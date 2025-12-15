chargement...

The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par gulo gulo		   
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   

Darvaza - We Are Him

Chronique
Darvaza We Are Him
Trois ans, presque quatre, après la sortie d’Ascending Into Perdition on prend les mêmes et on recommence puisque Darvaza a sorti la semaine dernière son deuxième album. Un disque de dévot intitulé We Are Him (qui n’a évidemment rien à voir avec le chanteur finlandais Ville Valo) paru chez nul autre que Terratur Possessions pour une nouvelle collaboration placée une fois de plus sous les meilleurs auspices. À l’image des effectifs qui n’ont évidemment pas bougé d’un pouce (Bjørn Erik Holmedahl (Wraath) au chant et Gionata Potenti (Omega) derrière tous les autres instruments), cette nouvelle illustration reprend sans grande surprise les mêmes codes esthétiques que par le passé (un fond essentiellement gris sur lequel est apposée une sorte de gravure mystérieuse et ésotérique) comme pour mieux nous signifier l’homogénéité et la continuité dont fait preuve le duo à travers toutes ses sorties.

En effet, si le Black Metal de Darvaza n’était jusque-là pas à votre goût, il n’y a aucune raison pour que cela change cette année avec la sortie de ce nouvel album qui d’ailleurs fait plus que reprendre la même esthétique visuelle. Sans surprise, We Are Him s’inscrit effectivement dans la continuité des précédents travaux de la formation jusqu’à cette introduction sur fond de musique classique baroque dispensée sur les premiers instants de "Holy Blood". Quiconque ayant déjà posé ses oreilles sur la musique du duo ne sera donc pas dépaysé par ces sept nouvelles compositions même si on ne manquera pas de constater que ces dernières sont globalement plus courtes que celles proposées sur Ascending Into Perdition.

Affiché à quarante-deux minutes contre quarante-trois pour son prédécesseur comptant pourtant un titre de moins, We Are Him voit la durée des titres qui le composent revue à la baisse pour une efficacité accrue et une impression de répétition désormais un petit peu moins prégnante. Bien entendu, cela ne signifie en aucun cas que Darvaza a revu sa copie mais en réduisant la voilure de la sorte, le duo joue la carte d’une certaine immédiateté qui par le passé a pu lui faire défaut, en tout cas aux oreilles de certains.

Quoi qu’il en soit, passée cette introduction issue d’une oeuvre d’Alexander Lubimov intitulée "Preparation For The Final Mystery", Darvaza renoue avec ce riffing abrasif dont la coloration Rock’n’Roll demeure une fois encore tout à fait évidente. Simple, direct, efficace et entêtant, le jeu d’Omega ne nécessite effectivement pas beaucoup de recul pour être appréhendé et apprécié à sa juste valeur. Que ce soit lors de séquences rapides et entêtantes ("A Last Prayer In Gethsemane" à 0:55, les premières notes fiévreuses de "Chaos.Fire.Devotion", "Blood Of No-One" et ses petits "bends" hypnotiques, "Darvaza" et sa première partie menée le couteau de cérémonie entre les dents...) ou lors de passages mélodiques naturellement plus pondérés ("Holy Blood" à 1:31, "Lazarus" et "Slaying Heaven" dans leur intégralité, "Darvaza" à 1:56...), les riffs dispensés par l’Italien ne manquent en effet jamais de faire mouche. Comme toujours avec Darvaza, il ne faut cependant pas être allergique au caractère particulièrement répétitif et aliénant de ces riffs puisque même si elles sont aujourd’hui un petit plus courtes, c’est bien ce qui caractérise au moins en partie chacune de ces sept nouvelles compositions. M’enfin bon, j’imagine que je ne vous apprends rien puisqu’après dix ans de carrière, trois EPs, deux albums et autant de chroniques, vous devez maintenant savoir où vous mettez les pieds.

D’ailleurs le caractère répétitif de ces riffs ne doit évidemment rien au hasard puisqu’il vise encore une fois à instaurer un climat de dévotion particulièrement puissant et profond tout au long de ces quarante-deux minutes dédiées au grand Lucifer. Une thématique qui du titre de ce deuxième album aux paroles déclamées avec dévotion par Wraath (bien que l’on compte désormais moins d’envolées hallucinées sur ce deuxième album, les participations remarquées de Simonas Jurkevičius aka Kommander L. (Crypts Of Despair, Luctus, Svartthron...) et Simon Wizén (Die Hard, Internent, Valkyrja, ex-Ondskapt...) sur les derniers instants de "Darvaza" offrent tout de même une dimension religieuse tout à fait évidente en guise de conclusion) en passant par ces riffs occultes et aliénés mais aussi et surtout ces leads certes assez inquiétants mais beaucoup plus lumineux et extatiques ("Holy Blood" à 1:59, "A Last Prayer In Gethsemane" à 3:12, "Chaos.Fire.Devotion" à 4:13, "Lazarus" à 0:41, "Blood Of No-One" à 1:23, "Slaying Heaven" à 0:38, "Darvaza" à 2:22...), on va très vite ressentir à l’écoute de We Are Him une ambiance de messe noire des plus saisissantes. Le genre de rituels perpétués à l’abris des regards et bien loin des nombreux clichés véhiculés dans l’imaginaire collectif lorsque l’on évoque de quelconques célébrations sataniques.

Sensiblement plus court que son prédécesseur (notamment sur la durée globale mais aussi et surtout en termes de ressenti puisque chaque composition est, on l’a vu, un petit peu moins longue que celles proposées sur Ascending Into Perdition), We Are Him s’inscrit néanmoins comme la suite logique et naturelle des précédents travaux de Darvaza. Un disque de Black Metal brûlant d’une dévotion incandescente et qui, s’il n’offre effectivement rien de bien nouveau pour l’auditeur rompu à ce genre d’exercice et plus particulièrement à la musique des Norvégiens, n’en demeure pas moins toujours extrêmement bien ficelée pour qui apprécie ce genre de Black Metal ritualiste aux mélodies en clair / obscur. Bref, vous l’aurez compris, je suis une fois de plus sous le charme de Darvaza.
15 Décembre 2025 - 26 lectures
15 Décembre 2025

Darvaza
Black Metal
2025 - Terratur Possessions
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Darvaza
 Darvaza
Black Metal - 2015 - Norvège		   

nouveaute
A paraître le 5 Décembre 2025

tracklist
01.   Holy Blood  (07:19)
02.   A Last Prayer In Gethsemane  (05:40)
03.   Chaos.Fire.Devotion  (05:14)
04.   Lazarus  (05:06)
05.   Blood Of No-One  (05:37)
06.   Slaying Heaven  (06:02)
07.   Darvaza  (07:23)

Durée : 42:21

line up
