Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   

Aethervoid - Even light decays

Chronique
Aethervoid Even light decays (EP)
Tout le monde ou presque connaît aujourd’hui Jeff Grimal, ne serait-ce que de nom, que ce soit pour ses talents artistiques et / ou ses activités musicales passés et présentes au sein, entre autres, de THE GREAT OLD ONES, CITADEL ou encore SPECTRALE. L’homme, éternellement en quête de nouveaux défis, nous revient aujourd’hui avec le projet AETHERVOID qu’il partage avec deux autres comparses : Benoît Gateuil (bassiste de CITADEL) et Boris Doussy, un « vieux de la vieille » si je puis dire, ses débuts musicaux remontant à 1997 où il était chanteur au sein de PSALM (death metal industriel). Des noms pas forcément ronflants mais l’on se doute que si ces trois-là jouent ensemble, c’est qu’il y a quelque chose d’intéressant à aller chercher. Quoi qu’il en soit, de cette réunion résulte un premier EP, Even Light Decays, composé de quatre compositions pour une durée globale conséquente (nous atteignons la demi-heure règlementaire) et qui donnera suffisamment de matière noire pour une première rencontre de troisième type.

Musicalement, nous allons retrouver ici ce qui fait en général la marque de fabrique du compositeur principal : un mélange de black metal aussi raffiné qu’expérimental et de death classieux avec en prime une forte composante progressive. Et si l’on pourrait déplorer que la batterie soit confiée à une boîte à rythmes, le traitement froid de la production compose assez habilement avec cette déshumanisation sans doute voulue. En effet, si la musique n’a rien de particulièrement martial et encore moins d’industriel, il y croit une forme de distanciation astrale dans l’interprétation qui rend les morceaux lointains, comme s’ils venaient à nous après avoir parcouru des éons, pour employer un terme cher à Lovecraft qui, décidément, me semble toujours plus ou moins être en filagramme des travaux de Grimal.

Cependant, ce qui marquera peut-être principalement l’auditeur, c’est la grande variété des vocaux : hurlés, growlés évidemment dans une profondeur sublime mais relevant également du déclamatoire, du narré, glissant de l’angélisme des voix claires à la folie (« Echoes of Her Name ») tantôt murmurée, tantôt exprimée par le cri. Une telle richesse contribue fortement à ce sentiment multidimensionnel qui ne nous lâche pas un instant. Quant au riffing, si je ressens une influence EMPEROR (celui de Prometheus) au cours d’un titre tel que « The Giant Breath », de même que les quelques arrangements électroniques pourront rappeler le grand ARCTURUS de The Sham Mirrors, c’est encore une fois la variété des atmosphères proposées qui emportera l’adhésion aveugle de l’explorateur curieux. Un black death réellement intelligent, éternellement en quête de grandiose et complètement libéré des basses contingences matérielles. Le groupe recherche son salut dans la spiritualité, cela est parfois hautement perturbant sur « Crowned in Fire » par exemple où les synthétiseurs empruntent au psychédélisme acide avant de plonger dans une incantation ritualiste angoissante… Difficile à suivre.

Pourtant, en dépit du caractère abscons de cette sortie, elle est probablement aussi l’une des plus lumineuses que j’ai pu écouter cette année. Pas une lumière chaude, rassurante, plutôt celle, glacée, des astres lointains, des constellations zodiacales au sein desquelles l’œuvre puise sa connaissance. Mais comment ne pas se laisser subjuguer dès les premières mesures de « Even Light Decays » dont le lyrisme égale les meilleures formations de black symphonique ? En définitive, nous retrouvons dans cet EP autant de facettes polies par le frottement de l’air que le metal compte de styles nobles : prog, doom death, black atmo, sans jamais y perdre son identité.
Aethervoid
Black Death Metal Progressif
2025 - Indépendant
Aethervoid
 Aethervoid
Black Death Metal Progressif - 2025 - France		   

tracklist
01.   Even Light Decays  (05:29)
02.   Echoes of Her Name  (06:25)
03.   The Giant Breath  (04:43)
04.   Crowned in Fire  (07:25)

Durée : 24:02

