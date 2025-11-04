Cratophane - Exode Chronique Exode

CRATOPHANE nous revient en ce début de mois d’octobre auréolé d’une belle signature chez les Italiens de Exode. Nous connaissons le caractère innovant de cette maison, l’arrivée des Rennais au sein de ce label n’a absolument rien de surprenant.



L’évidence sautera évidemment aux yeux de tout le monde dès le premier contact : le travail graphique est une nouvelle fois superbe et, sans vouloir faire ombrage à la précédente illustration d’Ëmgalaï Grafik, que j’adore toujours autant, l’œuvre réalisée ici par Vincent Perriot (un auteur français de bandes dessinées récompensé à de multiples reprises) est absolument saisissante de détail, de finesse, de profondeur… Comment cette collaboration a-t-elle pu aboutir, je n’en sais rien mais il est certain que le rendu de cette planche sur un vinyle doit être exceptionnel, ce qui permettra à l’heureux acquéreur de l’objet de donner autant de bonheur à ses yeux qu’à ses oreilles.



En effet, avec ces six nouveaux morceaux, les musiciens n’ont rien perdu de leur inspiration. L’auditeur retrouvera avec plaisir les références à SHELLAC, MAGMA, post rock plus marquée. Sans compter qu’Exode n'est pas une simple relecture améliorée du premier effort : le disque contient des éléments musicaux réellement nouveaux, le reggae notamment qui s’invite vers la quatrième minute de « Fleur de peau » puis à 06:30 de « Salamandre », ces apports démontrant l’ampleur du brassage des styles, de même que la liberté artistique totale d’un groupe ne se fixant aucune barrière langagière. Clairement, le passage sur un label prestigieux n’a pas bridé les ambitions, elles ont plus que jamais été poussées à leur maximum, encouragées, nourries aux meilleurs ferments.



Cette ambition, qui va de pair avec un accroissement des expérimentations, a cependant un léger impact sur la rugosité brute d’antan. Ici, même si la basse reste d’une fermeté intransigeante tout du long, les compositions, peut-être à cause de leur longueur (la plus courte dure 06:50), voient globalement poindre un léger assagissement du propos. Néanmoins, les instants plombés se montrent encore nombreux : le final de « Salamandre », « Samaris » qui contient des plans directement issus du techno thrash ainsi qu’une conclusion fondamentalement drone doom, le riffing très stoner de « De bon aloi »… Il y a foison d’exemples rappelant que CRATOPHANE s’adresse aussi à un public metal dès lors qu’il est féru de musiques 100% instrumentales et n’a rien contre le post ou les formations précédemment citées. Oui, c’est un peu exigeant et contemplatif, pour comparer il faudrait écouter Exode comme on se mettrait un GONG, un disque de jazz, du krautrock…



De mon côté, je trouve la progression du trio tout bonnement incroyable, tant dans sa capacité à raconter une histoire, à tenir l’auditeur en haleine, que dans la technique déployée, jamais démonstrative ni outrancière, uniquement là afin de servir la narration. Peu de solos, aucun problème d’égo, juste des ambiances, des changements de rythmes multiples, des sons qui varient au grès des climats instaurés, tantôt apaisants, tantôt rêveurs, tantôt colériques, toujours surprenants. Et si le titre « Ranx » est un hommage à Tanino Liberatore et Stefano Tamburini pour leur génial « RanXerox », alors je ne pourrai que saluer une nouvelle fois le bon goût de CRATOPHANE, à ce jour l’une des formations instrumentales les plus intéressantes de l’Hexagone. Alors que je pensais et pense encore énormément de bien du premier LP éponyme , le trio instrumentalnous revient en ce début de mois d’octobre auréolé d’une belle signature chez les Italiens de I, Voidhanger Records afin d’accompagner la sortie d’. Nous connaissons le caractère innovant de cette maison, l’arrivée des Rennais au sein de ce label n’a absolument rien de surprenant.L’évidence sautera évidemment aux yeux de tout le monde dès le premier contact : le travail graphique est une nouvelle fois superbe et, sans vouloir faire ombrage à la précédente illustration d’, que j’adore toujours autant, l’œuvre réalisée ici par(un auteur français de bandes dessinées récompensé à de multiples reprises) est absolument saisissante de détail, de finesse, de profondeur… Comment cette collaboration a-t-elle pu aboutir, je n’en sais rien mais il est certain que le rendu de cette planche sur un vinyle doit être exceptionnel, ce qui permettra à l’heureux acquéreur de l’objet de donner autant de bonheur à ses yeux qu’à ses oreilles.En effet, avec ces six nouveaux morceaux, les musiciens n’ont rien perdu de leur inspiration. L’auditeur retrouvera avec plaisir les références à VOIVOD ou encore CARBONIZED mais implantées dans une dimensionplus marquée. Sans compter qu’n'est pas une simple relecture améliorée du premier effort : le disque contient des éléments musicaux réellement nouveaux, lenotamment qui s’invite vers la quatrième minute de « Fleur de peau » puis à 06:30 de « Salamandre », ces apports démontrant l’ampleur du brassage des styles, de même que la liberté artistique totale d’un groupe ne se fixant aucune barrière langagière. Clairement, le passage sur un label prestigieux n’a pas bridé les ambitions, elles ont plus que jamais été poussées à leur maximum, encouragées, nourries aux meilleurs ferments.Cette ambition, qui va de pair avec un accroissement des expérimentations, a cependant un léger impact sur la rugosité brute d’antan. Ici, même si la basse reste d’une fermeté intransigeante tout du long, les compositions, peut-être à cause de leur longueur (la plus courte dure 06:50), voient globalement poindre un léger assagissement du propos. Néanmoins, les instants plombés se montrent encore nombreux : le final de « Salamandre », « Samaris » qui contient des plans directement issus duainsi qu’une conclusion fondamentalement, le riffing trèsde « De bon aloi »… Il y a foison d’exemples rappelant ques’adresse aussi à un publicdès lors qu’il est féru de musiques 100% instrumentales et n’a rien contre leou les formations précédemment citées. Oui, c’est un peu exigeant et contemplatif, pour comparer il faudrait écoutercomme on se mettrait un, un disque de, duDe mon côté, je trouve la progression du trio tout bonnement incroyable, tant dans sa capacité à raconter une histoire, à tenir l’auditeur en haleine, que dans la technique déployée, jamais démonstrative ni outrancière, uniquement là afin de servir la narration. Peu de solos, aucun problème d’égo, juste des ambiances, des changements de rythmes multiples, des sons qui varient au grès des climats instaurés, tantôt apaisants, tantôt rêveurs, tantôt colériques, toujours surprenants. Et si le titre « Ranx » est un hommage àetpour leur génial « RanXerox », alors je ne pourrai que saluer une nouvelle fois le bon goût de, à ce jour l’une des formations instrumentales les plus intéressantes de l’Hexagone.

2025 - I, Voidhanger Records Instrumental Angular Rock notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cratophane

Instrumental Angular Rock - 2022 - France

formats CD, Vinyl, Digital / 03/10/2025 - I, Voidhanger Records

écoutez Ranx

Fleur de peau

Eustis

Samaris

Salamandre

De bon aloi

tracklist 01. Ranx (11:17) 02. Fleur de peau (06:50) 03. Eustis (07:05) 04. Samaris (08:32) 05. Salamandre (07:29) 06. De bon aloi (07:20)

Durée : 48:33

line up Ronan / Basse

Simon / Guitare, Clavier

Aymeric / Batterie

parution 3 Octobre 2025

