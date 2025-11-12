chargement...

Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Bras Cassé		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Raziel		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   
Cratophane
 Cratophane - Exode (C)
Par Lestat		   
Body Void
 Body Void - I Live Inside a... (C)
Par Krokodil		   
Body Void
 Body Void - Ruins (C)
Par Krokodil		   
Two sets: live in dub + full live set
 Two sets: live in dub + ful... (R)
Par Lestat		   
Mortal Scepter
 Mortal Scepter - Ethereal D... (C)
Par xworthlessx		   
Early Moods
 Early Moods - Spellbound (EP) (C)
Par xworthlessx		   

Obvurt - An Alternate Dimension

Chronique
Obvurt An Alternate Dimension
S’il y a bien une chose qui ne change pas au sein d’OBVURT c’est cette incapacité chronique à trouver de la stabilité, car pour cette troisième sortie officielle son leader Philippe Drouin a encore une fois vu un renouvellement des troupes à ses côtés... ainsi qu’un nouveau changement de label... ou plutôt un retour au bercail (après une escapade du côté d’Unique Leader pour « Triumph Beyond Adversity ») chez Brutal Mind qui avait publié l’Ep « The Beginning ». Rien de neuf donc ce côté-là à l’instar heureusement de la musique qui reste elle aussi toujours efficace, vu que le chanteur-guitariste n’a pas changé sa recette musicale toujours à base de Death technique riche en brutalité comme en harmonies diverses, et qui malgré le jeune âge de ses nouveaux acolytes n’a rien perdu en puissance comme en technicité... et c’est finalement l’essentiel. Porté par une pochette absolument magnifique ce second chapitre des Québécois va reprendre les choses où elles en étaient restées tout en laissant un peu plus de durée aux compositions pour pouvoir pleinement s’exprimer, ce qui va ainsi clairement faire monter d’un cran l’intensité comme l’attractivité de ce disque sans surprises mais toujours parfaitement exécuté.

Car pendant quarante minutes on va avoir droit à une suite logique de tout ce qu’on a déjà entendu par le passé, sans temps mort ni moments d’égarement nuisibles à l’ensemble vu que le ton est donné directement avec l’excellent « Artificial Consciousness » qui va mettre en avant la grande variété rythmique du combo, entre parties lourdes écrasantes et découpées, passages rapides et énervés et envie de secouer la tête au milieu de la bataille... tout ça en restant dans les clous et ne jamais partir trop loin dans le délire rythmique. On est donc en terrain conquis et c’est tout ce qu’on recherche et on remarque en prime que les nouvelles recrues n’ont rien à envier aux membres qui les ont précédées, car entre le bassiste qui nous gratifie régulièrement d’harmonies diverses et un batteur capable de tout jouer sans tomber dans la démonstration stérile on s’aperçoit donc que le vieux briscard sait toujours parfaitement s’entourer. Il confirme d’ailleurs cela via les débridés et variés « Patience » / « War Of Exile » où les blasts sont de sortie au milieu de variations permanentes (et où accélérations et ralentissements se côtoient constamment), histoire d’offrir une grosse densité particulièrement fluide où l’exécution défile tranquillement sans jamais voir poindre un bout de lassitude.

Si la formation n’oublie pas de simplifier son jeu comme sur le très bon « Rites Of Humanity » (à l’équilibre constant et propice au headbanging) elle mise surtout sur une écriture profonde et intense... et ce quel que soit la rapidité jouée, comme avec « Efforts, Try, Repeat » à l’obscurité intense et où la suffocation est de mise tant l’allure est ici bridée de façon très marquée. Si l’homogénéité arrive au fur et à mesure force est de reconnaître que la pédale de frein est largement mise en avant avec brio, tant tout cela fait mal aux cervicales et ajoute à l’ensemble de la froideur comme de peur nocturne avant que n’arrive le dynamique « Existence » aux accents Prog’ marqués mais pas trop. En effet ce titre profond crée un ressenti où la fluidité reste de mise en jouant sur les tempos, une vision que « Hold On To Hope » confirmera un peu plus loin en alourdissant son propos et en dévoilant un niveau de jeu encore plus supérieur... avec toujours la même qualité intrinsèque. Entre tout cela on aura eu droit à « Monde Intemporel » rugueux et rentre-dedans et « Between Past And Future » équilibré et incisif qui misent une dernière fois sur les montagnes russes pour annihiler tout forme de résistance.

Du coup si les Canadiens poussent tout cela plus loin ils restent parfaitement dans les clous et c’est tant mieux, tant il est facile d’aller trop loin et de tomber à côté... ce qui n’arrive pas ici vu que les mecs savent maîtriser leur sujet et rendre la complexité fluide et facile. Continuant donc son petit bonhomme de chemin OBVURT aura cependant encore besoin d’un effort supplémentaire pour devenir indispensable dans son pays comme à l’extérieur mais il a les arguments pour y parvenir, à lui désormais d’oser encore un soupçon supplémentaire dans son écriture sans s’éloigner de sa route tracée. Néanmoins avec l’expérience de sa tête pensante il y a peu de chances que cela arrive et c’est bien là le principal, tant on sent qu’elle en a encore sous le capot pour nous offrir une prochaine livraison encore supérieure... vu que ça gagne en force et en puissance à chaque fois, et il n’y a pas de raison légitime que l’inverse se produise à l’avenir.
Thrasho Amazon Jean-Clint
12 Novembre 2025 - 39 lectures

Obvurt
Death Metal Technique
2025 - Brutal Mind
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Obvurt
 Obvurt
Death Metal Technique - 2019 - Canada		   

tracklist
01.   Artificial Consciousness
02.   Patience
03.   Rites Of Humanity
04.   War Or Exile
05.   Efforts, Try, Repeat
06.   Existence
07.   Monde Intemporel
08.   Between Past And Future
09.   Hold On To Hope
10.   An Alternate Dimension

Durée : 41 minutes

line up
parution
8 Août 2025

voir aussi
Obvurt
 Obvurt
Triumph Beyond Adversity
2022 - Unique Leader Records		   
Obvurt
 Obvurt
The Beginning (EP)
2021 - Brutal Mind		   

Essayez aussi
Severed Crotch
 Severed Crotch
The Nature Of Entropy
2011 - Amputated Vein Records		   
Ogarya
 Ogarya
Nexus (EP)
2024 - Indépendant		   
Emeth
 Emeth
Insidious
2004 - Brutal Bands		   
Obscura
 Obscura
A Sonication
2025 - Nuclear Blast Records		   
With Passion
 With Passion
What We See When We Shut Our Eyes
2007 - Earache Records		   

