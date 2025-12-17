Blut Aus Nord - Ethereal Horizons Chronique Ethereal Horizons





Certes, Ethereal Horizons n'est pas à proprement parler un disque que l'on rencontre tous les jours. Mais il est un disque qui se sert du connu pour évoquer l'inconnu, parle d'exploration plus qu'il ne l'effectue lui-même. Blut Aus Nord capitalise sur la part belle de sa musique, rapprochant les deux derniers volets des Memoria Vetusta de



La stagnation dans l’excellence est bien ce que propose ce disque-anniversaire, fêtant les trente ans de la formation : Vindsval, comme Justin Broadrick (un de ses maîtres à penser), préfère user désormais de certaines palettes sonores créées par sa main en fonction de ce qu'il souhaite transmettre comme ambiance plutôt que partir à l'aveugle comme cela pouvait être le cas à l'époque de la césure The Mystical Beast of Rebellion /



L'impression d'être devant un classique de la littérature de science-fiction édité par Folio au regard de la pochette – pas si moche quand on l’attache aux illustrations des romans d’Isaac Asimov, Dan Simmons ou Arthur C. Clarke, dont elle paraît une allusion – n’est pas fortuite : Ethereal Horizons a des airs d’œuvre située et datée, assumant son classicisme à l’échelle de Blut Aus Nord. Autant être honnête : cette recherche de perfection dans la continuité est ce qui lui va le mieux aujourd'hui. Vindsval me semble moins réussir à dépasser ses expérimentations d'autrefois quand il s'essaye au glauque (cf. les Disharmonium), et exceller dans la peinture picturale qui n’oublie pas l'émotion. Et il y en a en pagaille ici, dans cette méditation qui n’oublie pas l’extase, regarde et s’émerveille de la grandeur et de la terreur qu’inspire l’espace, les dessins de Maciej Kamuda à l’intérieur du livret comme représentations de la diversité des mondes parcourus. Une fois accepté le fait d’être devant une création qui ne redéfinira pas les codes mais en usera habilement, on s’étonne même de la sérénité avec laquelle tout cela se traverse malgré des soubresauts qui n’épargnent pas le cœur (ce passage enfiévré et tragique de « Seclusion » succédant à une accalmie).



Les paroles de Ethereal Horizons, difficilement lisibles en raison de la police d'écriture trop fine (s'il y a une chose à déplorer dans le travail de Maciej Kamuda, c'est cela), parlent d'arrêter d'attendre, d’arrêter de désirer, pour devenir flot parmi les flots. Un objectif que s'est donné Blut Aus Nord jusque dans sa musique, belle et contemplative du chemin parcouru au lieu de chercher de nouvelles routes à prendre. L’ailleurs est laissé à plus tard, la fin de « The End Becomes Grace » terminant de façon presque trop tranquille cette petite heure par des points de suspension plutôt qu’un dernier riff servant de grand final. Un cliffhanger frustrant, particulièrement quand les promesses d’une suite à ce qui est joué ici pourraient ne jamais se concrétiser, comme on en a l'habitude avec Vindsval. Peu importe : tant que Blut Aus Nord sortira des albums aussi réussis que celui-ci, je ne serai pas de ceux râlant à un manque d’innovation. Aux trente prochaines années ! 