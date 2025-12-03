chargement...

Cathedral - Society's Pact With Satan

Chronique
Cathedral Society's Pact With Satan
Sans doute ne suis-je pas la meilleure personne pour parler de cet EP-surprise (même pour eux, car rappelons que l’on ne doit son existence qu’à un hasard de farfouillage des sessions d’enregistrement de The Last Spire douze ans plus tôt). Je ne suis pas un des fans les plus fervents de la formation, trouvant la première décennie de son existence bien meilleure que la suivante, plus contrastée à mes oreilles, entre agenouillement devant Lee Dorrian et son chant définissant une certaine vision du doom anglais et prises de risques qui n’ont pas toujours été totalement concluantes (The Guessing Game, aussi aventureux que bordélique). Le monde de Cathedral était des plus bizarres, dépassant les notions de bon et mauvais pour devenir un projet où le voyage était le but en lui-même.

Un voyage qui, donc, prend fin ici, plus d’une dizaine d’années après sa mise à mort officielle – à moins que les Anglais aient enregistré un autre album sans s’en rendre compte ce qui, après tout, ne serait pas étonnant de leur part. On pourrait trouver un lien entre des morts-vivants sortant de terre et cet EP, notamment dans ce début qui donne à entendre le Cathedral des heures les plus doom, d’une lenteur digne de Reverend Bizarre mais processionnaire à sa façon propre, chenille d’Alice au Pays des Merveilles laissant poindre son psychédélisme derrière le moribond. Mais non : Society's Pact With Satan est une mise en bière qui apporte le point final que The Last Spire ne mettait pas tout à fait, davantage attaché à boucler la boucle qu’à finir définitivement les hostilités. Ici, elles sont clairement adressées, jusqu’à ce titre et cette pochette qui sont des pieds de nez envers Electric Wizard et son supposé dernier album qui devait supposément sortir cette année. Une cible parmi d’autres, que les paroles – quasi-prophétiques – de cet unique titre à tiroirs attaquent de façon systématique, banquiers, fascistes et autres figures du pouvoir autoritaires et capitalistes étant visées.

Un premier volet qui tire un trait sur tout ce à quoi Cathedral voudrait dire adieu avant de décider de s’envoler lui-même dans son univers à lui (ces leads qui s'élèvent à mi-chemin). Society's Pact With Satan commence comme une marche funèbre et finit en danse d’un dandy born too late. Une danse toujours macabre, la voix de Lee Dorrian continuant d’égrener ses paroles de façon éteinte, laissant faire le groove de Gaz Jennings pour démarrer les moteurs vers l’ailleurs. Le final renoue alors avec l’ambivalence de la formation, entre rythme entraînant et ambiance grave, une certaine distance ironique chapeautant l’ensemble.

Il y a tout Cathedral sur Society's Pact With Satan, long morceau étrangement fluide malgré une certaine incohérence, l’ambiguïté de la bande me laissant une nouvelle fois entre insatisfaction (petite) et admiration (certaine). Les fans le seront une nouvelle fois, les détracteurs ne changeront pas d’avis. Celles et ceux qui, comme moi, ont pu adorer les premières œuvres trouveront, comme sur The Last Spire, de quoi se rappeler le plaisir particulier que seul apportait Cathedral qui, malgré ses airs d’Anglais inadapté et punk, avait une sincérité trop précieuse pour être oubliée. Ce que Society's Pact With Satan fait se remémorer de belle manière dans un dernier aurevoir.
Thrasho Amazon Ikea
3 Décembre 2025 - 7 lectures

Cathedral
Doom Metal
2025 - Rise Above Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Cathedral
 Cathedral
Doom Metal - 1989 † 2013 - Royaume-Uni		   

tracklist
01.   Society's Pact With Satan

Durée : 29:46

line up
parution
3 Octobre 2025

voir aussi
Cathedral
 Cathedral
Soul Sacrifice (EP)
1992 - Earache Records / Columbia Records		   
Cathedral
 Cathedral
In Memorium (Démo)
1990 - Autoproduction		   
Cathedral
 Cathedral
The Guessing Game
2010 - Nuclear Blast Records		   
Cathedral
 Cathedral
The Last Spire
2013 - Rise Above Records		   
Cathedral
 Cathedral
Endtyme
2001 - Earache Records		   

Essayez aussi
Purification / Cardinals Folly
 Purification / Cardinals Folly
Possessed in the Ritual Grove (Split-CD)
2022 - Rafchild Records		   
Wretch
 Wretch
Wretch
2016 - Bad Omen Records		   
Hour of 13
 Hour of 13
Black Magick Rites
2021 - Shadow Kingdom Records		   
Pentagram
 Pentagram
First Daze Here (The Vintage Collection) (Compil.)
2002 - Relapse Records		   
Type O Negative
 Type O Negative
October Rust
1996 - Roadrunner Records		   

