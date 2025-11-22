Antiquus Infestus - Antiquus Infestus Chronique Antiquus Infestus

Si je devais établir des comparaisons, la tentation serait forte d’invoquer The Light of Two Suns (2011) présentait une imagerie SM respirant le nuclear metal, The Cult of Ra (2012) marchait sur les terres de Order of the Star of Bethlehem (2012), je ne vous fais pas un dessin quant à la thématique, Isfet (2015) sent l’erreur de parcours tant la photographie est ridicule, Yersina Pestis traitait donc de la peste (chouette artwork soit dit en passant), jusqu’à ce dernier effort en date avec son logo remodelé, toujours aussi peu lisible, doublé d’un travail artistique évidemment intéressant mais totalement inadéquat selon moi. Par conséquent, j’ai poussé jusqu’à écouter des pistes de ces productions respectives, ce qui a fini de confirmer mes suppositions. On passe d’un black ultra radical (et plutôt séduisant) où la boîte à rythmes est pleinement assumée à différentes sortes de black death tantôt brutales comme un vieux Yersinia Pestis, rudimentaire et haineuse jusqu’au bout des ongles et cet album éponyme ? C’est un comble que les démonstrations aient plus de gueule, de personnalité et d’allant qu’un LP et c’est encore plus incompréhensible que les choses aient évolué ainsi entre seulement juillet et octobre.



C’est vrai que chaque sortie prise indépendamment fait illusion. Antiquus Infestus est un bon album au regard des canons actuels en vigueur, il peut jouer sa place en deuxième division mais je suis vraiment trop perturbé par ce manque de cohérence stylistique, aussi bien musicalement que visuellement. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera la suite. Une pochette signée, cela attire toujours l’œil du chaland tout en attisant la curiosité. Un groupe italien qui figure sur le catalogue d’un label marocain (chez qui l’on retrouve notamment PRIMORDIAL BLACK ), cela non plus ce n’est pas commun. Malheureusement, derrière ce logo riche en promesses ignominieuses et une illustration dépressive dans l’esprit (sans surprise) de Shining , j’attendais un truc vraiment, mais alors vraiment vénère, sombre, torturé à s’en tailler les veines avec une cuillère en bois…! Le trio évolue dans un registreclassieux, pas précieux mais fortement teinté d’influences techniques notamment dans le jeu d’une basse ronde, très libre, que l’on retrouve habituellement plutôt dans des formations purementappréciant leSi je devais établir des comparaisons, la tentation serait forte d’invoquer BEHEMOTH ou ROTTING CHRIST , parler de SEPTICFLESH pourrait également avoir du sens. Ce qui m’amène à ce sentiment de gène, de décalage trop marqué entre les aspects visuels et la réalité musicale de ces neuf compositions, parfaitement exécutées voire originales grâce à l’usage inusité de la basse mais j’ai surtout le sentiment d’être face à un groupe qui se cherche encore une identité. En effet,(2011) présentait une imagerie SM respirant le(2012) marchait sur les terres de NILE (« The Chapter of Not Letting the Heart of a Man Be Snatched Away from Him in Khert-Neter »),(2012), je ne vous fais pas un dessin quant à la thématique,(2015) sent l’erreur de parcours tant la photographie est ridicule,traitait donc de la peste (chouettesoit dit en passant), jusqu’à ce dernier effort en date avec son logo remodelé, toujours aussi peu lisible, doublé d’un travail artistique évidemment intéressant mais totalement inadéquat selon moi. Par conséquent, j’ai poussé jusqu’à écouter des pistes de ces productions respectives, ce qui a fini de confirmer mes suppositions. On passe d’unultra radical (et plutôt séduisant) où la boîte à rythmes est pleinement assumée à différentes sortes detantôt brutales comme un vieux BELPHEGOR tantôt plus travaillées à l’image de ce que propose la scène grecque. Et même en observant uniquement l’année 2025, quel est le rapport entre ce qu’expose la démo, rudimentaire et haineuse jusqu’au bout des ongles et cet album éponyme ? C’est un comble que les démonstrations aient plus de gueule, de personnalité et d’allant qu’un LP et c’est encore plus incompréhensible que les choses aient évolué ainsi entre seulement juillet et octobre.C’est vrai que chaque sortie prise indépendamment fait illusion.est un bon album au regard des canons actuels en vigueur, il peut jouer sa place en deuxième division mais je suis vraiment trop perturbé par ce manque de cohérence stylistique, aussi bien musicalement que visuellement. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera la suite.

