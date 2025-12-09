chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
440 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   
Amber Asylum
 Amber Asylum - Bitter River (C)
Par Sosthène		   
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Entretien avec Anthares
 Entretien avec Anthares - (D)
Par Jean-Clint		   

Primitive Man - Observance

Chronique
Primitive Man Observance
J’aurais beau jeu de définir ce qui fait de Observance un franc succès là où les huit dernières années de Primitive Man ont été marqué par une traversée du désert – me concernant, car il y a des gens qui trouvent des qualités à Immersion – en accumulant les superlatifs comme eux empilent les amplis.

Mais Observance ne joue pas tant à la bataille puérile de « qui a la plus grosse » puisque sa catégorie musicale – dont il est un des plus fiers représentants, en raison d’un dépeuplement au sein du pays du sludge / doom / drone extrême – le place d’emblée comme une formation particulièrement impressionnante. Une stature qu’il assume de nouveau avec appétit après des essais s’évertuant à être aussi courts qu’ennuyeux, la grosse heure de l’ensemble montrant l’envie de s’étaler pour mieux obséder comme durant Caustic. C’est d’ailleurs au ci-présent que j’ai pensé lors de mes premières rencontres avec ce nouvel album, l’écoutant comme une œuvre répétitive où les quelques sorties de route donnent un sens à toute la traversée, le souvenir de titres tels que « My Will », « Commerce » ou « Tepid » comme piliers donnant un sens à ce monument de boue.

Sauf que cela est une erreur. Observance n’est pas comme Caustic et tant mieux, Primitive Man jouant habilement d’une évolution dans son style qui ne rend pas archaïques ses états précédents. Offrant quelques compromis à sa radicalité sans se compromettre, il compile ici ce qu’il a pu créer de plus mélodique et concret… pour les esprits pervers habitués à la lourdeur dont je fais partie. Ne cherchant pas à réitérer l’hypnotisme de Caustic ou l’épreuve physique de Scorn – bien que je pense toujours aux deux, non plus comme propositions mais parties de l’ADN du projet –, il prend une distance salutaire avec sa discographie et son discours, politique, pessimiste mais plus abstrait qu’autrefois, transmettant un sentiment plus qu’un manifeste. L’ambiance reste au macabre, au clapotant sous toutes ses formes (et même les plus gothiques, cf. la basse et son rendu particulièrement corbeau sur « Devotion » par exemple) mais aussi à la volonté qui hurle derrière l’abattement, lors d’instants hardcore plus emportés où, par effet d’échelle, on se sent aussi bien malmené que lors du versant grindcore de Ethan Lee McCarthy malgré la rareté d’accélérations franches (exception faite de « Natural Law »).

Cela donne l’impression d‘écouter un album d’Encoffination urbain, qui aurait pris au death metal toute la sensualité romantique – un romantisme particulièrement glauque, j’en conviens – qu’il peut communiquer quand il vire au sensoriel. Certes, Observance demande un peu d’effort pour le ressentir – l’artwork, la durée et le style laissent penser avec justesse à un périple à la Dark Souls, où les victoires se vivent à l’arrachée – et autant être honnête : cela ne se capte pas toujours. Les bonnes idées, nombreuses et réelles, de même qu’un formalisme qui coche toutes les bonnes cases – voire les dépasse, cf. ce mixage qui pourrait devenir nouvelle norme, loin devant tout le monde en termes d’épaisseur, opacité et lisibilité – ne masquent pas certaines baisses (« Transactional » et ses lignes étirées jusqu’à l’élongation).

Des moments de creux qui ne font pas pour autant d’Observance une œuvre vide comme tant d’autres sorties de Primitive Man. Le trio tape ici avec force, maintenant la plupart du temps une tension dans le sinistre (le doublet final « Social Contract » / « Water » qui paraît n’être qu’un seul titre tant ils vont bien ensemble), usant de ses atouts le situant à la fois comme un rêve pour les amateurs de lourdeur devenu réalité et groupe à-part, entre spiritualité sombre et colère ancrée socialement. Sans conteste, le meilleur album des Ricains.
Thrasho Amazon Ikea
9 Décembre 2025 - 48 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Primitive Man
Extreme Sludge / Doom / Noise
2025 - Relapse Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  7.14/10

plus d'infos sur
Primitive Man
 Primitive Man
Extreme Sludge / Doom / Noise - 2012 - Etats-Unis		   

vidéos
Natural Law
 Natural Law
Primitive Man
Extrait de "Observance"		   
Social Contract
Social Contract
Primitive Man
Extrait de "Observance"		   

tracklist
01.   Seer  (07:18)
02.   Devotion  (11:46)
03.   Transactional  (13:53)
04.   Iron Sights  (01:52)
05.   Natural Law  (14:01)
06.   Social Contract  (10:26)
07.   Water  (09:04)

Durée : 68:20

line up
parution
31 Octobre 2025

voir aussi
Primitive Man
 Primitive Man
Caustic
2017 - Relapse Records		   
Primitive Man
 Primitive Man
Immersion
2020 - Relapse Records		   
Primitive Man
 Primitive Man
Insurmountable (EP)
2022 - Closed Casket Activities		   
Primitive Man / Unearthly Trance
 Primitive Man / Unearthly Trance
Split (Split-CD)
2018 - Relapse Records		   
Primitive Man
 Primitive Man
Scorn
2013 - Throatruiner Records / Mordgrimm Records		   

Essayez aussi
Whitehorse
 Whitehorse
Death Weight
2021 - Sweat Lung Records / Heavy Machinery Records		   
Dragged Into Sunlight
 Dragged Into Sunlight
Hatred For Mankind
2011 - Prosthetic Records		   
Whitehorse
 Whitehorse
Raised Into Darkness
2014 - Vendetta Records / Sweat Lung Records		   

Collier d'Ombre
Distant Grandiosity Of Hori...
Lire la chronique
Primitive Man
Observance
Lire la chronique
Ammanas
The Source of Primordial Wi...
Lire la chronique
Forteresse
À Couteaux Tirés (EP)
Lire la chronique
Carnage Inc.
Carnage Inc. (EP)
Lire la chronique
"Transmutations" European Tour 2025
Candelabrum + Dødsforakt + ...
Lire le live report
Cephalic Carnage
Anomalies
Lire la chronique
Exhuman
Fear of Oneself
Lire la chronique
Sainte Obyana du Froid
The Purest Ending
Lire la chronique
Plasmodulated
An Ocean Ov Putrid, Stinky,...
Lire la chronique
Dark Divination
Liitto hengen ja veren
Lire la chronique
Thron
Vurias
Lire la chronique
Maudits
In Situ
Lire la chronique
Deathhammer
Crimson Dawn
Lire la chronique
Hyperdontia
Dormant Scourge (EP)
Lire la chronique
Dysentery
Dejection Chrysalis
Lire la chronique
Echoes from Earth
Atlas I: Cities
Lire la chronique
Cathedral
Society's Pact With Satan (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Foreordained
Lire la chronique
Amber Asylum
Bitter River
Lire la chronique
Kremousity
Sunset Before Apocalypse (EP)
Lire la chronique
Fluisteraars
De Kronieken Van Het Verdwe...
Lire la chronique
Flesh Storm
The Path Of The War
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rot Fester
Death Row (EP)
Lire la chronique
Candlelight Horror Classics
Agence Musicale de Paris
Lire le live report
Esoctrilihum
Monarchy of Terror on the B...
Lire la chronique
Human
Concetto Transeunte
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Train Yard Blues (EP)
Lire la chronique
Clandestine Blaze
Consecration Of The Blood
Lire la chronique