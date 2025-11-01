chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
282 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Mortal Scepter
 Mortal Scepter - Ethereal D... (C)
Par Keyser		   
Hateful Abandon
 Hateful Abandon - Threat (C)
Par gulo gulo		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - No Good ... (C)
Par gulo gulo		   
Biohazard
 Biohazard - Divided We Fall (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Octobre 2025
 Les news du 29 Octobre 2025... (N)
Par Høsty		   
A Blaze in the Parisian Sky
 A Blaze in the Parisian Sky... (R)
Par Lestat		   
Limbes
 Limbes - Liernes (C)
Par Lestat		   
Les news du 8 Octobre 2025
 Les news du 8 Octobre 2025 ... (N)
Par Sosthène		   
Hedonist
 Hedonist - Scapulimancy (C)
Par Jean-Clint		   
Ex Tenebris Lux Acte VII
 Ex Tenebris Lux Acte VII - ... (R)
Par Ikea		   
Les news du 24 Octobre 2025
 Les news du 24 Octobre 2025... (N)
Par Jean-Clint		   
Inner Light
 Inner Light - NOVA (C)
Par Sosthène		   
Debilitated
 Debilitated - As The Vine's... (C)
Par Niktareum		   
Carn
 Carn - Colors With Your Fle... (C)
Par Jean-Clint		   
Baest
 Baest - Colossal (C)
Par Sosthène		   
Vio-Lence
 Vio-Lence - Oppressing The ... (C)
Par AxGxB		   
Metharoma
 Metharoma - Pipe Dreams (Th... (C)
Par AxGxB		   

Today Is The Day - Never Give In

Chronique
Today Is The Day Never Give In
Je n’ai pas vu passer l’information, personne dans mon entourage bienveillant ne m’a prévenu, aussi est-ce que je me suis retrouvé comme un imbécile en découvrant que TODAY IS THE DAY avait une nouvelle fois muté et qu’il pratique désormais une espèce de rock metal industriel. Il faut dire que dès « Divide and Conquer » qui inaugure Never Give in, les odeurs musquées d’un GODFLESH voire, si j’osais, des anciens TREPONEM PAL, montent au nez, tant et si bien que je vérifie à plusieurs reprises l’exactitude de l’URL du Bandcamp car je doute d’écouter le bon album. Suis-je surpris ? C’est le moins que je puisse dire.

La seconde surprise provient de la découverte du line up. Nous le savons, Steve Austin change de musiciens comme de slips (du moins je l’espère) mais il a toujours eu le flair pour s’entourer de compagnons de route talentueux (Derek Roddy, Mike Rosswog, Brann Dailor, etc.), même si la paire basse – batterie présente sur No Good to Anyone semble d’extraction plus confidentielle. De là à monter une section rythmique composée de Colin Frecknall, batteur habitué au heavy metal symphonique de SEVEN SPIRES et VIVISEPULTURE, et de Tom Jack, bassiste transfuge de DIESEL THEORY (metal indus), il y a un pari que je n’aurais pas pris. Une fois que l’on a cela à l’esprit, on peut alors légitiment se demander si c’est ce dernier qui a autant déteint sur la musique de TITD ou s’il ne fait finalement qu’amener de l’eau au nouveau moulin du compositeur principal. Quelle que soit la réponse, « I Got Nothin’ » se dévoile comme une composition ultra basique, dans l’esprit d’un vieux NINE INCH NAILS fatigué ou d’un THE FAINT sous antidépresseur : guitare rachitique, rythme monolithique, électronique remontant au siècle dernier, seule la voix parvient à instaurer un climat inquiétant de tension mais qui sonne daté, sans relief.

Heureusement, l’auditeur retrouve des bribes de la folie d’antan au cours d’« Intentional Psychological Warfare », ces fameux riffs hystériques que l’on affectionne tellement, sauf qu’à 01:30 patatras. La composition bascule vers un noise rock façon GIRLS AGAINST BOYS (que j’adore), sans la classe absolue de Scott McCloud pour rendre le moment terriblement cool… Bon sang, cette piste craint, elle est longue, elle est molle (comme ma bite, exactement). Frustrant. « Pain and Frustration ». En ce qui concerne la douleur, je ne la ressens pas trop mais du côté de la frustration, cette chanson electro jazz rock se pose là, elle qui, une nouvelle fois, m’évoquera une chute de studio des périodes Freak*on*ica ou You Can’t Fight What You Can’t See de la formation précitée.

Il avait bien masqué cette triste réalité le single éponyme. Son ambiance introductive à la SWANS séduit les cœurs et je ne m’étais pas rendu compte à quel point l’arpège de 01:06 ressemble à celui de « This Love » (PANTERA). À ce stade de mes écoutes, déjà fréquentes, je me dis que j’ai dû fondre les derniers plombs qui tenaient en place, poursuivant mes hallucinations en affirmant qu’à compter de 03:26, c’est le fantôme du ROLLINS BAND qui me vient à l’esprit avec spoken word et tutti quanti.

Si Never Give in est un hommage aux années 90, alors c’est réussi. En revanche, si l’objectif était d’être original, innovant, c’est foiré dans les grandes largeurs selon moi.

Nous poursuivons la chute avec « Secret Police ». Certes, l’adjonction d’un saxophone est une vraie nouveauté au sein de la discographie de TODAY IS THE DAY, cela dit, au-delà du fait que le morceau nous plonge dans une ambiance à mi-chemin de Quentin Tarantino et de BIG CHIEF (j’en profite pour recommander Mack Avenue Skullgame), quel rapport avec ce qui précède et ce qui suit ? Car, alors que nous tombons enfin sur une composition qui colle la frousse, à savoir « Psychic Wound » (la plus austinienne du LP), sa démesure en vient à paraître incongrue, déplacée, presque gênante… Que dire également de « The Choice is Yours » ? La chanson émoustillera peut-être les salons de coiffure mais si nous ôtons le chant distordu, il ne reste qu’un titre de punk mélodique doté d’un pattern de batterie d’une tristesse abyssale, un comble pour un musicien en provenance d’un style autrement exigeant en termes de technique. Six minutes et vingt-deux secondes de perplexité absolue face à cette main tendue, transpirante de bons sentiments, de gentillesse, de sympathie désabusée, le sourire d’un gars qui a trop pleuré, trop morflé dans sa vie mais qui refuse la facilité d’une explosion de colère purificatrice. Cela en devient touchant, je préférais néanmoins lorsque ça sentait la bidoche avariée, la cordite, le sang… On entend même une guitare lead en arrière-plan ! Depuis quand TODAY IS THE DAY nous gratifie de solos ?

Admettons que Steve Austin expérimente, recherche un positionnement plus acceptable, intellectualise davantage son art, il demeure que les huit premières chansons n’ont ni réel début ni véritable fin, sans compter qu’elles sont extrêmement maigres sur un plan strictement musical : peu de riffs, chant souvent atone, lignes de basse anorexiques, batterie anémiée, des breaks vraisemblablement en arrêt maladie. Bien entendu, l’album se termine sur une ballade acoustique, « The Cleansing », un Eddie Vedder moribond passerait pour un Gai-Luron à côté, j’ai vraiment hâte qu’elle se termine.

Que ce soit à chaud ou à froid, je ne trouve aucun sens, aucune direction à Never Give in. Je ne comprends pas le choix d’un batteur heavy pour lui faire jouer des parties majoritairement lentes et simplistes, je ne comprends pas non plus comment Tom Jack a pu autant influencer les compositions et, même s’il s’agissait d’un virage anticipé, conscient de la part du principal compositeur, pourquoi est-ce que tout est aussi terne ? Aussi triste ? Sur le papier, TODAY IS THE DAY qui joue du metal blues indus ça devait buter, aussi est-ce que je passe encore et encore le disque afin d’être sûr de ne pas avoir manqué un truc important, chou blanc. Je conclus juste que le single « Never Give In » était trompeur, il faisait croire que la bande resterait dans un sillon blues rock redneck macabre, l’illustration sonore d’une violence conjugale désormais plus psychologique que physique, il n’en est rien. Et alors que je lis de-ci de-là des articles dithyrambiques, je me soupçonne de devenir marteau, bon pour la casse, incapable de comprendre la profondeur de cette sortie, d’en contempler la beauté, la fragilité, la grandeur, l’immense mélancolie également… Dans une décennie peut-être ? Nous en reparlerons si je suis toujours là mais aujourd’hui je ressens la même déception que lorsque ABORYM a publié Shifting.Negative.
Thrasho Amazon Sosthène
1 Novembre 2025 - 75 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Today Is The Day
Noise Rock Core
2025 - SuperNova Records
notes
Chroniqueur : 6/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Today Is The Day
 Today Is The Day
Noise Rock Core - 1992 - Etats-Unis		   

formats
nouveaute
A paraître le 3 Octobre 2025

vidéos
Never Give In
 Never Give In
Today Is The Day
Extrait de "Never Give In"		   

tracklist
01.   Divide and Conquer  (05:30)
02.   I Got Nothin'  (04:58)
03.   Intentional Psychological Warfare  (06:00)
04.   Never Give In  (05:48)
05.   Secret Police  (03:20)
06.   Psychic Wound  (05:09)
07.   The Choice Is Yours  (06:22)
08.   Pain and Frustration  (03:57)
09.   The Cleansing  (05:22)

Durée : 46:26

line up
voir aussi
Today Is The Day
 Today Is The Day
Kiss The Pig
2004 - Relapse Records		   
Today Is The Day
 Today Is The Day
Today Is The Day
1996 - Amphetamine Reptile Records		   
Today Is The Day
 Today Is The Day
Animal Mother
2014 - SuperNova Records		   
Today Is The Day
 Today Is The Day
Pain Is A Warning
2011 - Black Market Activities		   
Today Is The Day
 Today Is The Day
No Good To Anyone
2020 - The End Records / BMG		   

Essayez plutôt
KEN Mode
 KEN Mode
Loved
2018 - Season Of Mist		   
American Heritage
 American Heritage
Prolapse
2014 - Solar Flare		   
Palehorse
 Palehorse
Soft as Butter; Hard as Ice
2010 - Eyesofsound		   
Echoplain
 Echoplain
In Bones
2024 - Zéro Egal Petit Intérieur		   
Mutoid Man
 Mutoid Man
Helium Head (EP)
2015 - Sargent House		   

Today Is The Day
Never Give In
Lire la chronique
Body Void
I Live Inside a Burning House
Lire la chronique
Mortal Scepter
Ethereal Dominance
Lire la chronique
Last Retch
Abject Cruelty
Lire la chronique
Body Void
Ruins
Lire la chronique
Răzbunare
Taci... Lasă armele să vorb...
Lire la chronique
Dome Runner
Protocol Spasm (EP)
Lire la chronique
Sad
Fullmoon's Bestial Awakening
Lire la chronique
Biohazard
Divided We Fall
Lire la chronique
Sans Roi
Le rêve & la vie
Lire la chronique
Nexion
Sundrung
Lire la chronique
Elder
Liminality / Dream State Re...
Lire la chronique
Today Is The Day
No Good To Anyone
Lire la chronique
Hedonist
Scapulimancy
Lire la chronique
Revocation
New Gods, New Masters
Lire la chronique
Kold
Det falmede håb
Lire la chronique
Ormagoden
Purphoros
Lire la chronique
A Blaze in the Parisian Sky
Dødsforakt + Raumer + porc ...
Lire le live report
Hateful Abandon
Threat
Lire la chronique
Mental Maze
Here Goes Nothing (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Bringer Of Drought
Lire la chronique
Electrocutioner
Harbinger
Lire la chronique
Debilitated
As The Vine's Break The Nec...
Lire la chronique
Angurvadal
Vetr + Blodskald (Compil.)
Lire la chronique
Inner Light
NOVA
Lire la chronique
Carn
Colors With Your Flesh (EP)
Lire la chronique
Godflesh
Selfless
Lire la chronique

Lire la chronique
Ungoliath
Shadows of the Eclipse
Lire la chronique
Vio-Lence
Oppressing The Masses
Lire la chronique