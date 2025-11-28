chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
328 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par Krokodil		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par AxGxB		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   

Clandestine Blaze - Consecration of the Blood

Chronique
Clandestine Blaze Consecration of the Blood
Les seules réactions possibles face à un album de CLANDESTINE BLAZE tiennent dans des adjectifs. « Écœurant », « démoralisant », « insupportable »… Ce sont sûrement les premiers à venir à l’esprit. Mais comment penser à autre chose lorsqu’un groupe parvient à cracher des compositions aussi parfaites à chaque fois ? Et c’est d’autant plus décourageant que cela fait treize albums que ça dure. Alors oui, certains ont été un peu moins inspirés que d’autres, mais dans l’ensemble, quel niveau ! Évidemment, c’est une nouvelle fois le cas avec la cuvée 2025.

Mikko Aspa, vénéré par certains pour ses vocaux au sein de DEATHSPELL OMEGA, est encore et toujours aux manettes à tous les niveaux de Consecration of the Blood. Composition, instruments, chant, rien n’est délégué à qui que ce soit. Il n’en a pas besoin car il semble tout simplement possédé par une entité maléfique supérieure qui lui permet d’assurer tous ces postes à la fois. Il nous offre ainsi sept compositions sans faille qui rassemblent exactement tous les éléments nécessaires pour engendrer un album culte de black metal. Tous ceux qui estiment que plus rien ne peut valoir les sorties des années 90 parce que l’époque a changé auraient bien besoin de faire une cure de CLANDESTINE BLAZE, car le projet parvient à respecter les codes élémentaires du style tout en évitant à chaque fois l’impression d’arriver après la bataille. CLANDESTINE BLAZE, c’est le black metal intemporel, celui qui te rappelle pourquoi tu as été attiré par le genre à la base.

Sept claques. Aucun moment en trop. Et peut-être même encore plus d’efficacité que d’habitude. Comment est-ce possible après vingt-cinq ans à jouer un style similaire ? En parvenant à équilibrer encore mieux les qualités. Ces morceaux crachent la hargne du black metal, mais ils délivrent aussi des riffs qui font mouche et touchent en plein cœur. Les vocaux restent froids et distants et ne s’autorisent aucune fantaisie et les guitares saturées lâchent des cris stridents déchirants. Mais ce qui fonctionne le plus, c’est sans aucun doute les changements de rythme. CLANDESTINE BLAZE n’est pas dans l’excitation nerveuse constante et sait freiner juste au bon moment pour devenir plus lourd, et finalement plus sombre. Autrement dit, il est parfait en tant que tourbillon mortel, mais il est aussi irrésistible lorsqu’il devient tremblement souterrain, comme sur le final « Innocence and Crime », particulièrement chargé en émotions.

Quand j’écoute CLANDESTINE BLAZE, et encore plus cet album, je me dis qu’être aussi bon est écœurant pour tous les autres groupes qui tentent d’arriver à ce résultat sans y parvenir. Cela ne peut qu’être démoralisant et insupportable. On peut se demander à quoi bon faire du black metal quand un groupe aussi ultime existe déjà. Il vaut mieux tout arrêter et se contenter de l’écouter en boucle.
Thrasho Amazon Sakrifiss
28 Novembre 2025 - 73 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

Krokodil citer
Krokodil
28/11/2025 11:32 		note: 8.5/10
Clairement un des disques de l'année, avec son atmosphère miséreuse et sinistre, presque doom.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Clandestine Blaze
Black Metal
2025 - Northern Heritage
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs : (1)  8.5/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze
Black Metal - 1998 - Finlande		   

nouveaute
A paraître le 1 Novembre 2025

tracklist
01.   Invocation of the End Times Terror
02.   Illuminated by Deadly Light
03.   Insatiable Shadow
04.   The New Wailing Wall
05.   Voyage to Dark Unknown
06.   Grin of the Skull
07.   Innocence and Crime

Durée : 38:31

line up
voir aussi
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze
Resacralize The Unknown
2023 - Northern Heritage		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze
City Of Slaughter
2017 - Northern Heritage		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze
Secrets Of Laceration
2021 - Northern Heritage		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze
Harmony Of Struggle
2013 - Northern Heritage		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze
New Golgotha Rising
2015 - Northern Heritage		   

Essayez aussi
Beherit
 Beherit
Drawing Down The Moon
1993 - Spinefarm Records		   
Christicide
 Christicide
Upheaval Of The Soul
2013 - Those Opposed Records		   
Furia
 Furia
Marzannie, królowej Polski
2012 - Pagan Records		   
End of Mankind
 End of Mankind
Antérieur à la lumière
2020 - Mallevs Records		   
Possession / Spite
 Possession / Spite
Passio Christi Part I / (Beyond The) Witch's Spell (Split-CD)
2019 - Invictus Productions		   

Crown Of Thornz
Train Yard Blues (EP)
Lire la chronique
Clandestine Blaze
Consecration of the Blood
Lire la chronique
Eldfödd
Risen From The Flames (EP)
Lire la chronique
Mytherine
Lord of Mountains
Lire la chronique
Irae
In The Key Of Twilight
Lire la chronique
VoidCeremony
Abditum
Lire la chronique
Malepeste
Ex Nihilo
Lire la chronique
One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
Lire la chronique
Titan
Lacrimæ Mundi
Lire la chronique
Impurity
The Eternal Sleep
Lire la chronique
Centinex
With Guts And Glory
Lire la chronique
Empeiria
The Ascent: Szenen der Kath...
Lire la chronique
Aethervoid
Even Light Decays (EP)
Lire la chronique
Entretien avec Anthares
Lire le podcast
Hyver
Noirceur Mystique d'Autrefois
Lire la chronique
Antiquus Infestus
Antiquus Infestus
Lire la chronique
Body Void
Bury Me Beneath This Rottin...
Lire la chronique
Dome Runner
World Panopticon
Lire la chronique
Archaic Thorn
Malicious Spears
Lire la chronique
Ars Moriendi
Leur esprit marche dans les...
Lire la chronique
Mvltifission
Reborn Souls From Transcend...
Lire la chronique
Vyr Muk
Chants of the Tenebrous Depths
Lire la chronique
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
Illegal Corpse + Inhumate +...
Lire le live report
Progress
Big Mouth (EP)
Lire la chronique
Skelethal
Transmogrification (EP)
Lire la chronique
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique