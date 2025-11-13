chargement...

Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Krokodil		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Bras Cassé		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   
Cratophane
 Cratophane - Exode (C)
Par Lestat		   
Body Void
 Body Void - I Live Inside a... (C)
Par Krokodil		   
Body Void
 Body Void - Ruins (C)
Par Krokodil		   
Two sets: live in dub + full live set
 Two sets: live in dub + ful... (R)
Par Lestat		   

Ophidian Memory - Seraphim

Chronique
Ophidian Memory Seraphim
Voilà un musicien, Blake Lamoureux, qui n’a pas de temps à perdre. Outre ses activités de chanteur – bassiste au sein de MOURNING VEIL (black death metal), il publie un album par an depuis 2022 avec OPHIDAN MEMORY, son propre projet solo. Et pas des disques expédiés en vingt minutes hein ! Du haut de ses quarante-huit minutes, Seraphim s’avère être le plus bref de la discographie. Énormément d’idées à exprimer donc, en espérant que l’homme ne soit pas dans la précipitation.

Le sens de l’esthétique est un premier élément en faveur de l’Américain. Ses pochettes sont systématiquement soignées (celle-ci réalisée par Jon Weber), le logo signé Caelan Stokkermans (musicien et directeur artistique du label Unique Leader Records) est attrayant, l’effort graphique donne envie d’aller à la rencontre de cette formation, de découvrir son univers présenté comme du death metal mélodique. Je le répète souvent : ce n’est pas mon genre de prédilection… Sauf qu’ici l’approche se veut plus américaine qu’européenne, cela me convenant parfaitement. Je parle de l’école US car les compositions sont avant tout puissantes, le qualificatif « mélodique » pouvant bien souvent être occulté puisqu’elles rivalisent régulièrement avec la brutalité de groupes ne se réclamant pas de cette étiquette.

Bien sûr, le travail sur les guitares est léché : les parties épiques sont nombreuses, les passages acoustiques également et, lorsqu’ils sont doublés de voix claires, le parallèle avec OPETH serait aisé à établir, sans la subtilité des peuples du Nord cependant. En effet, le death d’OPHIDAN MEMORY n’a rien de progressif, c’est juste que le one-man band est en recherche de structures suffisamment alambiquées pour loger dans des pièces musicales atteignant les dix minutes. Parfois, cela amène à des choses étonnantes à l’image de « Conceiving Dreams to Quell Our Ruin » avec son début en sonorités pures surmontées d’un growl profond… C’est un peu bancal pourtant cela fonctionne.

Cependant, de piste en piste, j’ai tout de même du mal à saisir l’objectif réel de l’artiste. Le mec tartine parfois des couches de blasts (Superior Drummer 3) sur des riffs typés gros death US, le chant agressif flirte avec des tonalités black et, de temps à autre, il tombe un pont avec des chœurs, qui sont finalement la véritable spécificité de cette musique. Aussi je ne sais que penser de la sortie. Lorsque ça avoine, « Bleeding Darkness Bound by Fire » pouvant rappeler VITAL REMAINS, le propos est plaisant mais hélas encore trop générique pour soulever les foules. Quant aux aspects plus « folkloriques », ils manquent encore de grandeur : une voix trop quelconque (« You/I/Us »), des accords décousus, je pense furtivement aux travaux de KARL SANDERS, Saurian Mediatation par exemple, l’ésotérisme en moins… En somme, il a fortement tendance à me perdre ce Seraphim, réussi dans son exécution mais disparate dans une inspiration impulsive de TDAH.

Moi, à choisir, je préfèrerais que Blake Lamoureux se concentre sur les parties les plus brutales car c’est là qu’il me semble le plus convainquant : elles ont du souffle, l’équilibre est atteint entre la force des rythmiques et la subtilité des solos, sans compter que les lignes vocales sont particulièrement convaincantes. Malheureusement, en l’état, malgré le soin apporté à cet album je n’ambitionne pas de poursuivre la découverte.
13 Novembre 2025

Ophidian Memory
Death Metal Mélodique
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Ophidian Memory
 Ophidian Memory
Death Metal Mélodique - 2021 - Etats-Unis		   

formats
  • Digital / 07/11/2025 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 7 Novembre 2025

tracklist
01.   Charred Chasm of the Meadow  (10:38)
02.   Resurrected Primordials  (04:01)
03.   Conceiving Dreams to Quell Our Ruin  (06:17)
04.   Bleeding Darkness Bound by Fire  (02:39)
05.   You:I:Us  (07:56)
06.   Cenotaph  (05:30)
07.   Syzygy  (11:36)

Durée : 48:37

line up
