Body Void - Bury Me Beneath This Rotting Earth

Chronique
Body Void Bury Me Beneath This Rotting Earth
Une question de dosage : voilà ce à quoi j’en viens toujours concernant le sludge de Body Void. Ruins maniait avec justesse les posologies, tachycardie, malaise et engourdissement ne virant jamais à la somnolence ou la crise cardiaque. I Live Inside a Burning House montrait un groupe qui devait encore découvrir les bonnes combinaisons au sein de l’excès, son pilulier bourré de Primitive Man, Indian, Burning Witch et Laudanum finissant par causer une apathie malgré le traitement de choc.

Il aura fallu ce dernier album ainsi que de l’EP You Will Know the Fear You Forced upon Us, pareillement trop chargé, pour que Body Void transforme enfin l’essai en coup de génie, Bury Me Beneath This Rotting Earth étant la pleine réalisation des objectifs de 2018. Les références restent pourtant les mêmes. Seulement, elles s’assimilent et s’enrichissent, l’obésité de Primitive Man se couplant au sadisme blackened d’Indian (cette voix aussi douloureuse et perverse), la noirceur ambiante de Laudanum s’alliant au nihilisme de Grief. L’ensemble sonne alors étrangement familier et alien, clairement expert de l’histoire du sludge dans ce qu’il a pu avoir de plus punk tout en étant extrêmement actuel dans sa vision extrême de ce que le genre a pu sortir de plus… extrême.

Une radicalité qui ne cherche, heureusement, pas uniquement à hurler plus fort que les autres – défaut dont souffrait I Live Inside a Burning House. Body Void brise le statu quo mais créé aussi un autre univers en réponse, celui d’une terre désolée et pourrie, vision du futur qui devient de plus en plus palpable à chaque coup de chaleur, pluie diluvienne, tempête destructrice. L’éco-anxiété a supplanté la haine des transphobes, les élites une nouvelle fois dans le viseur. Une torpeur générale habite Bury Me Beneath This Rotting Earth, paniquée jusqu’à des accélérations qui suffoquent, explosions d’angoisses plus qu’attaques punk – celle de « Wound » en meilleur exemple. Le ton général reste cependant à l’écrasement, le démarrage de « Fawn » allant jusqu’à creuser dans les soubassements de l’industriel le plus lugubre.

Si une baisse en tension se note dans la deuxième moitié de « Pale Man » – où la formule s’affiche un peu trop comme telle, certains riffs paraissant déjà entendus à force de peindre le même monochrome matraqué –, Body Void conserve majoritairement un sens de la tension permanente qui laisse s’exprimer celles que l’on traîne avec soi, trouvant ici un médium où s’exprimer. Cela soulage sans guérir, l’atmosphère se situant entre le suicidaire et le délabrement dont on peut voir Bury Me Beneath This Rotting Earth comme un manifeste dès son titre. Si Ruins garde pour lui ses qualités d’exutoire direct, à l’humilité dévoilant tous les talents de la formation, cet album-ci se donne les moyens de ses ambitions tout en conservant le charme particulier des Ricains, à la fois monstrueux et humains, quelque part entre le gigantisme du sludge frôlant l’abstraction et une certaine simplicité dans le propos qui ne vire jamais au bêta.

Cela tient à peu de choses. Body Void est un groupe qui ne réussit pas à tous les coups et peut s’empêtrer dans ses propres contradictions, engagé mais pessimiste, enragé mais abattu, moraliste mais impitoyable. Celles-ci dépassées, il est aussi capable de beaux coups d’éclats pour l’amateur de sludge, qui entendra ici un discours propre au-delà des références. Une chose finalement pas si courante dans le style.
Thrasho Amazon Ikea
22 Novembre 2025 - 52 lectures

Body Void
Sludge / Doom / Noise
2021 - Prosthetic Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Body Void
 Body Void
Sludge / Doom / Noise - 2016 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Wound  (12:47)
02.   Laying Down In A Forest Fire  (12:50)
03.   Fawn  (12:39)
04.   Pale Man  (13:16)

Durée : 51:33

line up
parution
28 Avril 2021

voir aussi
Body Void
 Body Void
Ruins
2016 - Autoproduction / Dry Cough Records / Transylvanian Recordings		   
Body Void
 Body Void
I Live Inside a Burning House
2018 - Dry Cough Records / Seeing Red Records / Crown & Throne Ltd.		   

Essayez aussi
Deveikuth
 Deveikuth
0.∅ (EP)
2016 - Autoproduction		   
Primitive Man
 Primitive Man
Caustic
2017 - Relapse Records		   
Harvey Milk
 Harvey Milk
A Small Turn of Human Kindness
2010 - Hydra Head Records		   
Toadliquor
 Toadliquor
Back In The Hole
2024 - Southern Lord Recordings		   
Beneath the Sod
 Beneath the Sod
Circling the Drain
2017 - Fort Evil Fruit		   

