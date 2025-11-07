chargement...

Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Lestat		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sosthène		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   
Cratophane
 Cratophane - Exode (C)
Par Lestat		   
Body Void
 Body Void - I Live Inside a... (C)
Par Krokodil		   
Body Void
 Body Void - Ruins (C)
Par Krokodil		   
Two sets: live in dub + full live set
 Two sets: live in dub + ful... (R)
Par Lestat		   
Mortal Scepter
 Mortal Scepter - Ethereal D... (C)
Par xworthlessx		   
Early Moods
 Early Moods - Spellbound (EP) (C)
Par xworthlessx		   
Firtan
 Firtan - Ethos (C)
Par Lestat		   
Hateful Abandon
 Hateful Abandon - Threat (C)
Par gulo gulo		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - No Good ... (C)
Par gulo gulo		   
Biohazard
 Biohazard - Divided We Fall (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Octobre 2025
 Les news du 29 Octobre 2025... (N)
Par Høsty		   

Demiurgon - Miasmatic Deathless Chamber

Chronique
Demiurgon Miasmatic Deathless Chamber
Au sein de la scène Brutal Death venue d’Italie on a toujours eu un drôle de sentiment, celui d’un pays capable du meilleur comme du pire... car si dans cette première catégorie on peut citer facilement les regrettés SEPTYCAL GORGE ou encore ANTROPOFAGUS, pour la suivante on a eu au choix du mitigé (DEVANGELIC, BLOODTRUTH, VOMIT THE SOUL, UNBIRTH) voire du carrément mauvais (PUTRIDITY), et tout cela sans compter quelques historiques sur le déclin (HOUR OF PENANCE, HIDEOUS DIVINITY). C’est donc peu de dire que DEMIURGON est aujourd’hui attendu au tournant vu qu’on y avait senti un potentiel intéressant sur les réussis « Above The Unworthy » et « The Oblivious Lure », mais qui à l’heure actuelle n’a pas encore donné sa pleine mesure. En effet il a toujours manqué au quintet un petit truc en plus pour clairement monter en gamme, et après six ans de silence radio (seulement agrémentés de deux courts Ep à l’intérêt limité) revoilà la formation à l’identique et avec un troisième album sous le bras et clairement celui qui peut lui permettre de passer un cap... si cela n’est pas le cas on en ressortira encore plus frustrés.

Et une fois arrivé au bout de l’écoute force est de reconnaître qu’on est en présence d’un disque impeccablement exécuté légèrement supérieur au précédent mais encore un peu juste pour prétendre grimper à l’échelon supérieur, et ce malgré de nombreuses qualités. Celles-ci vont émerger dès les premières notes de « Worlwide Grave » qui va miser sur un classicisme absolu avec du tabassage incessant au début et à la fin, entrecoupé d’un long passage pachydermique au bridage indécent et où le dynamisme reste permanent quel que soit la vitesse appliquée. Ça démarre donc au quart de tour et sans faire de chichis le résultat est à la hauteur avec sérieux et précision, et cela va encore augmenter dans la foulée avec l’équilibré et redoutable « The Era Of Defiance » qui va sortir une bonne partie de la palette technique de ses auteurs, en y ajoutant quelques solos dézingués pour rehausser l’ensemble immédiatement addictif. Du coup on se rend compte que même si ça peut se montrer linéaire et assez répétitif l’ensemble de ce disque propose néanmoins suffisamment d’alternance pour qu’on se laisse prendre au jeu, et ce même quand la brutalité monte d’un cran comme sur « Aspiring To Omnipotence » où la rapidité est mise en avant sous toutes ses formes, sans laisser beaucoup de respiration à l’auditoire (mais où nulle trace de redondance n’apparaît à l’horizon). D’ailleurs les gars vont pousser plus loin le champ des possibilités rythmiques avec le monstrueux et tentaculaire « Miasmatic Deathless Chamber » qui va sortir nombre de rythmes différents, avec une place privilégiée pour le mid-tempo qui va amplifier le dynamisme de dingue déjà omniprésent et faire mal aux cervicales. Bref c’est le titre idéal pour le headbanging... à la fois violent, vicieux et primal avec une envie d’en découdre permanente et un feeling de tous les instants, et nul doute que ça va aisément trouver sa place sur scène où le carnage sera au rendez-vous.

Du coup après ce déballage de très haut niveau la suite va être moins intéressante mais pas pour autant négligeable car entre les classiques et équilibrés « Flashforward To The End » et « Apoptosi » (particulièrement remuants de fond en comble), ou le furieux et intense « Throne Of Derangement » il va y en avoir pour tous les goûts... et surtout les meilleurs vu que ça ne faiblit jamais du côté de la cadence comme de l’écriture qui reste dans les limites balisées sans faire de sortie de route, mais toujours en gardant cette intensité et accroche permanente. Sans en faire des caisses le combo signe donc une œuvre réussie qui a tout pour plaire aux amateurs du martelage et de growls surpuissants, et ce malgré quelques longueurs évitables mais sans rien de rédhibitoire finalement tant ça passe sans écueils le cap des écoutes. Avec son feeling, sa bonhomie et son groove communicatif ce nouveau cru offre de quoi s’occuper un bon moment, et même si ça n’atteint pas encore ce qu’on pouvait en attendre ça reste de très bonne facture et beaucoup d’entités s’en contenteraient d’ailleurs volontiers... signe donc de la force de frappe omniprésente de ce massacre en règle qui file le sourire jusqu’aux oreilles sans que cela ne change avec le temps.
Thrasho Amazon Jean-Clint
7 Novembre 2025 - 92 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

3 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
07/11/2025 13:12
Niktareum a écrit : Beheaded c'est maltais pas italien mon cher. Clin d'oeil

Ouhla le pire c'est que je le savais mais je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça (j'ai relu en plus...), j'ai corrigé Clin d'oeil
Sosthène citer
Sosthène
07/11/2025 12:50
C'est même très bien Putridity ! :-D
Niktareum citer
Niktareum
07/11/2025 11:39
Beheaded c'est maltais pas italien mon cher. Clin d'oeil Et Putridity c'est pas si mal !

Pas (encore) écouté celui-ci...

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Demiurgon
Brutal Death Metal
2025 - Transcending Obscurity Records
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Demiurgon
 Demiurgon
Brutal Death Metal - 2014 - Italie		   

tracklist
01.   Worldwide Grave  (05:17)
02.   The Era Of Defiance  (05:07)
03.   Aspiring To Omnipotence  (04:54)
04.   Miasmatic Deathless Chamber  (06:18)
05.   Flashforward To The End  (04:45)
06.   Throne Of Derangement  (03:33)
07.   Apoptosi  (05:40)

Durée : 35:34

line up
parution
26 Septembre 2025

