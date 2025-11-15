chargement...

R.B.Band - Chains of silence

Chronique
R.B.Band Chains of silence (EP)
La carrière de R.B.BAND (quel nom étrange) est intéressante. En 1997, le quintette sort un premier EP en indépendant puis plus rien jusqu’à la parution d’un single en 2022 (« Broken Up »), puis d’un deuxième en 2024 (« Reality »), ce fastidieux retour trouvant aujourd’hui son aboutissement dans quatre nouvelles compositions regroupées sous l’appellation Chains of Silence.

Ainsi, avant de m’intéresser au présent, je me sens obligé de me pencher rapidement sur le passé, Ectasy of a Lonely Night donc. Le disque contient cinq titres qualifiés de thrashcore, amateurs par la force des choses mais cependant emplis d’une rage transpirante, l’approche me rappelant globalement le virage pris par nombre de formations thrash death au milieu des années 90 : MASSACRA avec Sick (1994), NO RETURN avec Seasons of Soul (1995), MERCYLESS avec C.O.L.D, etc., cette tendance power groove se confirmant également à l’étranger.

Une fois cela en tête, est-ce que vingt ans plus tard les choses ont fondamentalement changé pour les résidents des Hauts-de-France ? Pas vraiment, voire pas du tout. Certes l’emballage s’avère mieux soigné. En effet, il est désormais plus simple de réaliser des pochettes d’apparence professionnelle et, en l’occurrence, si celle-ci est classique elle n’en demeure pas moins agréable bien que peut-être trop générique et manquant un brin de personnalité. De même, les logiciels permettant d’assurer un production maison étant devenus abordables, la musique se voit grandement renforcée par cet apport de puissance mais ce qui est vraiment cool c’est que même deux décennies plus tard on reconnaît aisément le style de R.B.BAND. En effet, il subsiste ce mélange de thrash et de groove metal dans les rythmiques, le chant étouffé si spécifique de Fred, proche du hardcore, ce qui rend l’EP éminemment sympathique. J’apprécie notamment la dimension rapcore de « Be Yourself », bien amenée, jamais caricaturale.

Par conséquent, grâce à une simple comparaison entre les deux époques, il est aisé de conclure que la troupe a progressé sans pour autant changer radicalement son fusil d’épaule, ce qui tend à confirmer la passion qu’ont ces musiciens pour le genre de metal qu’ils pratiquent. Sincérité et authenticité sont ainsi deux qualificatifs qui décriront plutôt bien l’EP. Finalement, il n’y a guère que lorsque les mecs s’essayent à des choses stoner sur les couplets de « Broken up » que je décroche : le chant se montre trop limité pour des lignes vocales davantage étoffées (pour ne pas dire mélodiques), nous pourrions nous passer du solo et si la chanson s’avèrera entraînante sur scène elle ne passe que difficilement le cap d’une écoute de salon.

Il reste que même si Chains of Silence a avant tout des airs de tour de chauffe, la formation parvient à convaincre grâce à un style de nos jours passés de mode mais qui démontre néanmoins qu’il a encore des choses intéressantes à dire. Quoi qu’il en soit, bravo au groupe de n’avoir rien lâché et de nous revenir avec cet EP prometteur, même si j’ai encore des doutes sur la capacité à passer un cap au-dessus avec un véritable album où les limites de l’inspiration pourraient être dévoilées… À suivre !
Thrasho Amazon Sosthène
15 Novembre 2025 - 48 lectures

R.B.Band
Thrashcore Groove Metal
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 3/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
R.B.Band
 R.B.Band
Thrashcore Groove Metal - 1993 - France		   

formats
tracklist
01.   Modern slave  (04:27)
02.   R.B.Band  (04:01)
03.   Be yourself  (03:10)
04.   Broken up  (03:32)

Durée : 15:10

line up
parution
1 Septembre 2025
