité annexe. Une très belle découverte. En dépit des trois LP proposés depuis 2022, j’avoue sans honte que le nom den’était jamais parvenu jusqu’à mes oreilles. Erreur corrigée avec l’arrivée de, huit titres parus chez, label confidentiel dont la seule autre signature est, jeune engeancequi a vu son premier jet () sortir en 2024.Si le quintette français joue d’emblée la carte de l’originalité avec une pochette qui attire l’attention, la présence du blanc, du bleu et du rouge ainsi que l’imagerie médiévale ne sont pas pour autant les signes extérieurs d’une idéologie royaliste ou identitaire, même si la présence du nouveau batteur d’ AORLHAC derrière les fûts ainsi que l’intervention delors du précédent effortne s’expliquent sans doute pas uniquement par la proximité géographique. Il y a certainement des accointances spirituelles, une gnose en commun, le mysticisme, l’ésotérisme régional, que sais-je encore.Le groupe définit sa musique comme duet cite en référence DISSECTION GLACIATION et JOURS PALES . Sur le papier, tout cela est bel et bien bon, aussi est-ce que j’espère que les près de quarante minutes à passer en compagnie deseront à la hauteur de ces promesses. De prime abord, le chant renverra immédiatement au, cette façon de hurler étant symptomatique du genre. Cependant, effectivement, la musique intègre de nombreux éléments davantage tournés vers le, notamment en ce qui concerne les riffs et les nombreux solos, les guitares faisant en l’occurrence preuve d’une grande versatilité afin de varier les intensités, les intentions, les atmosphères même si ces dernières se montrent globalement belliqueuses. Plus qu’à, c’est d’ailleurs à l’ ANOREXIA NERVOSA de Redemption Process que je pense régulièrement (« Metanoïa » ; « Liber Novus ») : quelque chose dans le timbre du chanteur, la façon d’amener ses lignes vocales, la dimension mélodico-épique des harmonies, me renvoient à ce monument national.Pour autant,parvient aisément à mettre en lumière sa personnalité car si les influences citées sont présentes, elles sont d’une discrétion absolue, aucune ne prenant véritablement le pas sur les autres et surtout pas sur l’identité de. Certes, je pourrais trouver à redire sur l’alternance des textes en français et en anglais, préférant les premiers étant donné ce qu’ils apportent en termes de spécificités langagières, de richesse syntaxique, mais cette ambivalence saupoudrée de latinismes contribue aussi à l’originalité des Clermontois.En définitive, pour une production maison, les raisons de s’enthousiasmer sont nombreuses. D’abord séduit par la fluidité des guitares et la qualité vocale, je suis resté pour la variété des compositions, l’originalité de l’approche dont je comprends mieux l’étiquette, surtout redevable aux thématiques abordées. J’y reviens enfin régulièrement car les chansons ne suscitent aucune lassitude, qu’on les écoute de façon attentive ou plus en fond durant une activité annexe. Une très belle découverte.

