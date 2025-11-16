chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
637 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Bras Cassé		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   
Cratophane
 Cratophane - Exode (C)
Par Lestat		   
Body Void
 Body Void - I Live Inside a... (C)
Par Krokodil		   

Adorn - Adorn

Chronique
Adorn Adorn
ADORN est un tout jeune groupe anglais composé de trois artistes. Coeur Loyale est la personne la plus impliquée, s’occupant des vocaux, des guitares et de la basse, mais aussi de l’enrobage de la musique en se chargeant du mix et du mastering. Bon Valour est à la batterie et Valliant Desire a la responsabilité du piano, du violon et des choeurs. Comme le visuel de leur album le suggère, ces musiciens sont particulièrement friands de délicatesse et de légèreté. Ils présentent ainsi 6 morceaux qui vont enchanter tous ceux qui apprécient le black metal pour ses aspects les plus doux et évocateurs et pour sa capacité à créer un cocon rassurant.

Les compositions mettent très en avant les instruments qui caressent l’âme. Le violon et le piano sont omniprésents et sont même parfois les seuls acteurs. Le titre « Porcelain » est par exemple un instrumental sans aucun élément black metal et il nous envoie errer dans la tour d’un château où rêvasse une demoiselle emprisonnée. Comme ces éléments sont toujours présents, l’étiquette du groupe dépasse les frontières du BM atmosphérique et penche bien plus vers le post black metal.

Le groupe le dit lui-même, il veut nous emporter dans un monde où le temps semble s’être arrêté et dans lequel la lumière et l’ombre dansent ensemble sur les ruines d’un château. Il glisse beaucoup de romantisme, de poésie et de mélancolie dans ses ambiances. Mais il en glisse sans doute beaucoup trop pour ceux qui attendent un album un peu plus agité. Le black metal est bel et bien présent, mais c’est lui qui vient s’ajouter à la musique doucerette. Il est l’élément supplémentaire, l’épice placée en plus, mais il n’est jamais dominant. Cela pourra suffire pour ceux qui se contentent de morceaux tout en légèreté.

Personnellement, je reste un peu indécis. J’aime beaucoup la musique, particulièrement nostalgique, qui vient frapper à la porte de mon coeur, mais je me dis aussi que l’album aurait pu encore plus me transporter s’il avait eu davantage de passages black metal. Les titres auraient pu être allongés, par exemple, afin de mieux équilibrer les sensations.

Cette sortie se retrouve évidemment sur le label spécialisé dans ce genre d’ambiance : l’Allemand Northern Silence Productions, toujours aussi fan de groupes privilégiant les ambiances introspectives et enchanteresses...
Thrasho Amazon Sakrifiss
16 Novembre 2025 - 59 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Adorn
Post Black Metal enchanteur
2025 - Northern Silence Productions
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Adorn
 Adorn
Post Black Metal enchanteur - Royaume-Uni		   

nouveaute
A paraître le 7 Novembre 2025

tracklist
01.   Secrets of the Heart
02.   When Time Stood Still
03.   Tudor Garden
04.   Porcelain
05.   Your Majesty
06.   Midsummer

Durée : 32:05
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique
Vespéral
La Mort De L'Âme
Lire la chronique
Ordered To Kill
Endless War
Lire la chronique
Plasmodulated
Plasmodulated (Démo)
Lire la chronique
Ophidian Memory
Seraphim
Lire la chronique
Paris is Black Akt. 02
Bovary + Galibot
Lire le live report
Obvurt
An Alternate Dimension
Lire la chronique
Collier d'Ombre / Häxanu
Seasons In Haxan Dark (Spli...
Lire la chronique
My Dying Bride
A Mortal Binding
Lire la chronique
Nasum
Human 2.0
Lire la chronique
Ofermod
Drakosophia
Lire la chronique
Darvaza
Ascending Into Perdition
Lire la chronique
Dodfrusen
KHold (EP)
Lire la chronique
Unviâr
Disglaç
Lire la chronique
Kaevum
Ultra
Lire la chronique
Obscurité
Néant
Lire la chronique
Evoken
Mendacium
Lire la chronique
Hate Forest
Against All Odds
Lire la chronique
Heaven's Gate
Tales From A Blistering Par...
Lire la chronique
Demiurgon
Miasmatic Deathless Chamber
Lire la chronique
Reabilitator
Fucking Thrasher
Lire la chronique
Hexecutor
…Where Spirit Withers In It...
Lire la chronique
Tyrant Fest VIII
Alcest + Alkerdeel + Atarax...
Lire le live report
Outre-Tombe / Skelethal
Skelethal / Outre​-​Tombe (...
Lire la chronique
Temtris
Queen Of Crows
Lire la chronique
Live Report Muscadeath 2025 2ème jour (samedi)
Lire le podcast