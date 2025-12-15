Darvaza - We Are Him Chronique We Are Him

We Are Him (qui n’a évidemment rien à voir avec le chanteur finlandais Ville Valo) paru chez nul autre que Terratur Possessions pour une nouvelle collaboration placée une fois de plus sous les meilleurs auspices. À l’image des effectifs qui n’ont évidemment pas bougé d’un pouce (Bjørn Erik Holmedahl (Wraath) au chant et Gionata Potenti (Omega) derrière tous les autres instruments), cette nouvelle illustration reprend sans grande surprise les mêmes codes esthétiques que par le passé (un fond essentiellement gris sur lequel est apposée une sorte de gravure mystérieuse et ésotérique) comme pour mieux nous signifier l’homogénéité et la continuité dont fait preuve le duo à travers toutes ses sorties.



En effet, si le Black Metal de Darvaza n’était jusque-là pas à votre goût, il n’y a aucune raison pour que cela change cette année avec la sortie de ce nouvel album qui d’ailleurs fait plus que reprendre la même esthétique visuelle. Sans surprise, We Are Him s’inscrit effectivement dans la continuité des précédents travaux de la formation jusqu’à cette introduction sur fond de musique classique baroque dispensée sur les premiers instants de "Holy Blood". Quiconque ayant déjà posé ses oreilles sur la musique du duo ne sera donc pas dépaysé par ces sept nouvelles compositions même si on ne manquera pas de constater que ces dernières sont globalement plus courtes que celles proposées sur



Affiché à quarante-deux minutes contre quarante-trois pour son prédécesseur comptant pourtant un titre de moins, We Are Him voit la durée des titres qui le composent revue à la baisse pour une efficacité accrue et une impression de répétition désormais un petit peu moins prégnante. Bien entendu, cela ne signifie en aucun cas que Darvaza a revu sa copie mais en réduisant la voilure de la sorte, le duo joue la carte d’une certaine immédiateté qui par le passé a pu lui faire défaut, en tout cas aux oreilles de certains.



Quoi qu’il en soit, passée cette introduction issue d’une oeuvre d’Alexander Lubimov intitulée "Preparation For The Final Mystery", Darvaza renoue avec ce riffing abrasif dont la coloration Rock’n’Roll demeure une fois encore tout à fait évidente. Simple, direct, efficace et entêtant, le jeu d’Omega ne nécessite effectivement pas beaucoup de recul pour être appréhendé et apprécié à sa juste valeur. Que ce soit lors de séquences rapides et entêtantes ("A Last Prayer In Gethsemane" à 0:55, les premières notes fiévreuses de "Chaos.Fire.Devotion", "Blood Of No-One" et ses petits "bends" hypnotiques, "Darvaza" et sa première partie menée le couteau de cérémonie entre les dents...) ou lors de passages mélodiques naturellement plus pondérés ("Holy Blood" à 1:31, "Lazarus" et "Slaying Heaven" dans leur intégralité, "Darvaza" à 1:56...), les riffs dispensés par l’Italien ne manquent en effet jamais de faire mouche. Comme toujours avec Darvaza, il ne faut cependant pas être allergique au caractère particulièrement répétitif et aliénant de ces riffs puisque même si elles sont aujourd’hui un petit plus courtes, c’est bien ce qui caractérise au moins en partie chacune de ces sept nouvelles compositions. M’enfin bon, j’imagine que je ne vous apprends rien puisqu’après dix ans de carrière, trois EPs, deux albums et autant de chroniques, vous devez maintenant savoir où vous mettez les pieds.



D’ailleurs le caractère répétitif de ces riffs ne doit évidemment rien au hasard puisqu’il vise encore une fois à instaurer un climat de dévotion particulièrement puissant et profond tout au long de ces quarante-deux minutes dédiées au grand Lucifer. Une thématique qui du titre de ce deuxième album aux paroles déclamées avec dévotion par Wraath (bien que l’on compte désormais moins d’envolées hallucinées sur ce deuxième album, les participations remarquées de Simonas Jurkevičius aka Kommander L. (Crypts Of Despair, Luctus, Svartthron...) et Simon Wizén (Die Hard, Internent, Valkyrja, ex-Ondskapt...) sur les derniers instants de "Darvaza" offrent tout de même une dimension religieuse tout à fait évidente en guise de conclusion) en passant par ces riffs occultes et aliénés mais aussi et surtout ces leads certes assez inquiétants mais beaucoup plus lumineux et extatiques ("Holy Blood" à 1:59, "A Last Prayer In Gethsemane" à 3:12, "Chaos.Fire.Devotion" à 4:13, "Lazarus" à 0:41, "Blood Of No-One" à 1:23, "Slaying Heaven" à 0:38, "Darvaza" à 2:22...), on va très vite ressentir à l’écoute de We Are Him une ambiance de messe noire des plus saisissantes. Le genre de rituels perpétués à l’abris des regards et bien loin des nombreux clichés véhiculés dans l’imaginaire collectif lorsque l’on évoque de quelconques célébrations sataniques.



Sensiblement plus court que son prédécesseur (notamment sur la durée globale mais aussi et surtout en termes de ressenti puisque chaque composition est, on l’a vu, un petit peu moins longue que celles proposées sur We Are Him s’inscrit néanmoins comme la suite logique et naturelle des précédents travaux de Darvaza. Un disque de Black Metal brûlant d’une dévotion incandescente et qui, s’il n’offre effectivement rien de bien nouveau pour l’auditeur rompu à ce genre d’exercice et plus particulièrement à la musique des Norvégiens, n’en demeure pas moins toujours extrêmement bien ficelée pour qui apprécie ce genre de Black Metal ritualiste aux mélodies en clair / obscur. Bref, vous l’aurez compris, je suis une fois de plus sous le charme de Darvaza. Trois ans, presque quatre, après la sortie d’ Ascending Into Perdition on prend les mêmes et on recommence puisque Darvaza a sorti la semaine dernière son deuxième album. Un disque de dévot intitulé(qui n’a évidemment rien à voir avec le chanteur finlandais Ville Valo) paru chez nul autre que Terratur Possessions pour une nouvelle collaboration placée une fois de plus sous les meilleurs auspices. À l’image des effectifs qui n’ont évidemment pas bougé d’un pouce (Bjørn Erik Holmedahl (Wraath) au chant et Gionata Potenti (Omega) derrière tous les autres instruments), cette nouvelle illustration reprend sans grande surprise les mêmes codes esthétiques que par le passé (un fond essentiellement gris sur lequel est apposée une sorte de gravure mystérieuse et ésotérique) comme pour mieux nous signifier l’homogénéité et la continuité dont fait preuve le duo à travers toutes ses sorties.En effet, si le Black Metal de Darvaza n’était jusque-là pas à votre goût, il n’y a aucune raison pour que cela change cette année avec la sortie de ce nouvel album qui d’ailleurs fait plus que reprendre la même esthétique visuelle. Sans surprise,s’inscrit effectivement dans la continuité des précédents travaux de la formation jusqu’à cette introduction sur fond de musique classique baroque dispensée sur les premiers instants de "Holy Blood". Quiconque ayant déjà posé ses oreilles sur la musique du duo ne sera donc pas dépaysé par ces sept nouvelles compositions même si on ne manquera pas de constater que ces dernières sont globalement plus courtes que celles proposées sur Ascending Into Perdition Affiché à quarante-deux minutes contre quarante-trois pour son prédécesseur comptant pourtant un titre de moins,voit la durée des titres qui le composent revue à la baisse pour une efficacité accrue et une impression de répétition désormais un petit peu moins prégnante. Bien entendu, cela ne signifie en aucun cas que Darvaza a revu sa copie mais en réduisant la voilure de la sorte, le duo joue la carte d’une certaine immédiateté qui par le passé a pu lui faire défaut, en tout cas aux oreilles de certains.Quoi qu’il en soit, passée cette introduction issue d’une oeuvre d’Alexander Lubimov intitulée "Preparation For The Final Mystery", Darvaza renoue avec ce riffing abrasif dont la coloration Rock’n’Roll demeure une fois encore tout à fait évidente. Simple, direct, efficace et entêtant, le jeu d’Omega ne nécessite effectivement pas beaucoup de recul pour être appréhendé et apprécié à sa juste valeur. Que ce soit lors de séquences rapides et entêtantes ("A Last Prayer In Gethsemane" à 0:55, les premières notes fiévreuses de "Chaos.Fire.Devotion", "Blood Of No-One" et ses petits "bends" hypnotiques, "Darvaza" et sa première partie menée le couteau de cérémonie entre les dents...) ou lors de passages mélodiques naturellement plus pondérés ("Holy Blood" à 1:31, "Lazarus" et "Slaying Heaven" dans leur intégralité, "Darvaza" à 1:56...), les riffs dispensés par l’Italien ne manquent en effet jamais de faire mouche. Comme toujours avec Darvaza, il ne faut cependant pas être allergique au caractère particulièrement répétitif et aliénant de ces riffs puisque même si elles sont aujourd’hui un petit plus courtes, c’est bien ce qui caractérise au moins en partie chacune de ces sept nouvelles compositions. M’enfin bon, j’imagine que je ne vous apprends rien puisqu’après dix ans de carrière, trois EPs, deux albums et autant de chroniques, vous devez maintenant savoir où vous mettez les pieds.D’ailleurs le caractère répétitif de ces riffs ne doit évidemment rien au hasard puisqu’il vise encore une fois à instaurer un climat de dévotion particulièrement puissant et profond tout au long de ces quarante-deux minutes dédiées au grand Lucifer. Une thématique qui du titre de ce deuxième album aux paroles déclamées avec dévotion par Wraath (bien que l’on compte désormais moins d’envolées hallucinées sur ce deuxième album, les participations remarquées de Simonas Jurkevičius aka Kommander L. (Crypts Of Despair, Luctus, Svartthron...) et Simon Wizén (Die Hard, Internent, Valkyrja, ex-Ondskapt...) sur les derniers instants de "Darvaza" offrent tout de même une dimension religieuse tout à fait évidente en guise de conclusion) en passant par ces riffs occultes et aliénés mais aussi et surtout ces leads certes assez inquiétants mais beaucoup plus lumineux et extatiques ("Holy Blood" à 1:59, "A Last Prayer In Gethsemane" à 3:12, "Chaos.Fire.Devotion" à 4:13, "Lazarus" à 0:41, "Blood Of No-One" à 1:23, "Slaying Heaven" à 0:38, "Darvaza" à 2:22...), on va très vite ressentir à l’écoute deune ambiance de messe noire des plus saisissantes. Le genre de rituels perpétués à l’abris des regards et bien loin des nombreux clichés véhiculés dans l’imaginaire collectif lorsque l’on évoque de quelconques célébrations sataniques.Sensiblement plus court que son prédécesseur (notamment sur la durée globale mais aussi et surtout en termes de ressenti puisque chaque composition est, on l’a vu, un petit peu moins longue que celles proposées sur Ascending Into Perdition ),s’inscrit néanmoins comme la suite logique et naturelle des précédents travaux de Darvaza. Un disque de Black Metal brûlant d’une dévotion incandescente et qui, s’il n’offre effectivement rien de bien nouveau pour l’auditeur rompu à ce genre d’exercice et plus particulièrement à la musique des Norvégiens, n’en demeure pas moins toujours extrêmement bien ficelée pour qui apprécie ce genre de Black Metal ritualiste aux mélodies en clair / obscur. Bref, vous l’aurez compris, je suis une fois de plus sous le charme de Darvaza.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - Terratur Possessions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Darvaza

Black Metal - 2015 - Norvège

nouveaute A paraître le 5 Décembre 2025

tracklist 01. Holy Blood (07:19) 02. A Last Prayer In Gethsemane (05:40) 03. Chaos.Fire.Devotion (05:14) 04. Lazarus (05:06) 05. Blood Of No-One (05:37) 06. Slaying Heaven (06:02) 07. Darvaza (07:23)

Durée : 42:21

line up Wraath / Chant

Omega / Guitare, Basse, Batterie

voir aussi Darvaza

The Downward Descent (EP)

2015 - Terratur Possessions Darvaza

Ascending Into Perdition

2022 - Terratur Possessions Darvaza

The Silver Chalice (EP)

2016 - Terratur Possessions Darvaza

Darkness In Turmoil (EP)

2018 - Terratur Possessions

Essayez aussi Funeral Mist

Maranatha

2009 - Norma Evangelium Diaboli Seigneur Voland

Consumatum Est (Compil.)

2003 - Warspirit Antimateria

Valo Aikojen Takaa

2016 - Purity Through Fire Clandestine Blaze

Secrets Of Laceration

2021 - Northern Heritage Blood Red Fog

Thanatotic Supremacy

2018 - Deviant Records

