Si tout cela aurait pu aisément être raccourci pour gagner en efficacité il n’en reste pas moins que le résultat est à la hauteur des attentes et que l’ensemble s’écoute tranquillement, vu que ça possède quelques parties bien mémorisables qui feront leur office et rentreront tranquillement dans les cerveaux du plus grand nombre. Evidemment on aura une sensation persistante de recyclage et d’entendre quelques plans éculés dispersés ici et là mais cela n’aura rien de rédhibitoire au final, vu que tout cela est aisément assimilé et a de quoi plaire aux fans les plus exigeants.. c’est peu de le dire. Tout ça confirme que c’est définitivement dans cette veine rudimentaire et explosive que la bande est la plus à l’aise, et on ne peut que lui conseiller de continuer dans cette voie si elle veut pouvoir se démarquer localement dans le futur... même si ce nouveau cru fera parfaitement son œuvre et comblera aisément les attente c’est bien là l’essentiel et pas besoin d’en faire plus. Depuis son retour aux affaires en 2008 la formation portée par Mika Hakola n’a cessé de se montrer productive, et ce malgré une discographie en dent de scie et un statut inchangé d’éternel second au sein de la pléthorique scène Suédoise... tant il lui a toujours manqué un truc pour passer à l’échelon supérieur, la faute notamment à des choix artistiques par toujours très judicieux. Pourtant après une période d’égarement l’entité a retrouvé des couleurs depuis le très bon « Pentagrammaton » qui l’a vu revenir à une musique plus directe et virulente, qui lui sied finalement parfaitement tant son côté orthodoxe très marqué auparavant se révélait assez bancal et décevant. Depuis cet opus le désormais binôme elle a heureusement enchaîné avec un « Mysterium Iniquitatis » de très bon niveau, confirmant ensuite ce retour en forme par le court mais impeccable Ep « Ofermodian Litanies » ... ce qui fait qu’on avait hâte d’entendre cette nouvelle livraison (où est venu se greffer un nouveau chanteur), qui marque aussi l’arrivée de ses auteurs chez ses compatriotes de Shadow Records. 