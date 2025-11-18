chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
148 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   

Warfield Within - Rise of Independence

Chronique
Warfield Within Rise of Independence
Les Allemands de WARFIELD WITHIN ne sont pas vraiment des débutants : vingt ans de carrière, vingt-cinq si je compte les débuts sous le nom de KHAOSICK, une démo (Worst Enemy), un EP (Pure Purge) une vidéo live et trois LP dont Rise of Independance, le dernier en date, cela augure rigueur et sérieux.

Si les trente minutes que durent les dix compositions ne diront pas le contraire elles n’amèneront pas non plus d’autres qualificatifs élogieux. En effet, alors que tout est évidemment parfaitement exécuté, avec des titres brefs majoritairement rentre-dedans plaçant le quatuor sur le fil ténu de la frontière entre le thrash et le death, je ne décèle hélas pas une once d’originalité dans le riffing, le choix de la production, ni même cette pochette peu attractive. Et pourquoi est-ce que les deux zombies sont-ils identiques ? L’illustrateur Nicolas Oliveros aurait pu fournir un effort, d’autant qu’il est capable de bien mieux si j’en crois son site darkblessed… Bref, écoute-t-on encore du thrash death metal allemand pour son graphisme ou la richesse de sa personnalité ? Je laisse la question en suspens.

Il reste qu’alors que les compositions défilent à la vitesse d’un KREATOR des 90’s (« Stand Your Ground »), je peine à retenir ne serait-ce qu’un élément marquant, une idée saillante, un riff lumineux, un plan qui sortirait les titres de leur conformisme absolu. Bien sûr, les amateurs de la frange la plus dure (ceux qui ne font pas de skate) de ce registre musical trouveront là largement de quoi se sustenter, la troupe pouvant évoquer la qualité technique de NO RETURN sans pour autant l’égaler. Disons qu’il y a des similitudes dans l’art subtil de se montrer brutal sans pour autant occulter le travail mélodique. Mais le problème principal pour moi reste de parvenir à écrire une page complète sur un disque pour lequel une simple news aurait largement suffi.

Quoi qu’il en soit, l’auditeur objectif ne pourra que reconnaître le professionnalisme de cette sortie qui s’inscrit dans un courant moderne à l’efficacité indéniable, efficacité fortement redevable à la férocité des vocaux de Daniel-Sebastian Meisen, également vocaliste au sein de PANZERKRIEG 666 depuis 2022 (black metal). D’ailleurs, tous les musiciens ont un solide passif (il y a des bouts de JACK SLATER dedans), ce qui explique le savoir-faire indéniable ainsi que la maîtrise parfaite des instruments. Cependant, un passé de joueur de troisième division ne transforme pas le l’équipe actuelle en cador des championnats et si les intentions belliqueuses sont louables (« Chatterbox ») il en faudra davantage pour intégrer l’élite de son pays natal.

Comme il se doit, je ne me sens aucune envie particulière de me pencher sur inner Bomb Exploding (2010) ou Beast Inside (2023), même si ce dernier, avec son orientation tech death marquée, y compris au niveau des vocaux, m’apparaît comme largement plus intéressant que ce Rise of Independance générique.
Thrasho Amazon Sosthène
18 Novembre 2025 - 49 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Warfield Within
Thrash Death Metal
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Warfield Within
 Warfield Within
Thrash Death Metal - 2005 - Allemagne		   

formats
nouveaute
A paraître le 7 Novembre 2025

tracklist
01.   King  (02:44)
02.   Rise of Independence  (03:09)
03.   Hecate  (04:14)
04.   Chatterbox  (03:17)
05.   Three of Swords  (02:51)
06.   Sick Nation  (03:22)
07.   Jumping Jack  (02:51)
08.   Circle  (03:09)
09.   Stand Your Ground  (02:21)
10.   First Blood  (04:28)

Durée : 32:26

line up
Essayez plutôt
Soilwork
 Soilwork
The Chainheart Machine
1999 - Listenable Records		   
Antagonized
 Antagonized
Intense perversion
2011 - Old Cemetery Records		   
Assorted Heap
 Assorted Heap
Mindwaves
1992 - 1MF Recordz		   
Scolopendra
 Scolopendra
Citadel Of Torment (EP)
2024 - Autoproduction		   
Protector
 Protector
Leviathan's Desire (EP)
1990 - Atom H		   

Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique
Vespéral
La Mort De L'Âme
Lire la chronique
Ordered To Kill
Endless War
Lire la chronique
Plasmodulated
Plasmodulated (Démo)
Lire la chronique
Ophidian Memory
Seraphim
Lire la chronique
Paris is Black Akt. 02
Bovary + Galibot
Lire le live report
Obvurt
An Alternate Dimension
Lire la chronique
Collier d'Ombre / Häxanu
Seasons In Haxan Dark (Spli...
Lire la chronique
My Dying Bride
A Mortal Binding
Lire la chronique
Nasum
Human 2.0
Lire la chronique
Ofermod
Drakosophia
Lire la chronique
Darvaza
Ascending Into Perdition
Lire la chronique
Dodfrusen
KHold (EP)
Lire la chronique
Unviâr
Disglaç
Lire la chronique
Kaevum
Ultra
Lire la chronique
Obscurité
Néant
Lire la chronique
Evoken
Mendacium
Lire la chronique
Hate Forest
Against All Odds
Lire la chronique
Heaven's Gate
Tales From A Blistering Par...
Lire la chronique