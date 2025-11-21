chargement...

Ars Moriendi - Leur esprit marche dans les ténèbres

Chronique
Ars Moriendi Leur esprit marche dans les ténèbres
Depuis presque quinze ans, Arsonist mène sa barque ARS MORIENDI tout seul, traversant les années sans se lasser. Après des démos riches comme des albums dans les années 2000, il a sorti des opus à partir de 2008 avec une régularité impressionnante. Tous les deux ou trois ans, il revient, toujours sur le même label. Depuis Du tréfonds d’un être en 2011, c’est l’Ukrainien Archaic Sound qui le soutient de manière indéfectible. Et c’est encore le cas en 2025 avec Leur esprit marche dans les ténèbres.
Arsonist montre ainsi qu’il est toujours là et qu’il a toujours le même amour pour la musique. C’est beau, n’est-ce pas ? Sauf que voilà, il nous prouve aussi qu’il est sacrément con. Oui, c’est abrupt, mais il faut un brin de déficience intellectuelle pour continuer à proposer des compositions de ce style à notre époque. Nous sommes en 2025, une ère où l’auditeur lambda écoute sur des plateformes, zappe, farfouille et ne s’arrête que lorsque quelque chose lui caresse l’oreille. Il ne risque donc pas de stopper sa frénésie à l’écoute de morceaux aussi complexes. Il ne comprendra pas pourquoi le rythme change à plusieurs reprises, pourquoi des samples apparaissent et croisent des vocaux aux timbres variés (sans compter les déclamations ou encore les chœurs qui rappellent HIMINBJORG). Il ne saura pas non plus quel est véritablement le style musical et aura envie de fuir vers des groupes aux morceaux plus compréhensibles, plus rassurants.
Arsonist est donc bien trop con d’être aussi intelligent et compétent. Il se permet de placer son morceau le plus long en première position. Alors qu’il aurait pu appâter le curieux avec les six minutes de « L'abbé de Monte-à-Regret part I », il a choisi de tout de suite l’assommer avec "Leur esprit marche dans les ténèbres" et ses 12 minutes. Alors quoi ? S’en fiche-t-il véritablement ? Ou bien fait-il de la musique pour d’autres personnes que les auditeurs lambda ? Reste-t-il encore des amateurs de black metal alambiqué ? Y en a-t-il qui prennent le temps de découvrir, d’écouter et de réécouter ? Si oui, ils doivent se ruer sur ce nouvel album, peut-être encore plus que sur les trois derniers, car il s’avère non seulement riche, mais particulièrement addictif au fil des écoutes. Les six premiers morceaux contiennent tous, sans exception, des passages qui s’infiltrent dans l’esprit et qui y resteront pour toujours.
La septième piste est une outro instrumentale de quatre minutes qui aurait pu clore l’album avec une certaine délicatesse, mais elle cède la place à une reprise. Celle d’un groupe qui a marqué Arsonist ainsi qu’une génération entière : ELEND avec « The Reign of Chaos and Old Night », issu de leur premier album Leçons de ténèbres. Je félicite la réappropriation, mais je ne dirais pas que l’exercice était indispensable. ARS MORIENDI se suffit à lui-même et n’a pas besoin de reprendre d’autres groupes.
Mon jugement reste très positif. Il y a toutefois un point qui me chiffonne, même si cela ne concernera pas tout le monde : le visuel de la pochette. Je n’ai pas apprécié le travail de Christophe Goncalves. Non seulement les formes ne me plaisent pas, mais je ne retrouve pas les ambiances délivrées par la musique.
21 Novembre 2025 - 21 lectures
21 Novembre 2025 - 21 lectures

Ars Moriendi
Black Metal Progressif
2025 - Archaic Records
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Ars Moriendi
 Ars Moriendi
Black Metal Progressif - 2001 - France		   

tracklist
01.   Leur esprit marche dans les ténèbres
02.   L'abbé de Monte-à-Regret part.I
03.   L'abbé de Monte-à-Regret part.II
04.   Trouver la fontaine
05.   Puisqu'elle est éternelle
06.   Sur la lune ou aux enfers
07.   Outro
08.   The Reign of Chaos and Old Night (Elend cover)

Durée : 55:22

line up
  • Arsonist / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution
15 Juin 2025

