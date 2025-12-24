chargement...

Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   

Dead And Dripping - Nefarious Scintillations

Chronique
Dead And Dripping Nefarious Scintillations
Musicien toujours très occupé à droite et à gauche, Evan Daniele ne doit pas être du genre à compter ses heures ni à s’octroyer des temps de repos ou d’inactivité. Après le quatrième album de Sentient Horror (In Service Of The Dead) en 2024, l’Américain nous revient en cette fin d’année 2025 avec pas moins de deux nouveaux albums sous le bras. En octobre dernier pour commencer avec le premier longue-durée de Vulnificus (Inclination) paru chez Comatose Music. Le second dans le cadre de son projet solo baptisé Dead And Dripping et dont je vous ai déjà pas mal parlé ici (même si vous avez probablement remarqué que j’ai effectivement fait l’impasse sur un split paru en 2023 en compagnie de Prophecy Of Suffering). C’est de cette dernière formation dont il va être question ici avec Nefarious Scintillations, quatrième album paru fin novembre chez Transcending Obscurity Records.

À l’occasion de cette nouvelle sortie et après avoir collaboré avec quelques artistes de choix, notre Américain s’est dit qu’il pourrait s’occuper lui-même de l’illustration de ce nouvel album. Si on regrettera tout de même les couleurs vives et le bestiaire sympathique imaginé par Jason Wayne Barnett, il faut bien reconnaitre que son travail n’est pas dénué d’intérêt. Une oeuvre abstraite qui finalement ne pouvait pas mieux convenir au Death Metal tout aussi abscons que nous réserve une fois de plus le multi-instrumentiste. Car croyez-moi, il va falloir s’accrocher pour réussir à pénétrer l’univers tordu et alambiqué de l’Américain...

En effet, parvenir à apprécier Nefarious Scintillations ne sera pas une mince affaire tant tout est fait pour laisser l’auditeur sur le pas de la porte en se demandant où est-ce que notre homme à bien voulu en venir... Bon, j’exagère peut-être un petit peu mais une chose est sûre, ne vous attendez pas à des morceaux de Death Metal répondant à un cahier des charges dit classique à l’écoute de ces huit nouvelles compositions car il n’y en a aucun... D’ailleurs, probablement conscient du pas en avant qu’avait été la production de son prédécesseur et probablement tout aussi conscient qu’il n’était pas utile de rajouter un obstacle supplémentaire dans cette quête visant à l’appréciation de ce quatrième album, Evan Daniele a fait le choix d’une production parfaitement lisible et équilibrée afin effectivement de nous faciliter un petit peu la tâche. Une tâche qui n’en reste pas moins ardue.

Imaginez l’album Nespithe des Finlandais de Demilich avec un growl gargouillesque encore un petit peu plus exagéré et des compositions à l’écriture encore plus tordues, complexes et disons-le clairement, anti-musicales et vous aurez une idée à peu près claire de ce qui vous attend à l’écoute de ces quarante-quatre minutes qui ne répondent à aucun schéma de composition ordinaire. Car même si on trouve naturellement quelques tournures classiques auxquelles se raccrocher tout au long de ces trois quarts d’heure, les nombreux changements de rythmes auxquels s’adonne Evan Daniele (blasts soutenus, syncopes frénétiques, brefs moments de calme tout cela joyeusement mélangé...) ainsi que toutes ces bizarreries distillées généreusement un petit peu partout à commencer par cette basse aux notes métalliques exagérément piquées ainsi que tous ces riffs et autres leads tordus et tarabiscotés tout droit sortis de la quatrième dimension donnent à la musique de Dead And Dripping des allures d’expérimentation musicale pour amateurs de psychotropes hallucinogènes et de polyrythmie faite Death Metal.

Si ma première écoute m’a laissé un brin décontenancé (et cela même si les précédents travaux de Dead And Dripping n’étaient déjà pas forcément hyper faciles d’accès), celles qui ont suivi m’ont tout de même vite permis de réajuster mon appréciation de cet exercice de style particulièrement bluffant et surtout particulièrement réussi. Oui, pénétrer l’univers du groupe n’est pas chose aisée et demandera un poil d’engagement de votre part mais si vous avez de quelconques atomes crochus avec ce genre de Death Metal un tantinet brutal, un tantinet progressif mais surtout hyper technique et complètement en dehors des clous (avec un sus un groove absolument délicieux) alors je suis convaincu que la sauce finira par prendre. Peut-être pas dès la première écoute (même si on décèle assez vite les qualités intrinsèques de ce Death Metal cosmique) mais après quelques nouvelles tentatives attentives faites avec l’idée et surtout l’envie d’en percer les moindres mystères alors il est fort probable que vous aussi finirez par céder aux sirènes de cette musique insaisissable bien loin des lieux communs et autres formules déroulées peut-être avec passion mais sans aucune prise de risque.

Destiné à des oreilles averties, Nefarious Scintillations s’impose comme un album singulier, bien loin des autres sorties Death Metal de l’année. Naturellement, un tel disque ne pourra jamais faire l’unanimité à cause de ses vocalises exagérées, de ses rythmiques épileptiques, de cette basse jouée d’une manière si étrange, de ces riffs complexes et tarabiscotés et probablement tout un tas de raisons encore mais le fait est qu’aux oreilles de tous les amateurs éclairés de groupes tels que Demilich, Toughness ou Meshuggah, ce genre de parti pris à mille lieux de toutes les conventions devrait assez facilement faire écho. Oui, Evan Daniele a poussé l’exercice encore plus loin avec ce quatrième album mais force est de constater qu’il a eu complètement raison car celui-ci, en plus d’être tout à fait bizarre et original, est également excellent. Un des disques de l’année à n’en point douter.
Thrasho Amazon AxGxB
24 Décembre 2025

Dead And Dripping
Death Metal
2025 - Transcending Obscurity Records
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Dead And Dripping
 Dead And Dripping
Death Metal - 2016 - Etats-Unis		   

nouveaute
A paraître le 28 Novembre 2025

tracklist
01.   Nefariously Scintillating Through Vacant Galactic Reservoirs  (06:39)
02.   Horrifying Glimpses Of Inconceivably Demented Cityscapes  (03:34)
03.   Pestilent Hints of Darkened Malodorous Vibrations  (07:00)
04.   Swollen Torsos Adorned With Pustulating Hexagonal Crania  (09:03)
05.   Sickeningly Vague Anatomical Silhouettes  (01:51)
06.   Spontaneous Recollections Of Unwitnessable Atrocity  (03:49)
07.   Seeping Through Ancient Transdimensional Corridors  (04:37)
08.   An Utterly Tenantless World Of Aeons-Long Death  (07:32)

Durée : 40:05

line up
voir aussi
Dead And Dripping
 Dead And Dripping
Blackened Cerebral Rifts
2023 - Transcending Obscurity Records		   
Dead And Dripping
 Dead And Dripping
Miasmic Eulogies Predicating An Eternal Nocturne
2021 - Autoproduction		   
Dead And Dripping
 Dead And Dripping
Profane Verses Of Murderous Rhetoric
2020 - Autoproduction		   

Essayez aussi
Bastard Grave
 Bastard Grave
Vortex Of Disgust
2023 - Pulverised Records		   
Krypts
 Krypts
Cadaver Circulation
2019 - Dark Descent Records		   
Internal Bleeding
 Internal Bleeding
Corrupting Influence
2018 - Unique Leader Records		   
Church Of Disgust
 Church Of Disgust
Consumed By Slow Putrefaction (EP)
2020 - Maggot Stomp Records		   
Thorium
 Thorium
The Bastard
2024 - Emanzipation Productions		   

Dead And Dripping
Nefarious Scintillations
Altars Ablaze
Indiscriminate Exterminatio...
Death From Above
Reckoning of the Damned
Converge / Chelsea Wolfe
Bloodmoon: I
Jours Pâles
Résonances
Lamp Of Murmuur
The Dreaming Prince In Ecstasy
Glorious Depravity
Death Never Sleeps
Fields of Mildew
IV
Dimholt
MetaForm
Aluk Todolo
Lux
Orly
On.Rouvrira.Les.Yeux
Headbussa
Necessary Violence (EP)
Yfel1710
Black Metal Gnosis
Æsir Clan
Æsirblod, arv av triumf (EP)
Nornes
Thou Hast Done Nothing
Tenebro
Una Lama D'Argento
Doska
Hernn
Phobocosm
Gateway
Sepulchral
Beneath The Shroud
Blut Aus Nord
Ethereal Horizons
Perdition Temple
Malign Apotheosis
Orob
Golden Tears of Love and So...
Highgate
Highgate
Ekbom Tour 2025
Benighted + Creeping Fear +...
Darvaza
We Are Him
Cryoxyd
This World We Live In...
Afsky
Fællesskab
The European Regeneration MMXXV
...and Oceans + Angstskrig ...
Détresse
Pessimismes
