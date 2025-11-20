chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
128 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   

Vyr Muk - Chants of the Tenebrous Depths

Chronique
Vyr Muk Chants of the Tenebrous Depths
C’est la guerre mais cela n’empêche vraisemblablement ni les Russes ni les Ukrainiens de continuer à jouer du metal. Tant mieux pour eux, pour nous également, mais qui sont les plus vilains ?

Depuis 2023, année de naissance de VYR MUK, le projet n’a eu de cesse de proposer des formats courts (cinq EP plus un split) mais également des sorties plus conséquentes puisque deux albums sont parus cette année : Crimson Fields of Sorrow en avril puis Chants of the Tenebrous Depths courant octobre. C’est à ce dernier que je vais m’intéresser, en commençant par préciser que si la formation est avant tout un one-man band mené par Vladyslav Blizniuk, il s’est ici entouré d’une ribambelle d’invités afin d’occuper le chant. Ainsi, la voix du leader ne pourra être entendu que sur « Harvest of Innocence », alors que parmi les intervenants les plus illustres nous trouverons le chanteur de FLOSCULE. Bon, pas de quoi subjuguer les foules, c’est juste histoire d’expliquer que tous les amis sont au rendez-vous pour filer un coup de main.

Alors que ma précédente chronique, mitigée, s’interrogeait sur la direction que souhaitait réellement prendre l’artiste, je dois dire que je suis pris de court dès l’ouverture « Uncontrolable Rage ». En effet, la puissance de feu a été démultipliée et la musique s’oriente de plus en plus vers un death metal rapide et quasiment symphonique (« Stillborn Sin ») certes convenu mais extrêmement bien maîtrisé. Parler d’influences BEHEMOTH ne serait pas honteux et alors que je craignais que la succession de vocalistes entraîne une perte d’homogénéité, il n’en est rien. Il faut admettre que de ce côté-là ça ne rigole pas du tout, certaines performances étant simplement dantesques, sur « Der swarze Hunger » par exemple où Neron Ferot pousse un hurlement terrifiant qui n’en finit pas. Quel souffle !

J’apprécie également le fait que Vladyslav Blizniuk n’ait apparemment pas cherché à écrire en fonction du choix des voix. Peut-être est-ce aussi pour cela que l’album se tient si bien : il y a une vraie ligne artistique, les riffs et les claviers pouvant s’accommoder des voix criardes (surtout la sienne en l’occurrence) comme gutturales (majoritairement celles de ses comparses). J’en arrive donc à la conclusion que je préfère largement VYR MUK lorsqu’il est… seul. Concernant l’instrumentation, il n'a clairement besoin de personne pour l’appuyer, même si les claviers sonnent parfois un peu datés et, vocalement, son timbre réintroduit les compositions dans une dimension black metal que je trouve bien plus intéressante, car plus personnelle, que son pendant death indépendamment de la qualité indéniable des interprétations. D’ailleurs, cette noirceur profonde transparaît bien dans l’« Outro » instrumentale, ce qui met d’autant plus en évidence le fait que l’inspiration profonde de l’Ukrainien provient de l’obscurité et non pas de la mort.

Par conséquent, ce Chants of the Tenebrous Depths s’avère être une excellente surprise de la part d’une formation dont je n’attendais rien de particulier mais qui démontre ici sa capacité à progresser, l’orientation vers la scène polonaise n’étant finalement pas ce qui pouvait arriver de pire.
Thrasho Amazon Sosthène
20 Novembre 2025 - 66 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Vyr Muk
Black Death Metal
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Vyr Muk
 Vyr Muk
Black Death Metal - 2023 - Ukraine		   

formats
  • Digital / 11/10/2025 - Indépendant

tracklist
01.   Uncontrolable Rage  (04:37)
02.   Stillborn Sin  (04:05)
03.   Der swarze Hunger  (05:13)
04.   When the Sun Went Out  (04:33)
05.   Lighthouse of Hoplessness  (03:36)
06.   The Horsemen  (03:58)
07.   Synthetic Salvation  (04:40)
08.   Harvest of Innocence  (03:27)
09.   Outro  (03:17)

Durée : 37:26

line up
parution
11 Octobre 2025

Essayez aussi
Abyssal
 Abyssal
A Beacon In The Husk
2019 - Profound Lore Records		   
Gravetemple
 Gravetemple
Impassable Fears
2017 - Svart Records		   
Death Karma
 Death Karma
The History Of Death & Burial Rituals Part I
2015 - Iron Bonehead Productions		   
Skrying Mirror
 Skrying Mirror
Omnimalevolence
2023 - I, Voidhanger Records		   
Chthonian
 Chthonian
Of Beatings And The Silence In Between
2007 - Woodcut Records		   

Mvltifission
Reborn Souls From Transcend...
Lire la chronique
Vyr Muk
Chants of the Tenebrous Depths
Lire la chronique
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
Illegal Corpse + Inhumate +...
Lire le live report
Progress
Big Mouth (EP)
Lire la chronique
Skelethal
Transmogrification (EP)
Lire la chronique
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique
Vespéral
La Mort De L'Âme
Lire la chronique
Ordered To Kill
Endless War
Lire la chronique
Plasmodulated
Plasmodulated (Démo)
Lire la chronique
Ophidian Memory
Seraphim
Lire la chronique
Paris is Black Akt. 02
Bovary + Galibot
Lire le live report
Obvurt
An Alternate Dimension
Lire la chronique
Collier d'Ombre / Häxanu
Seasons In Haxan Dark (Spli...
Lire la chronique
My Dying Bride
A Mortal Binding
Lire la chronique
Nasum
Human 2.0
Lire la chronique
Ofermod
Drakosophia
Lire la chronique
Darvaza
Ascending Into Perdition
Lire la chronique
Dodfrusen
KHold (EP)
Lire la chronique
Unviâr
Disglaç
Lire la chronique