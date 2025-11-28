Eldfödd - Risen From The Flames Chronique Risen From The Flames (EP)

Malgré un planning particulièrement chargé avec NECROPHOBIC Sebastian Ramstedt trouve encore le temps de se lancer dans de nouveaux projets, aussi bien en groupe qu’en solo... preuve en est ici avec ELDFÖDD ("Né du feu" en Suédois) qui avant de publier ce premier Ep sous la forme d’un quintet était à l’origine destiné à être uniquement réservé au guitariste. Si celui-ci a revu rapidement ses plans initiaux il a joué de son expérience et de ses nombreux contacts pour rameuter autour de lui une équipe hyper expérimentée que l’on a pu entendre notamment dans FIRESPAWN, UNDER THE CHURCH, ENTOMBED A.D., INTERMENT, CENTINEX, DREADFUL FATE, NEKRODAWN, CRUCIFYRE, MAZE OF TORMENT, IN AETERNUM, DEMONICAL et tant d’autres grands noms du royaume nordique. Sur le papier tout cela a effectivement de l’allure même si on avait surtout envie de voir si cela allait se concrétiser dans les faits, bien que l’on n’ait peu de doutes à ce sujet vu le pedigree de ses auteurs. Et heureusement tout cela va être confirmé illico sans qu’on ait eu le temps de dire ouf, vu que la formation nous balance quatre morceaux implacables et violents qui ne s’éternisent pas en longueur, en proposant typiquement dans ce quoi baignent les mecs depuis des lustres.



Evidemment on ne pourra pas échapper à une grosse influence Swedeath HM-2 et c’est logique... mais afin de se démarquer de la rude concurrence actuelle les gars vont aussi ajouter à cette grosse louche de graisse dégoulinante des touches Punk et même Heavy, particulièrement fiévreuses et redoutablement efficaces. Tout cela va être mis instantanément à l’honneur avec l’impeccable « Risen From The Flames » qui va dévoiler directement tout le panel technique de ses auteurs, et ce même si la vitesse va rester majoritaire (mais sans oublier de varier son propos et même de ralentir un peu l’allure). Particulièrement remuant dans son exécution ce titre montre un groove communicatif et surtout l’envie de proposer quelque chose de marquant, vu que chacune des compositions bien que gardant la même base d’écriture saura se démarquer par rapport aux autres de par les légères touches personnelles. Après cette ouverture qui laisse la part belle au son typiquement local... mais pas que, place au frontal et débridé « Beyond The Fire » qui sent bon le ENTOMBED de la grande époque en allant à fond la caisse avec en prime une explosivité constante, portée par quelques accents mid-tempo impeccables et un riffing réduit à sa plus simple expression. C’est cru, crade et crache sa haine au monde entier... et c’est exactement ce qu’on recherche, malgré certaines limites qui auraient pu pointer le bout de leur nez si tout cela s’était étiré plus longuement... mais la bande a eu la bonne idée de ne jamais faire de rallonge, préférant faire court mais efficace pour ne rien perdre en cours de route. Du coup on ne pourra que prendre son pied durant l’excellentissime « Possess, Blind And Devour » joué largement en médium et qui lorgne vers les clichés Heaviesques délicieux, que ce soit du côté des guitares comme de la rythmique générale qui garde un entrain constant et une rapidité relative en continu, avec la furieuse envie de headbanguer comme il faut. S’inspirant autant des ténors d’outre-Manche que de l’autre côté du Rhin cette plage donne de belles promesses pour l’avenir de l’entité, qu’on aimerait entendre plus dans ce registre à l’avenir... même si la conclusion intitulée « Silence Of The Gods » va reprendre certains de ces éléments pour y ajouter une dimension épique et dynamique où l’envie de prendre les armes est brutale.



Proposant plus de densité en jouant les montagnes russes de façon récurrente (ça n’hésite jamais à ralentir comme réaccélérer) cette ultime déferlante clôt un disque réussi de bout en bout, et qui montre de sacrées promesses pour le futur malgré son classicisme assumé... qui fera taire les nombreux détracteurs qui disent toujours qu’on n’y entend rien de neuf. C’est effectivement vrai mais c’est tellement accrocheur qu’on se laisse happer avec grand plaisir par cette furia mortifère et graisseuse, idéale pour la saison automnale voire hivernale qui arrivent d’ici peu tant cela s’enquille aisément aussi bien de façon attentive qu’en dilettante. Autant dire que ça n’est que du positif qui ressort de tout cela tant on appréciera de remettre régulièrement l’ensemble dans la platine sans qu’on se prenne la tête, c’est bien là l’essentiel tant ça vide le cerveau avec un plaisir décuplé vu qu’on y ressent l’amour du travail bien fait et une intégrité de tous les instants toujours plaisante au milieu de la multiplication de sorties inutiles et sans âme.

