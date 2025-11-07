Demiurgon - Miasmatic Deathless Chamber Chronique Miasmatic Deathless Chamber





Avec son feeling, sa bonhomie et son groove communicatif ce nouveau cru offre de quoi s’occuper un bon moment, et même si ça n’atteint pas encore ce qu’on pouvait en attendre ça reste de très bonne facture et beaucoup d’entités s’en contenteraient d’ailleurs volontiers... signe donc de la force de frappe omniprésente de ce massacre en règle qui file le sourire jusqu’aux oreilles sans que cela ne change avec le temps. Au sein de la scène Brutal Death venue d’Italie on a toujours eu un drôle de sentiment, celui d’un pays capable du meilleur comme du pire... car si dans cette première catégorie on peut citer facilement les regrettés SEPTYCAL GORGE ou encore ANTROPOFAGUS, pour la suivante on a eu au choix du mitigé (DEVANGELIC, BLOODTRUTH, VOMIT THE SOUL, UNBIRTH) voire du carrément mauvais (PUTRIDITY), et tout cela sans compter quelques historiques sur le déclin (HOUR OF PENANCE, HIDEOUS DIVINITY). C’est donc peu de dire que DEMIURGON est aujourd’hui attendu au tournant vu qu’on y avait senti un potentiel intéressant sur les réussis « Above The Unworthy » et « The Oblivious Lure » , mais qui à l’heure actuelle n’a pas encore donné sa pleine mesure. En effet il a toujours manqué au quintet un petit truc en plus pour clairement monter en gamme, et après six ans de silence radio (seulement agrémentés de deux courts Ep à l’intérêt limité) revoilà la formation à l’identique et avec un troisième album sous le bras et clairement celui qui peut lui permettre de passer un cap... si cela n’est pas le cas on en ressortira encore plus frustrés.Et une fois arrivé au bout de l’écoute force est de reconnaître qu’on est en présence d’un disque impeccablement exécuté légèrement supérieur au précédent mais encore un peu juste pour prétendre grimper à l’échelon supérieur, et ce malgré de nombreuses qualités. Celles-ci vont émerger dès les premières notes de « Worlwide Grave » qui va miser sur un classicisme absolu avec du tabassage incessant au début et à la fin, entrecoupé d’un long passage pachydermique au bridage indécent et où le dynamisme reste permanent quel que soit la vitesse appliquée. Ça démarre donc au quart de tour et sans faire de chichis le résultat est à la hauteur avec sérieux et précision, et cela va encore augmenter dans la foulée avec l’équilibré et redoutable « The Era Of Defiance » qui va sortir une bonne partie de la palette technique de ses auteurs, en y ajoutant quelques solos dézingués pour rehausser l’ensemble immédiatement addictif. Du coup on se rend compte que même si ça peut se montrer linéaire et assez répétitif l’ensemble de ce disque propose néanmoins suffisamment d’alternance pour qu’on se laisse prendre au jeu, et ce même quand la brutalité monte d’un cran comme sur « Aspiring To Omnipotence » où la rapidité est mise en avant sous toutes ses formes, sans laisser beaucoup de respiration à l’auditoire (mais où nulle trace de redondance n’apparaît à l’horizon). D’ailleurs les gars vont pousser plus loin le champ des possibilités rythmiques avec le monstrueux et tentaculaire « Miasmatic Deathless Chamber » qui va sortir nombre de rythmes différents, avec une place privilégiée pour le mid-tempo qui va amplifier le dynamisme de dingue déjà omniprésent et faire mal aux cervicales. Bref c’est le titre idéal pour le headbanging... à la fois violent, vicieux et primal avec une envie d’en découdre permanente et un feeling de tous les instants, et nul doute que ça va aisément trouver sa place sur scène où le carnage sera au rendez-vous.Du coup après ce déballage de très haut niveau la suite va être moins intéressante mais pas pour autant négligeable car entre les classiques et équilibrés « Flashforward To The End » et « Apoptosi » (particulièrement remuants de fond en comble), ou le furieux et intense « Throne Of Derangement » il va y en avoir pour tous les goûts... et surtout les meilleurs vu que ça ne faiblit jamais du côté de la cadence comme de l’écriture qui reste dans les limites balisées sans faire de sortie de route, mais toujours en gardant cette intensité et accroche permanente. Sans en faire des caisses le combo signe donc une œuvre réussie qui a tout pour plaire aux amateurs du martelage et de growls surpuissants, et ce malgré quelques longueurs évitables mais sans rien de rédhibitoire finalement tant ça passe sans écueils le cap des écoutes. Avec son feeling, sa bonhomie et son groove communicatif ce nouveau cru offre de quoi s’occuper un bon moment, et même si ça n’atteint pas encore ce qu’on pouvait en attendre ça reste de très bonne facture et beaucoup d’entités s’en contenteraient d’ailleurs volontiers... signe donc de la force de frappe omniprésente de ce massacre en règle qui file le sourire jusqu’aux oreilles sans que cela ne change avec le temps.

