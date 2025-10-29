Sad - Fullmoon's Bestial Awakening Chronique Fullmoon's Bestial Awakening

SAD vient de fêter ses vingt ans de carrière. Vingt années durant lesquelles Ungod (musicien) et Nadir (chanteur) sont restés fidèles l’un à l’autre : ils ont commencé ensemble en 2005, et ils sont toujours là en 2025. Que de chemin parcouru ! Leur premier album était sorti en 2006 au format CD sur le label américain Regimental Records et en K7 chez le défunt label français Wulfrune Worxxx. Aujourd’hui, c’est Purity Through Fire, la bien fameuse écurie allemande, qui s’en charge. Une collaboration qui dure, et selon moi, celle-ci est la meilleure des trois.



Sur le précédent SAD montrait déjà les dents, plus que par le passé. On y trouvait une énergie redoublée, un black metal vif et rageur, mais parfois un peu dispersé. Ici, les huit nouvelles compositions corrigent le tir : tout fait mouche. On retrouve la même envie de puissance, le même besoin de destruction, mais cette fois avec des riffs plus efficaces, des structures mieux pensées, et des vocaux stridents et hargneux d’une intensité rare. C’est du black metal furieux, celui qui donne envie de se barbouiller de corpse paint et de faire la grimace devant sa glace en prenant une pose menaçante.



Les morceaux tournent autour de six à sept minutes, sans jamais relâcher la pression. Certains auditeurs risquent d’être éreintés au bout des cinquante-quatre minutes, d’autant que les structures restent assez proches d’un titre à l’autre. Heureusement, "A Distant Farewell", placé en quatrième position, permet de souffler un peu : son rythme plus contenu en première moitié et sur la fin apporte une respiration bienvenue. Pour le reste, c’est mandale sur mandale.



