chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
134 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Sosthène		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   
Wivre
 Wivre - Wivre I (C)
Par Jean-Clint		   
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   
Les news du 29 Décembre 2025
 Les news du 29 Décembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Décembre 2025
 Les news du 27 Décembre 202... (N)
Par Lestat		   
Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   

Qrixkuor - The Womb Of The World

Chronique
Qrixkuor The Womb Of The World
QRIXKUOR.

Malgré un nom à coucher dehors et des sorties toutes plus exigeantes les unes que les autres, le groupe anglais a su se tailler une très solide réputation parmi les amateurs de Death Metal suffocant n’ayant pas peur de sortir des sentiers battus. Devenu un simple duo il y a maintenant un petit peu plus de trois ans avec la sortie du EP Zoetrope, Qrixkuor est depuis resté fidèle à cette configuration épurée et cela sans rien y changer. S et D sont donc toujours les seuls maîtres à bord et en découvrant ce nouvel album, il ne fait pas l’ombre d’un doute que nos deux protagonistes ont trouvé l’équilibre qui leur convenait.

Bien que Qrixkuor se soit formé il y a près de quinze ans, The Womb Of The World n’est pourtant que le deuxième album des Anglais. Un disque paru en novembre dernier chez Invictus Productions et Dark Descent Records et dont l’enregistrement, le mixage et le mastering se sont fait une fois de plus dans l’enceinte du Priory Recording Studios sous la directive de Greg Chandler (Esoteric, Lychgate, Self Hypnosis...). Là aussi très satisfait de leur précédente collaboration, le duo a une fois encore sollicité les talents de l’artiste argentin Santiago Caruso (Ordeals, Pentagram Chile, StarGazer, Serpent Of Old, Wode...) afin de réaliser l’illustration de ce nouveau longue-durée. Peut-être moins grandiose que celle réalisée pour Zoetrope, son oeuvre n’en est pas moins marquée par de fortes évocations à commencer par la chute de l’humanité suggérée par ces corps amputés et ces têtes comme celles des statues qui tombent vers l’abîme de leur destruction.

Revenu à des formats moins effrayants (malgré un dernier titre affiché à près de dix-sept minutes), le duo n’a pas pour autant choisi de simplifier son propos ou de le rendre plus accessible. Il ne s’est pas non plus contenté d’appliquer la même recette au point de paraître redondant. Non, nos deux hommes ont plutôt cherché le moyen de rester fidèles à leur Death Metal tout en le faisant sensiblement évoluer afin d’y apporter un peu de fraîcheur sans pour autant complètement bouleverser ce qui jusque-là avait fait son succès, au moins d’estime. Pour y parvenir, Qrixkuor n’a pas eu à chercher bien loin puisque l’on doit ce vent de nouveauté au seul talent de S, musicien émérite et accompli qui a choisi d’intégrer à son Death Metal de nombreuses orchestrations classiques afin de lui offrir une portée à la fois beaucoup plus grandiose mais aussi beaucoup plus tragique et terrifiante. Loin d’être discrets, succincts et anecdotiques, ces inserts présentés sous formes de cordes décadentes, de touches de pianos baroques et de vocalises féminines lointaines et dramatiques sont intégrés souvent à plusieurs reprises et de manière tout à fait évidente à chacune de ces quatre nouvelles compositions. Si sur le papier ces ajouts peuvent paraitre encombrants, le fait est qu’ils ne tombent jamais comme un cheveu sur la soupe et qu’ils sont amenés de manière tout à fait intelligente afin de renforcer les effets tragiques, grandioses et terrifiants souhaités par le duo (plutôt que de supplanter les autres instruments). Alors c’est vrai, user de sonorités classiques dans le cadre d’une musique qui en est très éloignée n’a effectivement rien de nouveau mais ça l’est pour les Anglais de Qrixkuor. Et surtout, ces nombreux moments fonctionnent vraiment très bien et ne gâchent ni n’alourdissent en rien la formule du duo restée au demeurant identique.
Outre ces nombreuses orchestrations, l’autre petite touche de fraicheur apportée sur ce nouvel album est la présence de Melissa Gray d’Adorior sur le titre "And You Shall Know Perdition As Your Shrine". Plus qu’un simple featuring se limitant à quelques mots offerts ici et là, la chanteuse va accompagner le duo sur une bonne partie de ces huit minutes et trente-et-une secondes. Ainsi, outre ce timbre facilement reconnaissable, cette dernière apporte également une touche de noirceur et de folie supplémentaire sur laquelle on ne crachera pas.

Comme évoqué plus haut, la formule déroulée ici par S et D n’est en rien différente de celle utilisée pour Poison Palinopsia et Zoetrope. On retrouve ainsi le même genre de compositions au long court s’articulant autour de séquences punitives menées tête dans le guidon à coups de blasts implacables et de riffs denses et suffocants avec en guise de contrepoint des passages sombres, tendus et beaucoup plus atmosphériques qui puent la fin du monde. Des passages toujours en mouvement afin de faire vivre ces pièces exigeantes et tenir ainsi l’auditeur alerte malgré des formats peu orthodoxes, des structures intangibles auxquelles il est difficile de se raccrocher, des changements de rythmes soudains, des répétitions entêtantes... Qrixkuor s’impose ainsi de plus en plus comme la réponse anglaise à Teitanblood (ce qui sautait déjà aux oreilles auparavant) mais en prenant soin désormais et comme on l’a vu plus haut d’apporter à sa recette des twists extrêmement bien sentis dans le but d’insuffler une dimension supplémentaire à ses oeuvres infernales et par la même occasion se démarquer quelque peu de la concurrence qui de Portal à Mitochondrion en passant par Antediluvian ou bien encore Teitanblood n’a pas attendu son reste pour elle aussi tirer son épingle du jeu.

Moins effrayant que son prédécesseur si on ne se fie qu’aux seuls chiffres annoncés, The Womb Of The World est pourtant à ce jour la sortie la plus terrifiante proposée par Qrixkuor. Un album qui par ses sonorités classiques entretient une dimension bien plus grandiose et tragique que par le passé sans pour autant sacrifier à l’efficacité de compositions toujours aussi intenses, punitives et redoutables. Comme toujours avec Qrixkuor, n’espèrerez pas pénétrer l’univers des Anglais sans un minimum d’effort de votre part mais étrangement, j’ai trouvé ces quatre titres assez faciles d’accès. Non, il ne s’agit pas de siffloter un refrain à tue-tête ni même reprendre un riff resté coincé dans un coin de notre tête mais il est vrai que dans le genre on a quand même connu un poil plus hermétique. Dans tous les cas, The Womb Of The World est un sacré disque, du genre à trouver son chemin sur les toutes dernières marches des podiums de fin d’année. Incontournable pour qui aime être physiquement et psychologiquement malmené.
Thrasho Amazon AxGxB
5 Janvier 2026 - 158 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

Sosthène citer
Sosthène
05/01/2026 13:23
Assurément l'une des très grosses sorties de 2025, qui m'a aussi donné l'occasion de découvrir Adorior, que je ne connaissais que de nom et qui vaut vraiment le détour également !

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Qrixkuor
Death Metal
2025 - Invictus Productions / Dark Descent Records
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Qrixkuor
 Qrixkuor
Death Metal - 2011 - Royaume-Uni		   

tracklist
01.   So Spoke The Silent Stars  (12:03)
02.   Slithering Serendipity  (12:51)
03.   And You Shall Know Perdition As Your Shrine  (08:31)
04.   The Womb Of The World  (16:54)

Durée : 50:19

line up
  • S / Chant, Guitare
  • D / Batterie

parution
7 Novembre 2025

voir aussi
Qrixkuor
 Qrixkuor
Zoetrope (EP)
2022 - Invictus Productions / Dark Descent Records		   
Qrixkuor
 Qrixkuor
Poison Palinopsia
2021 - Invictus Productions / Dark Descent Records		   
Qrixkuor
 Qrixkuor
Three Devils Dance (EP)
2016 - Invictus Productions		   

Essayez aussi
Dead Chasm
 Dead Chasm
Sublimis Ignotum Omni
2023 - F.D.A. Records		   
Sinister
 Sinister
Cross The Styx
1992 - Nuclear Blast Records		   
Leukemia
 Leukemia
Love
2012 - Vic Records		   
Hate Eternal
 Hate Eternal
I, Monarch
2005 - Earache Records		   
Leprophiliac
 Leprophiliac
Necrosis
2020 - Rescued From Life Records		   

Qrixkuor
The Womb Of The World
Lire la chronique
Growth
Industrial Necrocult
Lire la chronique
Testament
Para Bellum
Lire la chronique
Slaughterday
Terrified (EP)
Lire la chronique
16
Deep Cuts From Dark Clouds
Lire la chronique
Mortis Mutilati
Dead in Paris 2025 (Live)
Lire la chronique
Wivre
Wivre I
Lire la chronique
Big Business
Mind the Drift
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Blood Red Throne
Siltskin
Lire la chronique
Destruction Ritual
Providence
Lire la chronique
Lychgate
Precipice
Lire la chronique
Haimad
When Night Rode Across the ...
Lire la chronique
Soul Blind
Red Sky Mourning
Lire la chronique
Baikal
Baikal
Lire la chronique
Fossilization
Leprous Daylight
Lire la chronique
Noirsuaire
The Dragging Poison
Lire la chronique
Author & Punisher
Nocturnal Birding
Lire la chronique
Woest
Vomir à outrance
Lire la chronique
Inerte
Singulier
Lire la chronique
Morte France
Hesperia
Lire la chronique
Eldur
Proscribed Chronicles Of Ni...
Lire la chronique
Tria Prima
The Mortificatio
Lire la chronique
Agressor
Medieval Rites
Lire la chronique
Dead And Dripping
Nefarious Scintillations
Lire la chronique
Altars Ablaze
Indiscriminate Exterminatio...
Lire la chronique
Death From Above
Reckoning of the Damned
Lire la chronique
Converge / Chelsea Wolfe
Bloodmoon: I
Lire la chronique
Jours Pâles
Résonances
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
The Dreaming Prince In Ecstasy
Lire la chronique