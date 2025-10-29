chargement...

Sad - Fullmoon's Bestial Awakening

Chronique
Sad Fullmoon's Bestial Awakening
Ça y est, c’est fait ! Le groupe grec SAD vient de fêter ses vingt ans de carrière. Vingt années durant lesquelles Ungod (musicien) et Nadir (chanteur) sont restés fidèles l’un à l’autre : ils ont commencé ensemble en 2005, et ils sont toujours là en 2025. Que de chemin parcouru ! Leur premier album était sorti en 2006 au format CD sur le label américain Regimental Records et en K7 chez le défunt label français Wulfrune Worxxx. Aujourd’hui, c’est Purity Through Fire, la bien fameuse écurie allemande, qui s’en charge. Une collaboration qui dure, et selon moi, celle-ci est la meilleure des trois.

Sur le précédent Black Metal Craft, SAD montrait déjà les dents, plus que par le passé. On y trouvait une énergie redoublée, un black metal vif et rageur, mais parfois un peu dispersé. Ici, les huit nouvelles compositions corrigent le tir : tout fait mouche. On retrouve la même envie de puissance, le même besoin de destruction, mais cette fois avec des riffs plus efficaces, des structures mieux pensées, et des vocaux stridents et hargneux d’une intensité rare. C’est du black metal furieux, celui qui donne envie de se barbouiller de corpse paint et de faire la grimace devant sa glace en prenant une pose menaçante.

Les morceaux tournent autour de six à sept minutes, sans jamais relâcher la pression. Certains auditeurs risquent d’être éreintés au bout des cinquante-quatre minutes, d’autant que les structures restent assez proches d’un titre à l’autre. Heureusement, "A Distant Farewell", placé en quatrième position, permet de souffler un peu : son rythme plus contenu en première moitié et sur la fin apporte une respiration bienvenue. Pour le reste, c’est mandale sur mandale.

Je trouvais que SAD gardait une belle hargne sur ses derniers disques sans toutefois retrouver la même efficacité que dans ses meilleures années. Eh bien, c’est réparé ! Vingt ans après ses débuts, le groupe signe l’un de ses meilleurs albums. Bien joué à lui.
Thrasho Amazon Sakrifiss
29 Octobre 2025 - 106 lectures

Sad
Black Metal
2025 - Purity Through Fire
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Sad
 Sad
Black Metal - 2005 - Grèce		   

nouveaute
A paraître le 31 Octobre 2025

tracklist
01.   Rampage
02.   Raison d'etre
03.   Fury Long Lost
04.   A Distant Farewell
05.   All Come to an End
06.   Die in Pain
07.   When Memories Fade
08.   Howling from the Shadows

Durée : 54:35

line up
