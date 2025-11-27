chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
176 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par AxGxB		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   

Mytherine - Lord of Mountains

Chronique
Mytherine Lord of Mountains
Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi vous aimiez le metal ? Ou, surtout, pourquoi vous continuez à l’aimer après tant d’années ? Il y en a eu pourtant des infidélités, de part et d’autre, quelques bons moments aussi… L’amour et l’amitié sont deux maladies (tu as la référence à DIAPSIQUIR j’espère) qui durent souvent moins longtemps que les goûts musicaux.

Grâce à MYTHERINE, je me suis posé toutes ces questions en ce gris et terne dimanche soir de novembre… J’avais étendu ma petite lessive dominicale, j’étais sorti acheter une pizza congelée pour le dîner ainsi que quelques canettes fraîches à la supérette de quartier afin de passer honorablement l’après-midi, cela ne vous semble pas bien intéressant ce que je raconte n’est-ce pas ? Le quotidien, du moins pour les clanculs dans mon genre, on ne peut pas dire que ce soit tous les jours trépidant. Aucune anecdote, aucun rebondissement, juste une journée de plus devant l’ordinateur avec des cinquante centilitres et une bouteille de Picon pour seule compagnie.

Les formations allemandes de death metal sont exactement là pour ça, elles ont été spécifiquement conçues pour ces moments de doute. Prenons ce quintette berlinois : cela fait dix ans qu’il n’avait plus sorti d’album (Dawn of a New Era remonte à 2015) et il se pointe aujourd’hui avec ses immenses sommets enneigés, ses histoires de Seigneur des montagnes et son death metal mélodique cliché à en crever, aussi épique que viril, tu te dis forcément que cela va être une tannée que de s’infliger les près de cinquante minutes que dure le disque… Pourtant, c’est exactement ce dont tu as besoin, même si tu ne le sais pas encore.

Tu as besoin de voyager, de partir loin, de quitter un appartement étriqué qui sent la chaussette pour enfin marcher sous un ciel noirci dans l’obscurité glaciale. Tu as besoin de ressentir ces instants de nostalgie guerrière (« As Light Fades ») entendus des milliers de fois auparavant mais qui parfois, ce soir, passent un doux baume sur ton âme de citadin à l’ivresse solitaire. Il faut dire que le groupe ne lésine pas sur les effets narratifs : quelques arrangements bien sentis pour faire souffler le grand air glacial, des cavalcades rythmiques à foison, incarnations du galop puissant d’un fier destrier qui te laissera le fiak meurtri à l’heure de monter le camp et d’allumer un maigre feu pour y cuire une belette… Leur truc fonctionne pleinement. Comme tant d’autres peut-être mais il se trouve qu’en cette soirée c’est MYTHERINE que j’écoute, pas UNLEASHED ou l’un de ses milliers de clones et cela procure un peu de bonheur, un éphémère plaisir bête de weekend hivernal, parce que la semaine s’annonce encore une fois morne et qu’au fond tu souhaiterais être un paladin errant, un Prince albinos dont l’épée s’appellerait Stormbringer, parce que même si ces Allemands enfoncent des portes grandes ouvertes depuis près de quarante ans et qu’il n’y a plus que des courants d’air à combattre, ils le font en Don Quichotte, avec conviction, savoir-faire, un peu de folie sans doute également… J’adhère sans discernement à cette accumulation de poncifs adorés.

D’accord, c’est peut-être un peu trop long pour… mais pourquoi serait-ce trop long ? Les variations sont nombreuses, il y a des moments acoustiques, de beaux solos, des changements de rythmes et de voix, quelques plans heavy entraînants, on ne peut pas dire que le groupe se répète, ni qu’il se parodie. Sans compter que pour une sortie indépendante, les mecs n’ont pas mégotté : production impeccable, technique excellente, de la pure musique de darons ! Il faut la savourer parce que comme le disait JCVD au sujet de l’eau, « dans dix ans il n’y en aura plus ».

Un tel panégyrique devrait sans doute mériter la note maximale, je n’irai néanmoins pas jusque-là. Pourtant, en dehors d’un défaut répandu d’absence complète d’originalité, les reproches à adresser à Lords of Mountains sont rares, voire inexistants compte-tenu du style pratiqué. Il est aisément audible que les musiciens maîtrisent leur sujet, prennent le temps de laisser murir leurs idées, pour un rendu professionnel qui mériterait un meilleur sort notamment en termes de labellisation. Bon, j’admets que j’ai été un peu léger sur la description musicale mais que peut-on raconter sur une formation de mélo death dont les thèmes de prédilection sont les mythes, les légendes et la guerre ?
Putain, demain c’est lundi.
Thrasho Amazon Sosthène
27 Novembre 2025 - 117 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Mytherine
Death Metal Mélodique
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Mytherine
 Mytherine
Death Metal Mélodique - 2011 - Allemagne		   

formats
nouveaute
A paraître le 14 Novembre 2025

tracklist
01.   Prologue  (01:35)
02.   Firna  (05:28)
03.   Lord of Mountains (The Frozen Throne)  (06:01)
04.   Return of the Giants  (06:23)
05.   Blackened Skies  (05:06)
06.   As Light Fades  (05:05)
07.   Sinister God Rising  (04:08)
08.   In Freezing Darkness  (04:07)
09.   Gorfirnod's Curse  (05:47)
10.   Lord of Mountains Pt. II (Crown of Eternal Ice)  (04:28)
11.   Epilogue  (01:58)

Durée : 50:06

line up
Essayez aussi
Vale Of Pnath
 Vale Of Pnath
Vale Of Pnath (EP)
2008 - Autoproduction		   
Satanic Slaughter
 Satanic Slaughter
Afterlife Kingdom
2000 - Loud 'n' Proud		   
Exhorted
 Exhorted
Sad Fiction (EP)
2024 - Indépendant		   
Kalmah
 Kalmah
Swampsong
2003 - Spikefarm Records		   
Abigail Williams
 Abigail Williams
In The Shadow Of A Thousand Suns
2008 - Candlelight Records		   

Mytherine
Lord of Mountains
Lire la chronique
Irae
In The Key Of Twilight
Lire la chronique
VoidCeremony
Abditum
Lire la chronique
Malepeste
Ex Nihilo
Lire la chronique
One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
Lire la chronique
Titan
Lacrimæ Mundi
Lire la chronique
Impurity
The Eternal Sleep
Lire la chronique
Centinex
With Guts And Glory
Lire la chronique
Empeiria
The Ascent: Szenen der Kath...
Lire la chronique
Aethervoid
Even Light Decays (EP)
Lire la chronique
Entretien avec Anthares
Lire le podcast
Hyver
Noirceur Mystique d'Autrefois
Lire la chronique
Antiquus Infestus
Antiquus Infestus
Lire la chronique
Body Void
Bury Me Beneath This Rottin...
Lire la chronique
Dome Runner
World Panopticon
Lire la chronique
Archaic Thorn
Malicious Spears
Lire la chronique
Ars Moriendi
Leur esprit marche dans les...
Lire la chronique
Mvltifission
Reborn Souls From Transcend...
Lire la chronique
Vyr Muk
Chants of the Tenebrous Depths
Lire la chronique
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
Illegal Corpse + Inhumate +...
Lire le live report
Progress
Big Mouth (EP)
Lire la chronique
Skelethal
Transmogrification (EP)
Lire la chronique
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique