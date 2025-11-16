Adorn - Adorn Chronique Adorn

ADORN est un tout jeune groupe anglais composé de trois artistes. Coeur Loyale est la personne la plus impliquée, s’occupant des vocaux, des guitares et de la basse, mais aussi de l’enrobage de la musique en se chargeant du mix et du mastering. Bon Valour est à la batterie et Valliant Desire a la responsabilité du piano, du violon et des choeurs. Comme le visuel de leur album le suggère, ces musiciens sont particulièrement friands de délicatesse et de légèreté. Ils présentent ainsi 6 morceaux qui vont enchanter tous ceux qui apprécient le black metal pour ses aspects les plus doux et évocateurs et pour sa capacité à créer un cocon rassurant.



Les compositions mettent très en avant les instruments qui caressent l’âme. Le violon et le piano sont omniprésents et sont même parfois les seuls acteurs. Le titre « Porcelain » est par exemple un instrumental sans aucun élément black metal et il nous envoie errer dans la tour d’un château où rêvasse une demoiselle emprisonnée. Comme ces éléments sont toujours présents, l’étiquette du groupe dépasse les frontières du BM atmosphérique et penche bien plus vers le post black metal.



Le groupe le dit lui-même, il veut nous emporter dans un monde où le temps semble s’être arrêté et dans lequel la lumière et l’ombre dansent ensemble sur les ruines d’un château. Il glisse beaucoup de romantisme, de poésie et de mélancolie dans ses ambiances. Mais il en glisse sans doute beaucoup trop pour ceux qui attendent un album un peu plus agité. Le black metal est bel et bien présent, mais c’est lui qui vient s’ajouter à la musique doucerette. Il est l’élément supplémentaire, l’épice placée en plus, mais il n’est jamais dominant. Cela pourra suffire pour ceux qui se contentent de morceaux tout en légèreté.



Personnellement, je reste un peu indécis. J’aime beaucoup la musique, particulièrement nostalgique, qui vient frapper à la porte de mon coeur, mais je me dis aussi que l’album aurait pu encore plus me transporter s’il avait eu davantage de passages black metal. Les titres auraient pu être allongés, par exemple, afin de mieux équilibrer les sensations.



Cette sortie se retrouve évidemment sur le label spécialisé dans ce genre d’ambiance : l’Allemand Northern Silence Productions, toujours aussi fan de groupes privilégiant les ambiances introspectives et enchanteresses...

2025 - Northern Silence Productions Post Black Metal enchanteur

Adorn

Post Black Metal enchanteur - Royaume-Uni

A paraître le 7 Novembre 2025

tracklist 01. Secrets of the Heart 02. When Time Stood Still 03. Tudor Garden 04. Porcelain 05. Your Majesty 06. Midsummer

Durée : 32:05

