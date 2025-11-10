Dodfrusen - KHold Chronique KHold (EP)

Hylgaryss étant crédité au sein de formations reconnues telles que LE PROCHAIN HIVER, KRISTALLNACHT, BLACK FORTRESS et tant d’autres encore…



Bon, je me doute bien qu’il y a au moins un nom dans le lot qui fera tiquer les esprits chagrins mais je ne collerai pas sur cette chronique l’avertissement de rigueur en ce qui concerne KHold, premier EP de DODFRUSEN. En effet, avec cette sortie, l’homme entend rendre hommage au death metal « vielle école » qui l’a forgé, même si la suite de sa carrière s’est clairement orientée vers le black. Par conséquent, si ces trois compositions s’inscrivent effectivement dans la puanteur aigre du début des années 90, elles ne se départissent pas pour autant des relents de souffre plus communément attribués à la frange noire du metal. Oui, fort de ces deux pôles d’influences, le disque s’insère dans l’artère bouillonnante du black death : une version crue, exposée dans son plus simple appareil mais finalement pas aussi basique qu’il n’y paraît, même si des mots tels que « finesse » ou « subtilité » seront toujours bannis du champ lexical de ce nouveau projet.



Je l’ai dit, nous sommes face à un one-man band où Hylgaryss, outre l’écriture, s’occupe de la guitare, de la basse et des claviers. J’apprécie d’autant plus que la batterie ait été confiée à un musicien (Armathyss, en provenance de LE PROCHAIN HIVER et R.A. Je n’ai trouvé aucune information concernant ce dernier mais, au regard de sa performance complètement habitée, maléfique dans ses tonalités rauques, j’ai du mal à croire que ce soit un illustre inconnu intervenant en dépannage, par hasard presque.



Quant aux morceaux en eux-mêmes, qu’en dire… Bien sûr, seulement trois pistes c’est peut-être insuffisant pour confirmer un potentiel de nuisance durable, la capacité à aller chercher sa place parmi l’élite hexagonale où la concurrence est de plus en plus acharnée, mais le résultat contient suffisamment de promesses pour avoir envie d’écouter rapidement une suite conséquente. En effet, l’on retrouvera au cours de « Slowly I’m Drowing », « Fog » puis « I Dwell in Ashes » tous les éléments pour lesquels nous aimons underground profond, des riffs minimalistes nerveux, taillés dans le muscle, une voix caverneuse (je pense parfois à Roman Saenko de DODFRUSEN vont au-delà de la simple bestialité, que le jeu des climats a aussi son importance (pas étonnant avec deux compositions au-delà des six minutes) et que sous airs d’hommage, le groupe révèle une personnalité autre que celle de ses glorieux modèles, qu’ils soient Américains (DISMEMBER, riffing principal de « I Dwell in Ashes » pourra évoquer sans problème le son suédois dans la grandeur de son apogée révolue.



