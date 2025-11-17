Pokuta - Metanoia Chronique Metanoia (EP)

Avant tout, nous allons féliciter POKUTA pour la réussite du visuel de sa pochette. Ces mains qui agressent un visage enrubané marquent immédiatement l’esprit et donnent envie d’en savoir plus sur le contenu de cet EP. L’image est suffisamment intrigante pour servir de véritable porte d’entrée vers l’univers du groupe, et elle attire le regard avant même que la musique ne commence. Mais avant de plonger dans ces compositions, voyons de plus près qui compose cette formation polonaise. Le musicien principal est Mateusz Jakubski, guitariste, bassiste, claviériste et, accessoirement, au micro pour quelques vocaux de fond. Adam Kanas assure le chant tandis que WeTh est à la batterie. Seul ce dernier est identifié comme membre d’un autre groupe, en l’occurrence KHROGNAR, orienté death metal et deathcore.



Le trio surgit un peu de nulle part, sans communication préalable notable, mais passe directement par la case label en proposant ses six premières compositions à Via Nocturna, son compatriote. Ce choix permet au groupe de bénéficier d’une plateforme solide pour diffuser son premier effort. L’EP s’étend sur 29 minutes de black metal fidèle à ce que la Pologne délivre habituellement, une musique rugueuse qui tabasse les oreilles, tout en révélant un très beau travail mélodique à la guitare. C’est d’ailleurs cet instrument qui occupe le rôle central chez POKUTA. Le clavier apparaît régulièrement et joue également un rôle, mais il reste un cran en retrait et ne porte jamais entièrement l’atmosphère. Ce sont bien les guitares qui façonnent les ambiances, donnent de l’ampleur aux morceaux et rendent l’ensemble mémorable. L’exécution, elle, est impeccable, jusque dans les détails soignés, avec un batteur et un chanteur qui maîtrisent parfaitement leurs instruments et savent s’intégrer au discours musical sans l’alourdir.



Il ne manque donc pratiquement rien aux Polonais, qui signent une excellente première sortie. Il est difficile de leur reprocher grand-chose tant leur professionnalisme saute déjà aux oreilles. On pourrait seulement noter que, malgré la qualité indéniable des compositions, l’ensemble évoque parfois d’autres groupes évoluant dans un style similaire. Les influences sont bien digérées, mais restent perceptibles. Cela n’empêche toutefois pas cet EP de constituer une entrée en matière solide, prometteuse et déjà très aboutie.

