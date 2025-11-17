chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
163 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   
Cratophane
 Cratophane - Exode (C)
Par Lestat		   

Pokuta - Metanoia

Chronique
Pokuta Metanoia (EP)
Avant tout, nous allons féliciter POKUTA pour la réussite du visuel de sa pochette. Ces mains qui agressent un visage enrubané marquent immédiatement l’esprit et donnent envie d’en savoir plus sur le contenu de cet EP. L’image est suffisamment intrigante pour servir de véritable porte d’entrée vers l’univers du groupe, et elle attire le regard avant même que la musique ne commence. Mais avant de plonger dans ces compositions, voyons de plus près qui compose cette formation polonaise. Le musicien principal est Mateusz Jakubski, guitariste, bassiste, claviériste et, accessoirement, au micro pour quelques vocaux de fond. Adam Kanas assure le chant tandis que WeTh est à la batterie. Seul ce dernier est identifié comme membre d’un autre groupe, en l’occurrence KHROGNAR, orienté death metal et deathcore.

Le trio surgit un peu de nulle part, sans communication préalable notable, mais passe directement par la case label en proposant ses six premières compositions à Via Nocturna, son compatriote. Ce choix permet au groupe de bénéficier d’une plateforme solide pour diffuser son premier effort. L’EP s’étend sur 29 minutes de black metal fidèle à ce que la Pologne délivre habituellement, une musique rugueuse qui tabasse les oreilles, tout en révélant un très beau travail mélodique à la guitare. C’est d’ailleurs cet instrument qui occupe le rôle central chez POKUTA. Le clavier apparaît régulièrement et joue également un rôle, mais il reste un cran en retrait et ne porte jamais entièrement l’atmosphère. Ce sont bien les guitares qui façonnent les ambiances, donnent de l’ampleur aux morceaux et rendent l’ensemble mémorable. L’exécution, elle, est impeccable, jusque dans les détails soignés, avec un batteur et un chanteur qui maîtrisent parfaitement leurs instruments et savent s’intégrer au discours musical sans l’alourdir.

Il ne manque donc pratiquement rien aux Polonais, qui signent une excellente première sortie. Il est difficile de leur reprocher grand-chose tant leur professionnalisme saute déjà aux oreilles. On pourrait seulement noter que, malgré la qualité indéniable des compositions, l’ensemble évoque parfois d’autres groupes évoluant dans un style similaire. Les influences sont bien digérées, mais restent perceptibles. Cela n’empêche toutefois pas cet EP de constituer une entrée en matière solide, prometteuse et déjà très aboutie.
Thrasho Amazon Sakrifiss
17 Novembre 2025 - 52 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Pokuta
Black Metal mélodique
2025 - Via Nocturna
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Pokuta
 Pokuta
Black Metal mélodique - 2024 - Pologne		   

nouveaute
A paraître le 31 Octobre 2025

tracklist
01.   Mortal Coil
02.   Eternal Illusion
03.   Immoral
04.   Metanoia
05.   Desire
06.   The Chosen One

Durée : 29:04

line up
Essayez aussi
Ars Moriendi
 Ars Moriendi
Sepelitur Alleluia
2016 - Archaic Sound		   
Fornication
 Fornication
D N hAte
2007 - Rupture Music		   
Hegemon
 Hegemon
The Hierarch
2015 - Season Of Mist		   
Dråpsnatt
 Dråpsnatt
Skelepht
2012 - Frostscald Records		   
Lutomysl
 Lutomysl
Ecce Homo
2018 - Drakkar Productions		   

Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique
Vespéral
La Mort De L'Âme
Lire la chronique
Ordered To Kill
Endless War
Lire la chronique
Plasmodulated
Plasmodulated (Démo)
Lire la chronique
Ophidian Memory
Seraphim
Lire la chronique
Paris is Black Akt. 02
Bovary + Galibot
Lire le live report
Obvurt
An Alternate Dimension
Lire la chronique
Collier d'Ombre / Häxanu
Seasons In Haxan Dark (Spli...
Lire la chronique
My Dying Bride
A Mortal Binding
Lire la chronique
Nasum
Human 2.0
Lire la chronique
Ofermod
Drakosophia
Lire la chronique
Darvaza
Ascending Into Perdition
Lire la chronique
Dodfrusen
KHold (EP)
Lire la chronique
Unviâr
Disglaç
Lire la chronique
Kaevum
Ultra
Lire la chronique
Obscurité
Néant
Lire la chronique
Evoken
Mendacium
Lire la chronique
Hate Forest
Against All Odds
Lire la chronique
Heaven's Gate
Tales From A Blistering Par...
Lire la chronique
Demiurgon
Miasmatic Deathless Chamber
Lire la chronique
Reabilitator
Fucking Thrasher
Lire la chronique
Hexecutor
…Where Spirit Withers In It...
Lire la chronique
Tyrant Fest VIII
Alcest + Alkerdeel + Atarax...
Lire le live report