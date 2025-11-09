Kaevum - Ultra Chronique Ultra

[ A propos de cette chronique ]



Mais finalement, c’était un véritable retour et pas seulement un petit coucou avant une nouvelle hibernation ! Merveilleux ! Effectivement, KAEVUM avait sorti Natur en 2011 et n’était revenu que douze ans plus tard, en 2023, avec Ultra, un album de six morceaux pour quarante-trois minutes.



L’autre bonne nouvelle, c’est que ce nouvel opus est une suite logique de SKAUR. Quand on se souvient que les deux formations appartiennent à la même écurie, Darker than Black Records, le doute n’est plus permis. Cette fois encore, sa voix, bien mise en avant, dirige les compositions et leur donne davantage de relief. Sans elle, l’album serait bon, mais n’aurait pas la même aura.



Ultra conserve ses qualités musicales, et son black metal se montre tour à tour rêche, passionné, mélancolique et désespéré. Ainsi, « Grisemelkeren » ne fait pas dans la dentelle et déchaîne son agressivité, tandis que « Ideologisk ammunisjon » ou encore « Rottefangeren » regorgent de riffs clairs qui traduisent ces faiblesses et sensibilités enfouies en chacun de nous, impossibles à réfréner. Au final, tout l’album renvoie à des notions liées à la mythologie nordique et à des valeurs nationalistes et païennes.



KAEVUM poursuit ses combats. Mais s’il sait attaquer et libérer sa haine, il demeure aussi pleinement conscient des sacrifices qu’il doit payer, des pertes éternelles qu’il doit et devra encore pleurer. Alors, que l’on partage ou non ses idées, il faut reconnaître qu’il excelle à les transmettre et que cet album est chargé d’émotions multiples. Une nouvelle réussite, donc. Mais finalement, c’était un véritable retour et pas seulement un petit coucou avant une nouvelle hibernation ! Merveilleux ! Effectivement,avait sortien 2011 et n’était revenu que douze ans plus tard, en 2023, avec Kultur , un album particulièrement convaincant, sans aucun doute meilleur que son prédécesseur. Et cette fois-ci, l’attente n’a été que de deux petites années. Voici, un album de six morceaux pour quarante-trois minutes.L’autre bonne nouvelle, c’est que ce nouvel opus est une suite logique de Kultur , avec les mêmes éléments et les mêmes qualités. Ce n’est pas étonnant puisque le line-up ne semble pas avoir évolué. Les membres souhaitent rester dans l’ombre et ne se présentent donc pas dans le livret, mais il y en a un que l’on reconnaît très facilement : le chanteur. Il a un timbre très particulier et aime jouer avec ses cris. C’est tellement singulier que cela tient lieu de signature : il ne peut s’agir que de Normann, le génie derrière le groupe. Quand on se souvient que les deux formations appartiennent à la même écurie, Darker than Black Records, le doute n’est plus permis. Cette fois encore, sa voix, bien mise en avant, dirige les compositions et leur donne davantage de relief. Sans elle, l’album serait bon, mais n’aurait pas la même aura.conserve ses qualités musicales, et son black metal se montre tour à tour rêche, passionné, mélancolique et désespéré. Ainsi, « Grisemelkeren » ne fait pas dans la dentelle et déchaîne son agressivité, tandis que « Ideologisk ammunisjon » ou encore « Rottefangeren » regorgent de riffs clairs qui traduisent ces faiblesses et sensibilités enfouies en chacun de nous, impossibles à réfréner. Au final, tout l’album renvoie à des notions liées à la mythologie nordique et à des valeurs nationalistes et païennes.poursuit ses combats. Mais s’il sait attaquer et libérer sa haine, il demeure aussi pleinement conscient des sacrifices qu’il doit payer, des pertes éternelles qu’il doit et devra encore pleurer. Alors, que l’on partage ou non ses idées, il faut reconnaître qu’il excelle à les transmettre et que cet album est chargé d’émotions multiples. Une nouvelle réussite, donc.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE