Răzbunare - Taci... Lasă armele să vorbească! Chronique Taci... Lasă armele să vorbească!

« Ferme ta gueule et laisse parler les armes ! »

C’est le programme que propose le Roumain de RAZBUNARE. Traduction littérale du titre de son troisième album, après Moarte pentru moarte ! / A Death for a Death ! et Spre izbândă !, tous deux sortis en 2024. Quelques mois à peine se sont écoulés, mais un grand virage a été annoncé : la signature chez Darker than Black Records.



Un label culte, connu de nom et de réputation par tous. Quelle réputation ? Celle d’être fédérateur, évidemment ! Il ne se limite pas à regrouper des groupes d’une même nationalité : Italiens, Colombiens, Coréens, Japonais, Grecs, Brésiliens, Hongrois, Vénézuéliens, Américains, Suisses… Bref, du monde entier. C’est beau, le black metal, quand tout le monde se donne la main au nom de la musique.



Pardon ? La plupart de ces formations prônent des idées farouchement nationalistes ? Mais non, voyons : ils sont unis, ils ont transcendé la nationalité pour partager des messages communs !



Et parmi eux, RAZBUNARE. Transylvanien, mais pas de vampires au programme. Lui aussi en a gros. Il laisse exploser sa haine dans la musique et les paroles. Le morceau d’ouverture, « Ordinul răzbunării » (« L’ordre de la vengeance »), pose clairement les intentions. Vultur R., unique membre, plante l’ambiance : une minute de sample d’un chant partisan, puis un black metal ultra-agressif qui surgit comme une rafale, rappelant la déferlante nerveuse de By the Black Wing de MOLOTH. Il vaut mieux se visser un casque sur la tête si on ne veut pas manger un obus !



Ce style domine les huit compositions, mais avec de nombreux apports. RAZBUNARE puise dans la panoplie du « nostalgique » classique : samples de discours, voix féminine qui déclame ou chantonne, références à la musique traditionnelle roumaine… Tout est là, à des degrés différents… Malgré quelques maladresses d’enchaînements et une certaine liberté dans les ajouts, la magie opère. On sent la dévotion, le ras-le-bol total. L’homme expose sa colère tout en dessinant sa vision rêvée, fantasmée, de ce que devrait être son monde. Qu’on la partage ou non, on la comprend. On la voit.



Et j’aime quand un album raconte un point de vue, le fait avec clarté, et reste cohérent.

Pour s’en convaincre, deux morceaux suffisent :

« Ordinul răzbunării », pour le rentre-dedans ;

« Ultimul dac », pour la nuance.



Alors malgré les clichés, malgré le côté très bourrin, il y a de bonnes choses ici ! Et si tu n’es pas d’accord, pas besoin de débattre : « Ferme ta gueule et laisse parler les armes ! »

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - Darker Than Black Black Metal Dévastateur notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Răzbunare

Black Metal Dévastateur - 2024 - Roumanie

tracklist 01. Ordinul răzbunării 02. E loc pentru toți... Dar nu pe lumea asta! 03. Sânge în graniță 04. Ciuleandra 05. Ultimul dac 06. C-o moarte toți suntem datori 07. Dezastroasele urmări 08. ...Victoria de mâine!

Durée : 54:51

parution 21 Juillet 2025

Essayez aussi Khephra

L'Arcano Del Mondo

2013 - MalEventum Trhä

∫um'ad∂ejja mºoravaj

2025 - Autoproduction Fatherland

Fatherland

2017 - No Sign Of Life Records Ulvegr

Vargkult

2018 - Ashen Dominion Deafheaven

Sunbather

2013 - Deathwish Inc.

