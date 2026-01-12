Chaos Inception - Vengeance Evangel Chronique Vengeance Evangel

Vengeance Evangel ou l’Arlésienne faite Death Metal…



Annoncé depuis des lustres, la sortie du troisième album des Américains de Chaos Inception se sera faite finalement un petit peu plus de treize ans après celle de l’excellent



Paru pour la seconde fois consécutive sur le label polonais Lavadome Productions, Vengeance Evangel est notamment passé entre les mains de l’Italien Andrea Petucco (guitariste / chanteur d’Ad Nauseam) afin d’en assurer le mixage et le mastering pour un résultat globalement des plus satisfaisants même si je suis parfois "gêné" par quelques petits désagréments à l’image de ce son de basse très mécanique qui parfois semble prendre le pas sur les autres instruments ou lors de certains passages à la double sur lesquels le trigg manque également un petit peu de finesse. Rien de rédhibitoire mais avec de telles vitesses d’exécutions, il est vrai que l’on s’en rend compte plus facilement. Enfin, pour en finir avec cette introduction, précisions que l’illustration a été confiée au talentueux Dávid Glomba qui, s’il ne livre pas ici sa réalisation la plus époustouflante, donne tout de même à voir une oeuvre assez éloignée et différente des représentations divines et autres édifices imposants auxquels il nous a habitué.



Après avoir sorti ce qui a été considéré par plusieurs d’entre nous comme l’un des albums de l’année 2013, les attentes étaient évidemment particulièrement élevées à l’égard de ce successeur ayant tellement tardé à venir que plus personne n’y croyait vraiment. Pour autant, malgré l’excitation évidente de renouer enfin avec Chaos Inception, il faut bien se rendre à l’évidence que Vengeance Evangel n‘est pas tout à fait au niveau de son prédécesseur. La faute naturellement à un degré d’attente probablement un poil trop élevé mais aussi et surtout à des riffs toujours ultra bonnards mais tout de même un tout petit peu moins bonnards qu’auparavant et dans une moindre mesure peut-être à une durée un poil élevée pour ce genre de Death Metal exécuté pas plus vite qu’à fond (près de quarante-et-une minutes ici contre plus ou moins trente minutes pour ses deux prédécesseurs)...

Pour autant, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Ce troisième album de Chaos Inception reste dans son genre une sortie particulièrement solide avec encore une fois de sérieux atouts à faire valoir. Parmi les plus évidents, une cadence toujours aussi soutenue marquée, comme on pouvait s’y attendre avec la présence de monsieur Paradis derrière les fûts, par une avalanche de blasts et autres attaques de doubles punitives qui donnent à Vengeance Evangel des allures de véritable champ de bataille. Naturellement, sa participation ne se limite pas à ces seuls coups de matraques et on appréciera de le voir varier les plaisirs pour un rendu final extrêmement dynamique et plus varié qu’il n’y paraît de prime abord.

Si comme évoqué plus haut les riffs dispensés par Matt Barnes sont effectivement un poil moins marquants qu’ils ne l’ont été, on reste quand même dans l’ensemble sur quelque chose de très qualitatif (difficile de résister à des titres tels que "Artillery Of Humwawa", "Falsificator", "Reckoning Of The Blade" ou "Empire Of Prevarication" pour n’en citer que quelques uns). D’ailleurs, il est heureux de constater que les années n’ont en rien entamé la rapidité avec laquelle notre homme nous dispense ses riffs vicieux et tarabiscotés évoquant autant Morbid Angel qu’Angelcorpse, Centurian ou Nile. Là aussi, monsieur Barnes ne fait certainement pas semblant, tricotant à qui mieux mieux des riffs ultra nerveux qui fusent dans tous les sens, changeant de braquet quand bon lui semble et surtout sans crier gare tout en nous gratifiant au passage et de manière quasi systématique de solos et autre leads chaotico-mélodiques faisant grandement écho à ceux dispensés à la grande époque par un certain Trey Azagthoth.

Enfin, si le rythme est effectivement des plus coriaces, Chaos Inception n’est pas sans calmer ses propres ardeurs et cela à de nombreuses reprises tout au long de ces quarante minutes bien tapées. Si le groupe lève brièvement le pied sur "Falsificator", le véritable appel d’air intervient avec "La Niebla En El Cementerio Etrusco", un titre instrumental pesant et menaçant qui selon moi arrive un petit peu trop tôt et aurait été certainement plus intéressant s’il avait été dispensé à mi-parcours plutôt qu’après huit minutes de retrouvailles encourageantes. D’autres moments d’accalmies (parfois chaloupés) sont également constatés comme sur "Vengeance Evangel" qui en dépit de quelques coups de boutoirs s’impose finalement comme un titre essentiellement mid-tempo, "Ultima Exitium" à 2:15, "Reckoning Of The Blade" à 2:07, "Thymos Beast" à 1:30 ou "Tusk Of The Black Sow" à 2:23 et permettant comme toujours d’offrir ce qu’il faut de reliefs et de contrastes à un album mené essentiellement le couteau entre les dents.



De retour après treize longues années d’absence passées à souffler le chaud et le froid, Chaos Inception vient se rappeler à nos bons souvenirs avec un troisième album peut-être pas aussi ultime que son excellent prédécesseur mais tout de même fort efficace dans le genre Death Metal revanchard mené la rage au ventre. 