Je n’ai pas vu passer l’information, personne dans mon entourage bienveillant ne m’a prévenu, aussi est-ce que je me suis retrouvé comme un imbécile en découvrant que TODAY IS THE DAY
avait une nouvelle fois muté et qu’il pratique désormais une espèce de rock metal industriel
. Il faut dire que dès « Divide and Conquer » qui inaugure Never Give in
, les odeurs musquées d’un GODFLESH
voire, si j’osais, des anciens TREPONEM PAL
, montent au nez, tant et si bien que je vérifie à plusieurs reprises l’exactitude de l’URL du Bandcamp car je doute d’écouter le bon album. Suis-je surpris ? C’est le moins que je puisse dire.
La seconde surprise provient de la découverte du line up
. Nous le savons, Steve Austin
change de musiciens comme de slips (du moins je l’espère) mais il a toujours eu le flair pour s’entourer de compagnons de route talentueux (Derek Roddy
, Mike Rosswog
, Brann Dailor
, etc.), même si la paire basse – batterie présente sur No Good to Anyone
semble d’extraction plus confidentielle. De là à monter une section rythmique composée de Colin Frecknall
, batteur habitué au heavy metal symphonique
de SEVEN SPIRES
et VIVISEPULTURE
, et de Tom Jack
, bassiste transfuge de DIESEL THEORY
(metal indus
), il y a un pari que je n’aurais pas pris. Une fois que l’on a cela à l’esprit, on peut alors légitiment se demander si c’est ce dernier qui a autant déteint sur la musique de TITD
ou s’il ne fait finalement qu’amener de l’eau au nouveau moulin du compositeur principal. Quelle que soit la réponse, « I Got Nothin’ » se dévoile comme une composition ultra basique, dans l’esprit d’un vieux NINE INCH NAILS
fatigué ou d’un THE FAINT
sous antidépresseur : guitare rachitique, rythme monolithique, électronique remontant au siècle dernier, seule la voix parvient à instaurer un climat inquiétant de tension mais qui sonne daté, sans relief.
Heureusement, l’auditeur retrouve des bribes de la folie d’antan au cours d’« Intentional Psychological Warfare », ces fameux riffs hystériques que l’on affectionne tellement, sauf qu’à 01:30 patatras
. La composition bascule vers un noise rock
façon GIRLS AGAINST BOYS
(que j’adore), sans la classe absolue de Scott McCloud
pour rendre le moment terriblement cool
… Bon sang, cette piste craint, elle est longue, elle est molle (comme ma bite, exactement). Frustrant. « Pain and Frustration ». En ce qui concerne la douleur, je ne la ressens pas trop mais du côté de la frustration, cette chanson electro jazz rock
se pose là, elle qui, une nouvelle fois, m’évoquera une chute de studio des périodes Freak*on*ica
ou You Can’t Fight What You Can’t See
de la formation précitée.
Il avait bien masqué cette triste réalité le single
éponyme. Son ambiance introductive à la SWANS
séduit les cœurs et je ne m’étais pas rendu compte à quel point l’arpège de 01:06 ressemble à celui de « This Love » (PANTERA
). À ce stade de mes écoutes, déjà fréquentes, je me dis que j’ai dû fondre les derniers plombs qui tenaient en place, poursuivant mes hallucinations en affirmant qu’à compter de 03:26, c’est le fantôme du ROLLINS BAND
qui me vient à l’esprit avec spoken word
et tutti quanti
.
Si Never Give in
est un hommage aux années 90, alors c’est réussi. En revanche, si l’objectif était d’être original, innovant, c’est foiré dans les grandes largeurs selon moi.
Nous poursuivons la chute avec « Secret Police ». Certes, l’adjonction d’un saxophone est une vraie nouveauté au sein de la discographie de TODAY IS THE DAY
, cela dit, au-delà du fait que le morceau nous plonge dans une ambiance à mi-chemin de Quentin Tarantino
et de BIG CHIEF
(j’en profite pour recommander Mack Avenue Skullgame
), quel rapport avec ce qui précède et ce qui suit ? Car, alors que nous tombons enfin sur une composition qui colle la frousse, à savoir « Psychic Wound » (la plus austinienne
du LP), sa démesure en vient à paraître incongrue, déplacée, presque gênante… Que dire également de « The Choice is Yours » ? La chanson émoustillera peut-être les salons de coiffure mais si nous ôtons le chant distordu, il ne reste qu’un titre de punk mélodique
doté d’un pattern
de batterie d’une tristesse abyssale, un comble pour un musicien en provenance d’un style autrement exigeant en termes de technique. Six minutes et vingt-deux secondes de perplexité absolue face à cette main tendue, transpirante de bons sentiments, de gentillesse, de sympathie désabusée, le sourire d’un gars qui a trop pleuré, trop morflé dans sa vie mais qui refuse la facilité d’une explosion de colère purificatrice. Cela en devient touchant, je préférais néanmoins lorsque ça sentait la bidoche avariée, la cordite, le sang… On entend même une guitare lead
en arrière-plan ! Depuis quand TODAY IS THE DAY
nous gratifie de solos ?
Admettons que Steve Austin
expérimente, recherche un positionnement plus acceptable, intellectualise davantage son art, il demeure que les huit premières chansons n’ont ni réel début ni véritable fin, sans compter qu’elles sont extrêmement maigres sur un plan strictement musical : peu de riffs, chant souvent atone, lignes de basse anorexiques, batterie anémiée, des breaks vraisemblablement en arrêt maladie. Bien entendu, l’album se termine sur une ballade acoustique, « The Cleansing », un Eddie Vedder
moribond passerait pour un Gai-Luron à côté, j’ai vraiment hâte qu’elle se termine.
Que ce soit à chaud ou à froid, je ne trouve aucun sens, aucune direction à Never Give in
. Je ne comprends pas le choix d’un batteur heavy
pour lui faire jouer des parties majoritairement lentes et simplistes, je ne comprends pas non plus comment Tom Jack
a pu autant influencer les compositions et, même s’il s’agissait d’un virage anticipé, conscient de la part du principal compositeur, pourquoi est-ce que tout est aussi terne ? Aussi triste ? Sur le papier, TODAY IS THE DAY
qui joue du metal blues indus
ça devait buter, aussi est-ce que je passe encore et encore le disque afin d’être sûr de ne pas avoir manqué un truc important, chou blanc. Je conclus juste que le single
« Never Give In » était trompeur, il faisait croire que la bande resterait dans un sillon blues rock redneck
macabre, l’illustration sonore d’une violence conjugale désormais plus psychologique que physique, il n’en est rien. Et alors que je lis de-ci de-là des articles dithyrambiques, je me soupçonne de devenir marteau, bon pour la casse, incapable de comprendre la profondeur de cette sortie, d’en contempler la beauté, la fragilité, la grandeur, l’immense mélancolie également… Dans une décennie peut-être ? Nous en reparlerons si je suis toujours là mais aujourd’hui je ressens la même déception que lorsque ABORYM
a publié Shifting.Negative
.
