Sanguisugabogg - Hideous Aftermath Chronique Hideous Aftermath





En effet, de retour aux affaires après deux ans et demi d’absence, Sanguisugabogg signait en octobre dernier son grand retour avec un troisième album intitulé Hideous Aftermath paru une fois de plus chez Century Media Records. Un disque encore plus chargé que son prédécesseur puisque du haut de ses dix nouveaux morceaux celui-ci culmine en effet à plus de quarante-sept minutes. Une durée un brin excessive qui m’a quelque peu tenu éloigné de ce gros bébé parce que bon, faut quand même en avoir sacrément envie pour réussir à se farcir cinquante minutes de Sanguisugabogg sans broncher... Mais bon, je les aime bien ces petits gars qui sur Instagram ont toujours le petit mot et le petit "meme" pour rire aussi je ne me voyais pas faire l’impasse sur un disque aussi costaud que son chanteur et qui finalement a réussi à faire son chemin au point de parvenir à récolter comme vous pouvez le constater sur votre droite une note non pas honorable mais une fois encore très enthousiaste.



Rendu sobre par son utilisation du noir et blanc, l’illustration qui orne ce troisième album n’est pourtant ni plus ni moins qu’un kebab humain quelque peu réarrangé pour un rendu encore plus théâtral. Évidemment, on peut ne pas aimer cet artwork mais quoi qu’il en soit on ne peut nier qu’il y a dans cette composition pourtant explicite une certaine recherche esthétique. Enregistré par Zach Week (Acid King, Age Of Apocalypse, Deafheaven, Gatecreeper, High On Fire, Nails...), produit par Kurt Ballou (Converge, Catharsis, Full Of Hell, Nails, Sumac...) et enfin masterisé par Michael Kalajian (As I Lay Dying, Defeated Sanity, Drain, Morning Again, Year Of The Knife...), Hideous Aftermath a pour lui une production sacrément épaisse qui ne pouvait pas mieux convenir au Death Metal de babouin de Saguisugabogg. Le groupe a su notamment conserver ce son de caisse claire claquant qui l’accompagne depuis ses débuts sur



Alors quoi de neuf du côté de Sanguimachinbiduletruc ? Eh bien hormis un petit changement d’affectation pour Cedrik Davis qui depuis la sortie d’

Sans aucune surprise, Sanguisugabogg reprend du service pour quarante-sept minutes d’un Death Metal épais comme les cuisses de Schwarzeneger. Une Death Metal pour primates un brin dégénérés dont l’influence des scènes Brutal Death et Slam demeure toujours aussi évidente (le son de cette caisse claire évoquée plus haut, la force de frappe de certaines attaques tout à fait coriaces, ces breaks lourdingues taillés pour briser des nuques par paquets entiers, ces élans gutturaux proches du siphon...) mais un Death Metal qui au fil des sorties a su se faire de plus en plus "raffiné". Avec des guillemets car on parle tout de même de Sanguisugabogg mais il ne fait aucun doute à l’écoute de ces dix nouveaux morceaux que le groupe est arrivé aujourd’hui à maturation grâce à une écriture plus "fine", des compositions moins répétitives et plus riches (malgré une formule qui, comme on l’a vu, n’a pourtant pas changé) et un goût affiché pour l’expérimentation de sonorités nouvelles ("Repulsive Demise" aux inclinaisons Indus évidentes ainsi que "Paid In Flesh", ses presque huit minutes et ses deux derniers tiers tour à tour lourdingues mais mélodiques et plus globalement tous ces riffs un brin dissonants à la fibre Hardcore chaotique aussi surprenante qu’évidente et cette batterie désormais bien plus variée et inventive). Aussi sous ses airs de gros babouin pas très malin et certainement très caricatural, Sanguisugabogg prouve ici à ses détracteurs qu’il a su faire évoluer positivement sa musique et qu’il a bien plus à offrir que ce que laisse suggérer sa réputation, ses clips graphiques et sans fard avec les équipes de Trauma, son vocabulaire pour le moins fleuri et ses compositions construites pour l’essentiel autour de mid-tempo aussi abrutissants que redoutables d’efficacité.



Mais si le groupe a su évoluer dans le bon sens, sa musique conserve tous les attributs de ce qui a fait son succès. Un succès qui d’ailleurs ne se dément pas à en juger par sa récente tournée européenne aux dates affichant quasiment toutes « complet »… De ses séquences qui vous écrasent le visage contre le bitume (les derniers instants de "Rotted Entanglement", "Felony Abuse Of A Corpse" à 4:21, "Ritual Of Autophagia" à 1:30, les premières mesures de "Heinous Testimony", "Abhorrent Contraception" à 1:31, "Paid In Flesh" à 0:20...) à ces passages mid-tempo beaucoup plus chaloupés sur lesquels on n’hésitera jamais à se déhancher ("Rotted Entanglement" à 1:37 et 4:02, "Felony Abuse Of A Corpse" à 2:26, "Heinous Testimony" à 0:55, "Semi Automatic Facial Reconstruction" à 3:43, "Paid In Flesh" à 0:37...) en passant par ces fulgurances dynamiques aussi brèves que jouissives (les premiers instants de "Rotted Entanglement", "Felony Abuse Of A Corpse" à 3:17, "Abhorrent Contraception" à 2:10, "Erotic Beheading" à 0:40, "Semi Automatic Facial Reconstruction" à 3:08...) et ce growl gras et épais, rien n’a en apparence changé du côté des Américains restés effectivement fidèles à leur mode opératoire.



Pourtant, Hideous Aftermath est bel et bien supérieur à ses deux prédécesseurs et devrait naturellement permettre à Sanguisugabogg de profiter une fois encore de son succès et de sa renommée finalement bien mérités. Car si le groupe peut effectivement prêter à sourire pour toutes les raisons déjà évoquées plus haut, il n‘en reste pas moins ici en pleine possession de ses moyens et prouve même à tous ceux qui le pensait passablement limité qu’il est capable d’enrichir sa musique de sonorités nouvelles sans pour autant porter atteinte à son identité et à ce qui fait sa réussite parmi tous les amateurs de Death Metal certes aux raz des pâquerettes... Bref, j’aurai pris mon temps pour vous sortir cette chronique mais les écoutes successives qui lui sont liées m’auront permis de revoir et d’affiner mon jugement après deux ou trois premiers reniflages à l’époque bien moins concluants. Oui, ce troisième album de Sannguisugabogg est probablement la meilleure chose que le groupe ait sorti à ce jour. Tenez-vous le pour dit ! Amateurs de poésie, esprits libres, raffinés et exigeants aimant se délecter de musiques riches et subtiles et autres fins esthètes aux oreilles délicates, merci de passer votre chemin sans attendre puisque ce qui va suivre risque bien de porter atteinte à votre intellect, à votre intégrité physique et morale et à votre vision élégante de ce monde qui est le vôtre...En effet, de retour aux affaires après deux ans et demi d’absence, Sanguisugabogg signait en octobre dernier son grand retour avec un troisième album intituléparu une fois de plus chez Century Media Records. Un disque encore plus chargé que son prédécesseur puisque du haut de ses dix nouveaux morceaux celui-ci culmine en effet à plus de quarante-sept minutes. Une durée un brin excessive qui m’a quelque peu tenu éloigné de ce gros bébé parce que bon, faut quand même en avoir sacrément envie pour réussir à se farcir cinquante minutes de Sanguisugabogg sans broncher... Mais bon, je les aime bien ces petits gars qui sur Instagram ont toujours le petit mot et le petit "meme" pour rire aussi je ne me voyais pas faire l’impasse sur un disque aussi costaud que son chanteur et qui finalement a réussi à faire son chemin au point de parvenir à récolter comme vous pouvez le constater sur votre droite une note non pas honorable mais une fois encore très enthousiaste.Rendu sobre par son utilisation du noir et blanc, l’illustration qui orne ce troisième album n’est pourtant ni plus ni moins qu’un kebab humain quelque peu réarrangé pour un rendu encore plus théâtral. Évidemment, on peut ne pas aimer cet artwork mais quoi qu’il en soit on ne peut nier qu’il y a dans cette composition pourtant explicite une certaine recherche esthétique. Enregistré par Zach Week (Acid King, Age Of Apocalypse, Deafheaven, Gatecreeper, High On Fire, Nails...), produit par Kurt Ballou (Converge, Catharsis, Full Of Hell, Nails, Sumac...) et enfin masterisé par Michael Kalajian (As I Lay Dying, Defeated Sanity, Drain, Morning Again, Year Of The Knife...),a pour lui une production sacrément épaisse qui ne pouvait pas mieux convenir au Death Metal de babouin de Saguisugabogg. Le groupe a su notamment conserver ce son de caisse claire claquant qui l’accompagne depuis ses débuts sur Pornographic Seizures même si lors de certaines attaques à la double, l’effet du trigg se fait parfois un petit peu trop ressentir à mon goût. Rien de rédhibitoire là dedans mais cela s’entend tout de même si on y prête attention.Alors quoi de neuf du côté de Sanguimachinbiduletruc ? Eh bien hormis un petit changement d’affectation pour Cedrik Davis qui depuis la sortie d’ Homicidal Ecstasy est passé de la guitare à la basse, on ne peut pas dire que le groupe originaire de Columbus dans l’Ohio ait changé son fusil d’épaule... Afin d’apporter cependant un semblant de fraîcheur à leur formule hyper protéinée, les Américains ont choisi d’inviter quelques copains à hurler dans le microphone sur quelques titres de ce nouvel album. On va ainsi retrouver dans l’ordre Damonteal Harris de PeelingFlesh sur "Felony Abuse Of A Corpse", Todd Jones de Nails sur "Ritual Autophagia", Joshua Welshman de Defeated Sanity sur "Abhorrent Contraception", Travis Ryan de Cattle Decapitation sur "Semi Automatic Facial Reconstruction" et enfin Dylan Walker de Full Of Hell sur "Paid In Flesh". Des invités de marques qui ne changeront pas la face de ce troisième album mais dont les contributions n’en demeurent pas moins sympathiques pour autant.Sans aucune surprise, Sanguisugabogg reprend du service pour quarante-sept minutes d’un Death Metal épais comme les cuisses de Schwarzeneger. Une Death Metal pour primates un brin dégénérés dont l’influence des scènes Brutal Death et Slam demeure toujours aussi évidente (le son de cette caisse claire évoquée plus haut, la force de frappe de certaines attaques tout à fait coriaces, ces breaks lourdingues taillés pour briser des nuques par paquets entiers, ces élans gutturaux proches du siphon...) mais un Death Metal qui au fil des sorties a su se faire de plus en plus "raffiné". Avec des guillemets car on parle tout de même de Sanguisugabogg mais il ne fait aucun doute à l’écoute de ces dix nouveaux morceaux que le groupe est arrivé aujourd’hui à maturation grâce à une écriture plus "fine", des compositions moins répétitives et plus riches (malgré une formule qui, comme on l’a vu, n’a pourtant pas changé) et un goût affiché pour l’expérimentation de sonorités nouvelles ("Repulsive Demise" aux inclinaisons Indus évidentes ainsi que "Paid In Flesh", ses presque huit minutes et ses deux derniers tiers tour à tour lourdingues mais mélodiques et plus globalement tous ces riffs un brin dissonants à la fibre Hardcore chaotique aussi surprenante qu’évidente et cette batterie désormais bien plus variée et inventive). Aussi sous ses airs de gros babouin pas très malin et certainement très caricatural, Sanguisugabogg prouve ici à ses détracteurs qu’il a su faire évoluer positivement sa musique et qu’il a bien plus à offrir que ce que laisse suggérer sa réputation, ses clips graphiques et sans fard avec les équipes de Trauma, son vocabulaire pour le moins fleuri et ses compositions construites pour l’essentiel autour de mid-tempo aussi abrutissants que redoutables d’efficacité.Mais si le groupe a su évoluer dans le bon sens, sa musique conserve tous les attributs de ce qui a fait son succès. Un succès qui d’ailleurs ne se dément pas à en juger par sa récente tournée européenne aux dates affichant quasiment toutes « complet »… De ses séquences qui vous écrasent le visage contre le bitume (les derniers instants de "Rotted Entanglement", "Felony Abuse Of A Corpse" à 4:21, "Ritual Of Autophagia" à 1:30, les premières mesures de "Heinous Testimony", "Abhorrent Contraception" à 1:31, "Paid In Flesh" à 0:20...) à ces passages mid-tempo beaucoup plus chaloupés sur lesquels on n’hésitera jamais à se déhancher ("Rotted Entanglement" à 1:37 et 4:02, "Felony Abuse Of A Corpse" à 2:26, "Heinous Testimony" à 0:55, "Semi Automatic Facial Reconstruction" à 3:43, "Paid In Flesh" à 0:37...) en passant par ces fulgurances dynamiques aussi brèves que jouissives (les premiers instants de "Rotted Entanglement", "Felony Abuse Of A Corpse" à 3:17, "Abhorrent Contraception" à 2:10, "Erotic Beheading" à 0:40, "Semi Automatic Facial Reconstruction" à 3:08...) et ce growl gras et épais, rien n’a en apparence changé du côté des Américains restés effectivement fidèles à leur mode opératoire.Pourtant,est bel et bien supérieur à ses deux prédécesseurs et devrait naturellement permettre à Sanguisugabogg de profiter une fois encore de son succès et de sa renommée finalement bien mérités. Car si le groupe peut effectivement prêter à sourire pour toutes les raisons déjà évoquées plus haut, il n‘en reste pas moins ici en pleine possession de ses moyens et prouve même à tous ceux qui le pensait passablement limité qu’il est capable d’enrichir sa musique de sonorités nouvelles sans pour autant porter atteinte à son identité et à ce qui fait sa réussite parmi tous les amateurs de Death Metal certes aux raz des pâquerettes... Bref, j’aurai pris mon temps pour vous sortir cette chronique mais les écoutes successives qui lui sont liées m’auront permis de revoir et d’affiner mon jugement après deux ou trois premiers reniflages à l’époque bien moins concluants. Oui, ce troisième album de Sannguisugabogg est probablement la meilleure chose que le groupe ait sorti à ce jour. Tenez-vous le pour dit !

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2025 - Century Media Records Death Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.57/10

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tracklist 01. Rotted Entanglement (05:37) 02. Felony Abuse Of A Corpse (05:23) 03. Ritual Autophagia (04:48) 04. Heinous Testimony (03:20) 05. Abhorrent Contraception (05:30) 06. Repulsive Demise (04:02) 07. Erotic Beheading (02:52) 08. Sanctified Defilement (03:32) 09. Semi Automatic Facial Reconstruction (04:33) 10. Paid In Flesh (07:50)

Durée : 47:27

line up Devin Swank / Chant

Drew Arnold / Guitare

Cedrik Davis / Basse

Cody Davidson / Batterie

parution 10 Octobre 2025

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