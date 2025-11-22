chargement...

Antiquus Infestus - Antiquus Infestus

Chronique
Antiquus Infestus Antiquus Infestus
Une pochette signée Maxime Taccardi, cela attire toujours l’œil du chaland tout en attisant la curiosité. Un groupe italien qui figure sur le catalogue d’un label marocain (Darkside Records chez qui l’on retrouve notamment PRIMORDIAL BLACK), cela non plus ce n’est pas commun. Malheureusement, derrière ce logo riche en promesses ignominieuses et une illustration dépressive dans l’esprit (sans surprise) de Shining, j’attendais un truc vraiment, mais alors vraiment vénère, sombre, torturé à s’en tailler les veines avec une cuillère en bois… Che errore ! Le trio évolue dans un registre black death metal classieux, pas précieux mais fortement teinté d’influences techniques notamment dans le jeu d’une basse ronde, très libre, que l’on retrouve habituellement plutôt dans des formations purement death appréciant le jazz.

Si je devais établir des comparaisons, la tentation serait forte d’invoquer BEHEMOTH ou ROTTING CHRIST, parler de SEPTICFLESH pourrait également avoir du sens. Ce qui m’amène à ce sentiment de gène, de décalage trop marqué entre les aspects visuels et la réalité musicale de ces neuf compositions, parfaitement exécutées voire originales grâce à l’usage inusité de la basse mais j’ai surtout le sentiment d’être face à un groupe qui se cherche encore une identité. En effet, The Light of Two Suns (2011) présentait une imagerie SM respirant le nuclear metal, The Cult of Ra (2012) marchait sur les terres de NILE (« The Chapter of Not Letting the Heart of a Man Be Snatched Away from Him in Khert-Neter »), Order of the Star of Bethlehem (2012), je ne vous fais pas un dessin quant à la thématique, Isfet (2015) sent l’erreur de parcours tant la photographie est ridicule, Yersina Pestis traitait donc de la peste (chouette artwork soit dit en passant), jusqu’à ce dernier effort en date avec son logo remodelé, toujours aussi peu lisible, doublé d’un travail artistique évidemment intéressant mais totalement inadéquat selon moi. Par conséquent, j’ai poussé jusqu’à écouter des pistes de ces productions respectives, ce qui a fini de confirmer mes suppositions. On passe d’un black ultra radical (et plutôt séduisant) où la boîte à rythmes est pleinement assumée à différentes sortes de black death tantôt brutales comme un vieux BELPHEGOR tantôt plus travaillées à l’image de ce que propose la scène grecque. Et même en observant uniquement l’année 2025, quel est le rapport entre ce qu’expose la démo Yersinia Pestis, rudimentaire et haineuse jusqu’au bout des ongles et cet album éponyme ? C’est un comble que les démonstrations aient plus de gueule, de personnalité et d’allant qu’un LP et c’est encore plus incompréhensible que les choses aient évolué ainsi entre seulement juillet et octobre.

C’est vrai que chaque sortie prise indépendamment fait illusion. Antiquus Infestus est un bon album au regard des canons actuels en vigueur, il peut jouer sa place en deuxième division mais je suis vraiment trop perturbé par ce manque de cohérence stylistique, aussi bien musicalement que visuellement. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera la suite.
Thrasho Amazon Sosthène
22 Novembre 2025 - 42 lectures

Antiquus Infestus
Black Death Metal
2025 - Darkside Records
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus
Black Death Metal - 2011 - Italie		   

formats
  • Digital / 31/10/2025 - Darkside Records

nouveaute
A paraître le 31 Octobre 2025

tracklist
01.   Antiquus Infestus  (03:16)
02.   The Fornicator and the Scarlet Beast  (03:33)
03.   The Wolf, the Pig and the Ram  (04:40)
04.   Witches Hill  (04:36)
05.   Case of Conscience Concerning Evil Spirits Personating Men  (05:14)
06.   Ereb Plague  (03:41)
07.   For Thine Is the Kingdom  (03:45)
08.   The Litany  (05:12)
09.   Ashes of the Puritans  (06:37)

Durée : 40:34

line up
