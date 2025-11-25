chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
244 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Krokodil		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   

One Of Nine - Dawn Of The Iron Shadow

Chronique
One Of Nine Dawn Of The Iron Shadow
"Three Rings for the Elven-kings under the sky, Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, Nine for Mortal Men doomed to die, One for the Dark Lord on his dark throne In the Land of Mordor where the Shadows lie. One Ring to rule them all, one Ring to find them, one Ring to bring them all, and in the darkness bind them; In the Land of Mordor where the Shadows lie"

Tirée du livre The Lord Of The Rings de J.R.R. Tolkien, cette citation devrait vous permettre d’y voir un petit peu plus clair quant à l’origine du nom et des thématiques abordées par le groupe qui nous intéresse aujourd’hui. Formé en 2022 à Charlotte, Caroline du Nord, One Of Nine n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’il a déjà sorti en 2023 sur Wolves Of Hades (Dödsrit, Final Dose, Lamp Of Murmuur...) un premier album intitulé Eternal Sorcery. Une sortie plutôt confidentielle qui pourtant ne sera pas passée totalement inaperçue puisque c’est désormais chez Profound Lore Records qu’a trouvé refuge le groupe américain. Une collaboration actée le mois dernier par la sortie de Dawn Of The Iron Shadow.

Afin d’illustrer ce nouvel album, One Of Nine a fait appel à monsieur Ted Nasmith, illustrateur canadien bien connu des amoureux de Tolkien et de son univers puisqu’il a collaboré avec plusieurs éditeurs à travers le monde afin d’illustrer bon nombre de rééditions papier dignes de ce nom (je pense notamment à cette très chouette édition du Silmarillon proposée par Christopher Tolkien et éditée par les Éditions Bourgeois en 2022). D’ailleurs, c’est de cette même édition qu’est tirée cette illustration représentant Glorfindel engagé dans un combat épique avec un Balrog dans le défilé de Cirith Thoronath alors qu’un petit peu plus loin derrière brûle la cité cachée de Gondolin... Bref, une oeuvre somptueuse, pleine de petits détails, qui ne devrait pas manquer d’attirer le regard et au passage pousser les auditeurs amateurs de High Fantasy à s’intéresser de plus près au cas de One Of Nine.

Cachés derrière des patronymes sans équivoque (Gurthang The Black Sword, Pharazon The Golden, Urmaiar The Rope, Fellrider Of Northern Unlight), les quatre membres de One Of Nine ne pouvaient évidemment verser que dans la pratique d’un Black Metal mélodique afin de rendre justice au caractère épique de toutes ces histoires mises en avant dans tous ses textes naturellement inspirés là encore par l’univers faisant de Tolkien (ces histoires de forces maléfiques couvant dans les profondeurs de la Terre du Milieu, de dragons cupides et destructeurs, de héros depuis longtemps oubliés, d’anneaux aux pouvoirs immenses, de montagnes lointaines, d’orcs brutaux et malfaisants...). On pourrait ainsi situer la musique des Américains quelque part entre celle de Stormkeep, Emperor, Dissection et Summoning, ces derniers offrant à leurs auditeurs un Black Metal racé et épique aux accents mélodiques particulièrement soignés. Cependant, ces évocations vont et viennent au grès des titres et des séquences qui passent (taxer One Of Non de pâle copie d’un tel ou d’un tel me semblerait tiré par les cheveux) et ne sont pas nécessairement à prendre au pied de la lettre dans la mesure où chacun y verra probablement d’autres parallèles peut-être plus parlants. Mais peu importe, le tableau est dorénavant posé et vous aurez tous compris, au moins dans les grandes lignes, à quoi vous attendre à l’écoute de Dawn Of The Iron Shadow.

Outre "Parley At The Gates" et "Bauglir" qui servent respectivement d’introduction et d’interlude acoustique, le reste des compositions proposées ici par les Américains se plaisent à s’étirer un petit peu en longueur. Pas trop non plus (grosso modo aux alentours des six minutes) mais suffisamment pour que chaque titre fasse preuve de relief et de nuance. Car même si i]Dawn Of The Iron Shadow est un album particulièrement rythmé et dynamique avec son lot d’attaques menées à coups de blasts soutenus, de trémolos sombres et menaçants et de séquences un poil plus Punk voir Rock’n’Roll ("Age Of Chains" à 2:21, "Of Desperate Valor" à 0:54, "Quest Of The Silmaril" à 1:42), les instants plus tranquilles et pondérés restent nombreux et permettent bien souvent à One Of Nine de mettre en avant un travail subtil d’instrumentations et d’arrangements au caractère là encore particulièrement grandiose et épique (ces quelques cloches entendues sur "Age Of Chains" à 0:54 suivi quelques minutes plus tard par cette séquence clavier / cordes / clavecin, le premier pont de "Dreadful Leap" à 1:22 marqué par l’arrivée de cordes synthétiques suivi par un second débuté à 2:44 avec cette fois-ci une séquence très inspirée par Summoning grâce à ce trio instrument à vent / clavier / batterie, "Of Desperate Valor" à 2:30 avec là encore quelques cloches et autres nappes de claviers, "Behold The Shadow Of My Thoughts" et cet instrument à vent (probablement échantillonné) entendu aux alentours de 1:35 et ainsi de suite). Bien sûr, ces arrangements ne se limitent pas à ces quelques passages, notamment ces claviers sous formes encore une fois de nappes spectrales (ces voix fantomatiques) et instrumentales (cordes essentiellement, certaines aux sonorités désuètes) que l’on va retrouver dispenser généreusement tout au long de ces quarante-cinq minutes. On notera également la présence de quelques invités de marque venus contribuer modestement à ce deuxième album. Tout d’abord Marliese Osborne de Hulder présentée ici sous le patronyme de Tear Maiden et qui va naturellement apporter une petite touche de féminité bien sentie sur "Dreadful Leap". On trouve également M. de Lamp Of Murmuur ici sous le nom de Lord Of All mais pour le coup je ne saurais pas vraiment vous dire à quel(s) moment(s) celui-ci vient exactement pousser la chansonnette en compagnie de One Of Nine...

Si sur le papier ce genre de formule peut sembler un poil chargée, le fait est que ces huit titres sont tous particulièrement bien composés et balancés. Ainsi entre agressions, accalmies et renforts mélodiques divers et variés (sans compter les nombreuses évocations à l’univers de Tolkien), Dawn Of The Iron Shadow s’impose rapidement et sans forcer comme une franche réussite. Un album riche et aux reliefs saisissants qui en dépit de certains apparats pouvant paraître désuets n’en reste pas moins de son époque. Bref, 2025 nous aura gâté avec toutes ses sorties de qualité, ses excellentes surprises et autres chouettes découvertes soit grosso modo ce que représente finalement pour moi ce deuxième album de One Of Nine. La vie est parfois bien faite, pas vrai ?
Thrasho Amazon AxGxB
25 Novembre 2025 - 4 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
One Of Nine
Black Metal
2025 - Profound Lore Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
One Of Nine
 One Of Nine
Black Metal - 2022 - Etats-Unis		   

nouveaute
A paraître le 31 Octobre 2025

tracklist
01.   Parley At The Gates  (01:55)
02.   Age Of Chains  (06:41)
03.   Dreadful Leap  (06:22)
04.   Of Desperate Valor  (06:33)
05.   Behold The Shadow Of My Thoughts  (06:22)
06.   Bauglir  (02:35)
07.   Quest Of The Silmaril  (06:50)
08.   Death Wing Black Flame  (07:36)

Durée : 44:54

Essayez aussi
Arkha Sva
 Arkha Sva
Gloria Satanae
2007 - Aura Mystique Productions		   
Goath
 Goath
IV: Silencing The Prophets Of Deceit
2025 - Ván Records		   
Grand Belial's Key
 Grand Belial's Key
Kohanic Charmers
2022 - Weltenfeind		   
Greve
 Greve
Föllo af svavel, lifvets dimridå
2022 - Purity Through Fire		   
Forbidden Temple / Ultima Thule
 Forbidden Temple / Ultima Thule
Forbidden Temple / Ultima Thule (Split-CD)
2018 - New Era Productions		   

One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
Lire la chronique
Titan
Lacrimæ Mundi
Lire la chronique
Impurity
The Eternal Sleep
Lire la chronique
Centinex
With Guts And Glory
Lire la chronique
Empeiria
The Ascent: Szenen der Kath...
Lire la chronique
Aethervoid
Even light decays (EP)
Lire la chronique
Entretien avec Anthares
Lire le podcast
Hyver
Noirceur Mystique d'Autrefois
Lire la chronique
Antiquus Infestus
Antiquus Infestus
Lire la chronique
Body Void
Bury Me Beneath This Rottin...
Lire la chronique
Dome Runner
World Panopticon
Lire la chronique
Archaic Thorn
Malicious Spears
Lire la chronique
Ars Moriendi
Leur esprit marche dans les...
Lire la chronique
Mvltifission
Reborn Souls From Transcend...
Lire la chronique
Vyr Muk
Chants of the Tenebrous Depths
Lire la chronique
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
Illegal Corpse + Inhumate +...
Lire le live report
Progress
Big Mouth (EP)
Lire la chronique
Skelethal
Transmogrification (EP)
Lire la chronique
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique