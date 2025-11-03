chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
273 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Mortal Scepter
 Mortal Scepter - Ethereal D... (C)
Par xworthlessx		   
Early Moods
 Early Moods - Spellbound (EP) (C)
Par xworthlessx		   
Firtan
 Firtan - Ethos (C)
Par Lestat		   
Hateful Abandon
 Hateful Abandon - Threat (C)
Par gulo gulo		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - No Good ... (C)
Par gulo gulo		   
Biohazard
 Biohazard - Divided We Fall (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Octobre 2025
 Les news du 29 Octobre 2025... (N)
Par Høsty		   
A Blaze in the Parisian Sky
 A Blaze in the Parisian Sky... (R)
Par Lestat		   
Limbes
 Limbes - Liernes (C)
Par Lestat		   
Les news du 8 Octobre 2025
 Les news du 8 Octobre 2025 ... (N)
Par Sosthène		   
Hedonist
 Hedonist - Scapulimancy (C)
Par Jean-Clint		   
Ex Tenebris Lux Acte VII
 Ex Tenebris Lux Acte VII - ... (R)
Par Ikea		   
Les news du 24 Octobre 2025
 Les news du 24 Octobre 2025... (N)
Par Jean-Clint		   
Inner Light
 Inner Light - NOVA (C)
Par Sosthène		   
Debilitated
 Debilitated - As The Vine's... (C)
Par Niktareum		   
Carn
 Carn - Colors With Your Fle... (C)
Par Jean-Clint		   
Baest
 Baest - Colossal (C)
Par Sosthène		   

U.S. Christmas - Cannibals of Unaka

Chronique
U.S. Christmas Cannibals of Unaka
Vieillir peut faire mal, attrister, regretter, alourdir, ennuyer... Et vieillir peut libérer. On se déleste alors de ce qui nous a encombré trop longtemps, on parvient à cet équilibre difficile où se trouve avec la vie un compromis sans se compromettre, armistice avec soi et l'extérieur. Libre, au sein du grand Tout qui finit dans le grand Rien.

U.S. Christmas a vieilli. Cela choque la première fois que l'on écoute Cannibals of Unaka, le souvenir des chemins rocailleux métaphorisant une spiritualité américaine de Run Thick in the Night, les rêveries amères de routes nocturnes, sauvages et infinies de Eat the Low Dogs en tête. La formation revient après quatorze années d'absence et n'en cache aucune ride. Le ton est placide, la voix éteinte, l'énergie contenue. Le flot ne se combat plus, là où autrefois le plaisir se tirait du louvoiement, de la menace et son mystère attenant.

Cannibals of Unaka embrasse sa condition et ce qui la conditionne. Corps vieilli au sein d'une nature sans âge, il mène sa dernière révolte, la fuite du monde moderne qui est le nôtre, une fuite sereine, une retraite choisie. Il est étonnant d'entendre à quel point le chant de Nate Hall s'est adouci, coule comme coule cette musique, enfin en paix avec elle-même. Un psychédélisme doux, non moins cru dans ce qu'il dépeint (comme le titre l’indique, la mort présente au détour d'un synthé inquiétant, d’un rythme global lourd et nocturne ou d’une production opaque), use d'une palette de couleurs délavées et sombres pour figurer cet ailleurs, ensorcelant et étrangement tranquille.

Y a-t-il un bonheur équivalent à se lover dans cette version avancée de U.S. Christmas que celui qui a pu se gagner lors des batailles précédentes ? Cannibals of Unaka demande moins de temps à s‘apprivoiser que Run Thick in the Night mais contient une profondeur aussi difficile à atteindre. Faisant croire au départ qu’il est uniquement une carte postale pastorale telle que The Valley Path pouvait l’être, il montre petit à petit ce qu’il cache de trouble derrière son regard pacifique : une nostalgie brûlante, son lieu choisi étant un rêve aussi bien pour lui que pour nous, pris d’un mal d’un pays que nous ne connaissons pas, possible terre des morts (« A Death Song », funéraire et enveloppante) ou lieu des songes (« Slow Slide Sleep » évident et fondamental comme un besoin de sommeil).

L'envie de grand air est moins prégnante qu'autrefois, celle de se nicher plus forte, possiblement entouré d'êtres proches. Cannibals of Unaka ne s’appuie pas sur le rappel d’une sauvagerie extérieure comme le groupe a pu le faire le temps de son inscription chez Neurot Recordings ; il la considère comme connue de toutes et tous, s’intéressant ici aux sentiments pouvant en naître, du deuil à la nostalgie jusqu’à la sérénité qu’il s’agit de trouver dans l’acceptation. Il n’est pas nécessairement à la hauteur de la tâche, les morceaux « Downside Of The Dark Side Of The Sunshine » et « Hearts Rumble In The Dark » tâtonnant là où il faudrait tenir. US Christmas, comme nous, paraît se préparer pour la catastrophe qui vient, chercher un baume à des maux trop grands. Il parvient à créer un réconfort temporaire, imparfait mais particulièrement touchant (« Slow Slide Sleep »). Même si ce remède atténue plus qu’il guérit, il est à prendre sans modération.
Thrasho Amazon Ikea
3 Novembre 2025 - 31 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
U.S. Christmas
Psychedelic Rock
2025 - Eternal Clarity / Pax Aeternum Digital
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
U.S. Christmas
 U.S. Christmas
Psychedelic Rock - 2002 - Etats-Unis		   

nouveaute
A paraître le 17 Octobre 2025

tracklist
01.   Downside Of The Dark Side Of The Sunshine  (08:59)
02.   A Death Song  (08:15)
03.   Unkaas Bleeding On Stone  (04:40)
04.   Hearts Rumble In The Dark  (08:09)
05.   Slow Slide Sleep  (13:22)

Durée : 43:15

line up
Essayez aussi
Uncle Acid And The Deadbeats
 Uncle Acid And The Deadbeats
Nell’ Ora Blu
2024 - Rise Above Records		   
Fleshpress
 Fleshpress
Tearing Skyholes
2013 - Kult Of Nihilow		   
Uncle Acid And The Deadbeats
 Uncle Acid And The Deadbeats
Wasteland
2018 - Rise Above Records		   
Jex Thoth
 Jex Thoth
Blood Moon Rise
2013 - I Hate Records		   
Atomikylä
 Atomikylä
Keräily
2016 - Svart Records		   

U.S. Christmas
Cannibals of Unaka
Lire la chronique
Two sets: live in dub + full live set
Godflesh
Lire le live report
La photo mystère du 1 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Today Is The Day
Never Give In
Lire la chronique
Body Void
I Live Inside a Burning House
Lire la chronique
Mortal Scepter
Ethereal Dominance
Lire la chronique
Last Retch
Abject Cruelty
Lire la chronique
Body Void
Ruins
Lire la chronique
Răzbunare
Taci... Lasă armele să vorb...
Lire la chronique
Dome Runner
Protocol Spasm (EP)
Lire la chronique
Sad
Fullmoon's Bestial Awakening
Lire la chronique
Biohazard
Divided We Fall
Lire la chronique
Sans Roi
Le rêve & la vie
Lire la chronique
Nexion
Sundrung
Lire la chronique
Elder
Liminality / Dream State Re...
Lire la chronique
Today Is The Day
No Good To Anyone
Lire la chronique
Hedonist
Scapulimancy
Lire la chronique
Revocation
New Gods, New Masters
Lire la chronique
Kold
Det falmede håb
Lire la chronique
Ormagoden
Purphoros
Lire la chronique
A Blaze in the Parisian Sky
Dødsforakt + Raumer + porc ...
Lire le live report
Hateful Abandon
Threat
Lire la chronique
Mental Maze
Here Goes Nothing (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Bringer Of Drought
Lire la chronique
Electrocutioner
Harbinger
Lire la chronique
Debilitated
As The Vine's Break The Nec...
Lire la chronique
Angurvadal
Vetr + Blodskald (Compil.)
Lire la chronique
Inner Light
NOVA
Lire la chronique
Carn
Colors With Your Flesh (EP)
Lire la chronique
Godflesh
Selfless
Lire la chronique