Warfield Within - Rise of Independence Chronique Rise of Independence

WARFIELD WITHIN ne sont pas vraiment des débutants : vingt ans de carrière, vingt-cinq si je compte les débuts sous le nom de KHAOSICK, une démo (Worst Enemy), un EP (Pure Purge) une vidéo live et trois LP dont Rise of Independance, le dernier en date, cela augure rigueur et sérieux.



Si les trente minutes que durent les dix compositions ne diront pas le contraire elles n’amèneront pas non plus d’autres qualificatifs élogieux. En effet, alors que tout est évidemment parfaitement exécuté, avec des titres brefs majoritairement rentre-dedans plaçant le quatuor sur le fil ténu de la frontière entre le thrash et le death, je ne décèle hélas pas une once d’originalité dans le riffing, le choix de la production, ni même cette pochette peu attractive. Et pourquoi est-ce que les deux zombies sont-ils identiques ? L’illustrateur Nicolas Oliveros aurait pu fournir un effort, d’autant qu’il est capable de bien mieux si j’en crois son site thrash death metal allemand pour son graphisme ou la richesse de sa personnalité ? Je laisse la question en suspens.



Il reste qu’alors que les compositions défilent à la vitesse d’un news aurait largement suffi.



Quoi qu’il en soit, l’auditeur objectif ne pourra que reconnaître le professionnalisme de cette sortie qui s’inscrit dans un courant moderne à l’efficacité indéniable, efficacité fortement redevable à la férocité des vocaux de Daniel-Sebastian Meisen, également vocaliste au sein de PANZERKRIEG 666 depuis 2022 (black metal). D’ailleurs, tous les musiciens ont un solide passif (il y a des bouts de



Comme il se doit, je ne me sens aucune envie particulière de me pencher sur inner Bomb Exploding (2010) ou Beast Inside (2023), même si ce dernier, avec son orientation tech death marquée, y compris au niveau des vocaux, m’apparaît comme largement plus intéressant que ce Rise of Independance générique. Les Allemands dene sont pas vraiment des débutants : vingt ans de carrière, vingt-cinq si je compte les débuts sous le nom de, une démo (), un EP () une vidéoet trois LP dont, le dernier en date, cela augure rigueur et sérieux.Si les trente minutes que durent les dix compositions ne diront pas le contraire elles n’amèneront pas non plus d’autres qualificatifs élogieux. En effet, alors que tout est évidemment parfaitement exécuté, avec des titres brefs majoritairement rentre-dedans plaçant le quatuor sur le fil ténu de la frontière entre leet le, je ne décèle hélas pas une once d’originalité dans le, le choix de la production, ni même cette pochette peu attractive. Et pourquoi est-ce que les deux zombies sont-ils identiques ? L’illustrateuraurait pu fournir un effort, d’autant qu’il est capable de bien mieux si j’en crois son site darkblessed … Bref, écoute-t-on encore duallemand pour son graphisme ou la richesse de sa personnalité ? Je laisse la question en suspens.Il reste qu’alors que les compositions défilent à la vitesse d’un KREATOR des 90’s (« Stand Your Ground »), je peine à retenir ne serait-ce qu’un élément marquant, une idée saillante, un riff lumineux, un plan qui sortirait les titres de leur conformisme absolu. Bien sûr, les amateurs de la frange la plus dure (ceux qui ne font pas de skate) de ce registre musical trouveront là largement de quoi se sustenter, la troupe pouvant évoquer la qualité technique de NO RETURN sans pour autant l’égaler. Disons qu’il y a des similitudes dans l’art subtil de se montrer brutal sans pour autant occulter le travail mélodique. Mais le problème principal pour moi reste de parvenir à écrire une page complète sur un disque pour lequel une simpleaurait largement suffi.Quoi qu’il en soit, l’auditeur objectif ne pourra que reconnaître le professionnalisme de cette sortie qui s’inscrit dans un courant moderne à l’efficacité indéniable, efficacité fortement redevable à la férocité des vocaux de, également vocaliste au sein dedepuis 2022 (). D’ailleurs, tous les musiciens ont un solide passif (il y a des bouts de JACK SLATER dedans), ce qui explique le savoir-faire indéniable ainsi que la maîtrise parfaite des instruments. Cependant, un passé de joueur de troisième division ne transforme pas le l’équipe actuelle en cador des championnats et si les intentions belliqueuses sont louables (« Chatterbox ») il en faudra davantage pour intégrer l’élite de son pays natal.Comme il se doit, je ne me sens aucune envie particulière de me pencher sur(2010) ou(2023), même si ce dernier, avec son orientationmarquée, y compris au niveau des vocaux, m’apparaît comme largement plus intéressant que cegénérique.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE