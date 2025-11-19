Progress - Big Mouth Chronique Big Mouth (EP)

PROGRESS a progressé depuis son premier EP Big Mouth. Allez, je passe outre, je comprends que les mecs soient fiers de cela, j’aurais juste apprécié qu’on me fournisse de nouvelles données.



Je passerai également outre la pochette avec un clown. Depuis les réadaptations de « It » au cinéma ou en série et le phénomène « Terrifier », c’est devenu une figure de l’horreur assez commune même si, en l’occurrence, le bras bionique permettra de poursuivre la logique de l’illustration précédente. Cette forme de continuité dans l’esthétique se retrouvera-t-elle dans la musique ? Oui, aussi est-ce que je pourrais globalement reprendre mes observations de l’année dernière, à savoir que les Amiénois mélangent toujours des inspirations heavy metal dans le jeu des guitares (« Rip Out My Eyes » par exemple) avec une approche davantage metalcore au niveau des vocaux ou des structures et des nombreux breaks, ce qui rend l’ensemble parfaitement abordable pour les oreilles les plus chastes mais néanmoins désireuses de se frotter à quelque chose de costaud.



Cependant, si la bande poursuit sur sa trajectoire initiale, il me semble toutefois que les musiciens ont techniquement progressé, ce qui entraîne une densification des morceaux : les guitares jouent souvent des lignes distinctes indépendantes avec même quelques incursions solos maîtrisées, la basse se fait davantage entendre, ses attaques apportant dynamisme et groove, le chant se montre également plus assuré dans ses screams, autant d’améliorations qui sauteront aux oreilles dès l’introduction « Rebirth ». Par conséquent, sans parler d’évolution, affirmer que le style s’est bonifié sera légitime et ce même si je ne suis toujours pas la cible de ce metal moderne pour lequel, à partitions égales, je préférais écouter un chant résolument heavy, sachant que c’est aussi cette ambivalence qui forge la personnalité de PROGRESS.



