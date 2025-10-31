chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
430 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Biohazard
 Biohazard - Divided We Fall (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Octobre 2025
 Les news du 29 Octobre 2025... (N)
Par Høsty		   
A Blaze in the Parisian Sky
 A Blaze in the Parisian Sky... (R)
Par Lestat		   
Limbes
 Limbes - Liernes (C)
Par Lestat		   
Les news du 8 Octobre 2025
 Les news du 8 Octobre 2025 ... (N)
Par Sosthène		   
Hedonist
 Hedonist - Scapulimancy (C)
Par Jean-Clint		   
Ex Tenebris Lux Acte VII
 Ex Tenebris Lux Acte VII - ... (R)
Par Ikea		   
Les news du 24 Octobre 2025
 Les news du 24 Octobre 2025... (N)
Par Jean-Clint		   
Inner Light
 Inner Light - NOVA (C)
Par Sosthène		   
Debilitated
 Debilitated - As The Vine's... (C)
Par Niktareum		   
Carn
 Carn - Colors With Your Fle... (C)
Par Jean-Clint		   
Baest
 Baest - Colossal (C)
Par Sosthène		   
Vio-Lence
 Vio-Lence - Oppressing The ... (C)
Par AxGxB		   
Metharoma
 Metharoma - Pipe Dreams (Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 17 Octobre 2025
 Les news du 17 Octobre 2025... (N)
Par Sosthène		   
Nero Kane
 Nero Kane - For the Love, t... (C)
Par Raziel		   
Naufraage
 Naufraage - Les déferlantes... (C)
Par xworthlessx		   
Horror Within
 Horror Within - Soul Awakening (C)
Par Jean-Clint		   

Răzbunare - Taci... Lasă armele să vorbească!

Chronique
Răzbunare Taci... Lasă armele să vorbească!
« Ferme ta gueule et laisse parler les armes ! »
C’est le programme que propose le Roumain de RAZBUNARE. Traduction littérale du titre de son troisième album, après Moarte pentru moarte ! / A Death for a Death ! et Spre izbândă !, tous deux sortis en 2024. Quelques mois à peine se sont écoulés, mais un grand virage a été annoncé : la signature chez Darker than Black Records.

Un label culte, connu de nom et de réputation par tous. Quelle réputation ? Celle d’être fédérateur, évidemment ! Il ne se limite pas à regrouper des groupes d’une même nationalité : Italiens, Colombiens, Coréens, Japonais, Grecs, Brésiliens, Hongrois, Vénézuéliens, Américains, Suisses… Bref, du monde entier. C’est beau, le black metal, quand tout le monde se donne la main au nom de la musique.

Pardon ? La plupart de ces formations prônent des idées farouchement nationalistes ? Mais non, voyons : ils sont unis, ils ont transcendé la nationalité pour partager des messages communs !

Et parmi eux, RAZBUNARE. Transylvanien, mais pas de vampires au programme. Lui aussi en a gros. Il laisse exploser sa haine dans la musique et les paroles. Le morceau d’ouverture, « Ordinul răzbunării » (« L’ordre de la vengeance »), pose clairement les intentions. Vultur R., unique membre, plante l’ambiance : une minute de sample d’un chant partisan, puis un black metal ultra-agressif qui surgit comme une rafale, rappelant la déferlante nerveuse de By the Black Wing de MOLOTH. Il vaut mieux se visser un casque sur la tête si on ne veut pas manger un obus !

Ce style domine les huit compositions, mais avec de nombreux apports. RAZBUNARE puise dans la panoplie du « nostalgique » classique : samples de discours, voix féminine qui déclame ou chantonne, références à la musique traditionnelle roumaine… Tout est là, à des degrés différents… Malgré quelques maladresses d’enchaînements et une certaine liberté dans les ajouts, la magie opère. On sent la dévotion, le ras-le-bol total. L’homme expose sa colère tout en dessinant sa vision rêvée, fantasmée, de ce que devrait être son monde. Qu’on la partage ou non, on la comprend. On la voit.

Et j’aime quand un album raconte un point de vue, le fait avec clarté, et reste cohérent.
Pour s’en convaincre, deux morceaux suffisent :
« Ordinul răzbunării », pour le rentre-dedans ;
« Ultimul dac », pour la nuance.

Alors malgré les clichés, malgré le côté très bourrin, il y a de bonnes choses ici ! Et si tu n’es pas d’accord, pas besoin de débattre : « Ferme ta gueule et laisse parler les armes ! »
Thrasho Amazon Sakrifiss
31 Octobre 2025 - 27 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Răzbunare
Black Metal Dévastateur
2025 - Darker Than Black
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Răzbunare
 Răzbunare
Black Metal Dévastateur - 2024 - Roumanie		   

tracklist
01.   Ordinul răzbunării
02.   E loc pentru toți... Dar nu pe lumea asta!
03.   Sânge în graniță
04.   Ciuleandra
05.   Ultimul dac
06.   C-o moarte toți suntem datori
07.   Dezastroasele urmări
08.   ...Victoria de mâine!

Durée : 54:51

parution
21 Juillet 2025

Essayez aussi
Khephra
 Khephra
L'Arcano Del Mondo
2013 - MalEventum		   
Trhä
 Trhä
∫um'ad∂ejja mºoravaj
2025 - Autoproduction		   
Fatherland
 Fatherland
Fatherland
2017 - No Sign Of Life Records		   
Ulvegr
 Ulvegr
Vargkult
2018 - Ashen Dominion		   
Deafheaven
 Deafheaven
Sunbather
2013 - Deathwish Inc.		   

Răzbunare
Taci... Lasă armele să vorb...
Lire la chronique
Dome Runner
Protocol Spasm (EP)
Lire la chronique
Sad
Fullmoon's Bestial Awakening
Lire la chronique
Biohazard
Divided We Fall
Lire la chronique
Sans Roi
Le rêve & la vie
Lire la chronique
Nexion
Sundrung
Lire la chronique
Elder
Liminality / Dream State Re...
Lire la chronique
Today Is The Day
No Good To Anyone
Lire la chronique
Hedonist
Scapulimancy
Lire la chronique
Revocation
New Gods, New Masters
Lire la chronique
Kold
Det falmede håb
Lire la chronique
Ormagoden
Purphoros
Lire la chronique
A Blaze in the Parisian Sky
Dødsforakt + Raumer + porc ...
Lire le live report
Hateful Abandon
Threat
Lire la chronique
Mental Maze
Here Goes Nothing (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Bringer Of Drought
Lire la chronique
Electrocutioner
Harbinger
Lire la chronique
Debilitated
As The Vine's Break The Nec...
Lire la chronique
Angurvadal
Vetr + Blodskald (Compil.)
Lire la chronique
Inner Light
NOVA
Lire la chronique
Carn
Colors With Your Flesh (EP)
Lire la chronique
Godflesh
Selfless
Lire la chronique

Lire la chronique
Ungoliath
Shadows of the Eclipse
Lire la chronique
Vio-Lence
Oppressing The Masses
Lire la chronique
Baest
Colossal
Lire la chronique
Ex Tenebris Lux Acte VII
Gravekvlt + Zöldïer Noïz
Lire le live report
Entretien avec DEVANGELIC
Lire le podcast
Heraldic Blaze
Monument of Will
Lire la chronique
Brozerz
Démo II Nous Deux (Démo)
Lire la chronique