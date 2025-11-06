Reabilitator - Fucking Thrasher Chronique Fucking Thrasher

thrash crossover accumulés depuis les années 80… Sur le papier il semble difficile de prendre les Ukrainiens de REABILITATOR trop au sérieux, même s’ils ont le mérite de ne pas mentir sur la marchandise : un simple coup d’œil sur l’illustration ainsi que les photos promotionnelles et tu sais ce qui t’attend avec une marge d’erreur avoisinant le zéro absolu. Mais après tout, Fucking Thrasher est le quatrième LP du trio, il fut un temps sur le reconnu label espagnol



Effectivement, dès les premières écoutes, je kiffe. Le style s’avère certes ultra simpliste mais son côté énervé spasmodique emporte rapidement l’adhésion grâce à ses influences GAMA BOMB, LICH KING (la similarité graphique du logo) et son petit clin d’œil malin au « The Heretic Anthem » de



Bon, j’admets que les presque quarante minutes sont peut-être un poil trop longues compte-tenu du fait qu’il n’y a quasiment aucune variation : les potards sont à dix non-stop, les solos exécutés à l’arrache (une technique toujours efficace dès lors que l’on est capable de tartiner le bas du manche en vitesse rapide), le chant aboyé mi-ivrogne mi-maton, nous ne sommes clairement pas face à un album de techno thrash alambiqué et les préoccupations restent aussi sommaires qu’essentielles : le monde qui part en couilles, les fils de pute qui nous entourent, tu sens que derrière l’apparente bonhommie de ce thrash metal rustique il y a un propos qui va au-delà des problèmes de bières tièdes ou de la dernière MST contractée par le batteur. D’ailleurs, ce fond légèrement social politisé apporte une dimension supplémentaire au disque, le sérieux des thématiques finissant par déteindre sur la musique qui incite certes à se défouler mais sans l’abrutissement adolescent que l’on retrouve parfois dans ce genre de LP qui n’aspire qu’au fun.



