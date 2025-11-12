Obvurt - An Alternate Dimension Chronique An Alternate Dimension





Car pendant quarante minutes on va avoir droit à une suite logique de tout ce qu’on a déjà entendu par le passé, sans temps mort ni moments d’égarement nuisibles à l’ensemble vu que le ton est donné directement avec l’excellent « Artificial Consciousness » qui va mettre en avant la grande variété rythmique du combo, entre parties lourdes écrasantes et découpées, passages rapides et énervés et envie de secouer la tête au milieu de la bataille... tout ça en restant dans les clous et ne jamais partir trop loin dans le délire rythmique. On est donc en terrain conquis et c’est tout ce qu’on recherche et on remarque en prime que les nouvelles recrues n’ont rien à envier aux membres qui les ont précédées, car entre le bassiste qui nous gratifie régulièrement d’harmonies diverses et un batteur capable de tout jouer sans tomber dans la démonstration stérile on s’aperçoit donc que le vieux briscard sait toujours parfaitement s’entourer. Il confirme d’ailleurs cela via les débridés et variés « Patience » / « War Of Exile » où les blasts sont de sortie au milieu de variations permanentes (et où accélérations et ralentissements se côtoient constamment), histoire d’offrir une grosse densité particulièrement fluide où l’exécution défile tranquillement sans jamais voir poindre un bout de lassitude.



Si la formation n’oublie pas de simplifier son jeu comme sur le très bon « Rites Of Humanity » (à l’équilibre constant et propice au headbanging) elle mise surtout sur une écriture profonde et intense... et ce quel que soit la rapidité jouée, comme avec « Efforts, Try, Repeat » à l’obscurité intense et où la suffocation est de mise tant l’allure est ici bridée de façon très marquée. Si l’homogénéité arrive au fur et à mesure force est de reconnaître que la pédale de frein est largement mise en avant avec brio, tant tout cela fait mal aux cervicales et ajoute à l’ensemble de la froideur comme de peur nocturne avant que n’arrive le dynamique « Existence » aux accents Prog’ marqués mais pas trop. En effet ce titre profond crée un ressenti où la fluidité reste de mise en jouant sur les tempos, une vision que « Hold On To Hope » confirmera un peu plus loin en alourdissant son propos et en dévoilant un niveau de jeu encore plus supérieur... avec toujours la même qualité intrinsèque. Entre tout cela on aura eu droit à « Monde Intemporel » rugueux et rentre-dedans et « Between Past And Future » équilibré et incisif qui misent une dernière fois sur les montagnes russes pour annihiler tout forme de résistance.



Du coup si les Canadiens poussent tout cela plus loin ils restent parfaitement dans les clous et c’est tant mieux, tant il est facile d’aller trop loin et de tomber à côté... ce qui n’arrive pas ici vu que les mecs savent maîtriser leur sujet et rendre la complexité fluide et facile. Continuant donc son petit bonhomme de chemin OBVURT aura cependant encore besoin d’un effort supplémentaire pour devenir indispensable dans son pays comme à l’extérieur mais il a les arguments pour y parvenir, à lui désormais d’oser encore un soupçon supplémentaire dans son écriture sans s’éloigner de sa route tracée. Néanmoins avec l’expérience de sa tête pensante il y a peu de chances que cela arrive et c’est bien là le principal, tant on sent qu’elle en a encore sous le capot pour nous offrir une prochaine livraison encore supérieure... vu que ça gagne en force et en puissance à chaque fois, et il n’y a pas de raison légitime que l’inverse se produise à l’avenir. S’il y a bien une chose qui ne change pas au sein d’OBVURT c’est cette incapacité chronique à trouver de la stabilité, car pour cette troisième sortie officielle son leader Philippe Drouin a encore une fois vu un renouvellement des troupes à ses côtés... ainsi qu’un nouveau changement de label... ou plutôt un retour au bercail (après une escapade du côté d’Unique Leader pour « Triumph Beyond Adversity ») chez Brutal Mind qui avait publié l’Ep « The Beginning » . Rien de neuf donc ce côté-là à l’instar heureusement de la musique qui reste elle aussi toujours efficace, vu que le chanteur-guitariste n’a pas changé sa recette musicale toujours à base de Death technique riche en brutalité comme en harmonies diverses, et qui malgré le jeune âge de ses nouveaux acolytes n’a rien perdu en puissance comme en technicité... et c’est finalement l’essentiel. 