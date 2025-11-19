chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
157 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   

Progress - Big Mouth

Chronique
Progress Big Mouth (EP)
Est-ce que PROGRESS a progressé depuis son premier EP Breathing ? Déjà, pas au niveau de sa communication puisque le message qui accompagnait la demande d’article reprend exactement les mêmes éléments de langage que ceux utilisés en 2024, notamment l’information concernant la masterisation d’un titre par un gros studio américain… Sauf que le titre en question n’est pas sur Big Mouth. Allez, je passe outre, je comprends que les mecs soient fiers de cela, j’aurais juste apprécié qu’on me fournisse de nouvelles données.

Je passerai également outre la pochette avec un clown. Depuis les réadaptations de « It » au cinéma ou en série et le phénomène « Terrifier », c’est devenu une figure de l’horreur assez commune même si, en l’occurrence, le bras bionique permettra de poursuivre la logique de l’illustration précédente. Cette forme de continuité dans l’esthétique se retrouvera-t-elle dans la musique ? Oui, aussi est-ce que je pourrais globalement reprendre mes observations de l’année dernière, à savoir que les Amiénois mélangent toujours des inspirations heavy metal dans le jeu des guitares (« Rip Out My Eyes » par exemple) avec une approche davantage metalcore au niveau des vocaux ou des structures et des nombreux breaks, ce qui rend l’ensemble parfaitement abordable pour les oreilles les plus chastes mais néanmoins désireuses de se frotter à quelque chose de costaud.

Cependant, si la bande poursuit sur sa trajectoire initiale, il me semble toutefois que les musiciens ont techniquement progressé, ce qui entraîne une densification des morceaux : les guitares jouent souvent des lignes distinctes indépendantes avec même quelques incursions solos maîtrisées, la basse se fait davantage entendre, ses attaques apportant dynamisme et groove, le chant se montre également plus assuré dans ses screams, autant d’améliorations qui sauteront aux oreilles dès l’introduction « Rebirth ». Par conséquent, sans parler d’évolution, affirmer que le style s’est bonifié sera légitime et ce même si je ne suis toujours pas la cible de ce metal moderne pour lequel, à partitions égales, je préférais écouter un chant résolument heavy, sachant que c’est aussi cette ambivalence qui forge la personnalité de PROGRESS.

En définitive, le bilan global est largement au bénéfice des Français qui, s’ils poursuivent dans cette voie, pourraient bien créer la surprise dans les années qui viennent. Peut-être qu’un LP permettrait d’asseoir la réputation et de passer au stade supérieur car si le metalcore est un met répandu dans nos contrées, l’approche heavy mélodique qui est ici proposée se fait rare. Un effort significatif est réalisé pour éviter de coller des arythmies et des riffs en deux cases de partout au profit de développements plus ambitieux, une position méritante qui mérite les encouragements.
Thrasho Amazon Sosthène
19 Novembre 2025 - 64 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Progress
Metalcore Mélodique
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 3/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Progress
 Progress
Metalcore Mélodique - 2023 - France		   

formats
  • Digital / 07/11/2025 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 7 Novembre 2025

tracklist
01.   Rebirth  (05:00)
02.   Appearance  (05:44)
03.   Rip Out My Eyes  (04:45)
04.   Cognitive Collapse  (04:11)
05.   Big Mouth  (06:41)

Durée : 26:21

voir aussi
Progress
 Progress
Breathing (EP)
2024 - Indépendant		   

Essayez plutôt
Unearth
 Unearth
The Oncoming Storm
2004 - Metal Blade Records		   
God Forbid
 God Forbid
IV: Constitution Of Treason
2005 - Century Media Records		   
Heaven Shall Burn
 Heaven Shall Burn
Veto
2013 - Century Media Records		   
Reject the Sickness
 Reject the Sickness
Signs of the End
2025 - Indépendant		   
Neaera
 Neaera
Omnicide
(Creation Unleashed)
2009 - Metal Blade Records		   

Progress
Big Mouth (EP)
Lire la chronique
Skelethal
Transmogrification (EP)
Lire la chronique
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique
Vespéral
La Mort De L'Âme
Lire la chronique
Ordered To Kill
Endless War
Lire la chronique
Plasmodulated
Plasmodulated (Démo)
Lire la chronique
Ophidian Memory
Seraphim
Lire la chronique
Paris is Black Akt. 02
Bovary + Galibot
Lire le live report
Obvurt
An Alternate Dimension
Lire la chronique
Collier d'Ombre / Häxanu
Seasons In Haxan Dark (Spli...
Lire la chronique
My Dying Bride
A Mortal Binding
Lire la chronique
Nasum
Human 2.0
Lire la chronique
Ofermod
Drakosophia
Lire la chronique
Darvaza
Ascending Into Perdition
Lire la chronique
Dodfrusen
KHold (EP)
Lire la chronique
Unviâr
Disglaç
Lire la chronique
Kaevum
Ultra
Lire la chronique
Obscurité
Néant
Lire la chronique
Evoken
Mendacium
Lire la chronique