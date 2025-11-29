chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
214 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES COMMENTAIRES
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par AxGxB		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   

Esoctrilihum - Monarchy of Terror on the Broken Mind by Voorh's Disease

Chronique
Esoctrilihum Monarchy of Terror on the Broken Mind by Voorh's Disease
Monarchy of Terror on the Broken Mind by Voorh's Disease, le nouvel album d’Esoctrilihum, porte donc le même nom à coucher dehors que le groupe lui-même. Si tu lis ces colonnes, tu y es habitué. Tu sais aussi que ces Français, enfin ce Français, est bien plus discret que beaucoup d’autres alors pourtant que s production est absolument dingue quantitativement parlant, ce dernier effort étant son 14ème album, le troisième sorti dans l’année 2025… Est-bien sérieux ? La réponse varie évidemment selon les auditeurs et si, dans la moyenne, le combo français peut se targuer d’une production très qualitative, il arrive qu’un fashion pas intervienne aux détours de la console.

Très death, presque grind par instant, l’ouverture de Monarchy of Terror on the Broken Mind by Voorh's Disease donne le ton d’emblée. Bleeding On the Floor of Alooghul est chaotique, presque épileptique, très brutal et pas du tout black. Déroutante, cette entrée en matière est aussi marquante par les idées qui germent, notamment le final plus épique, plus mélodique et sentencieux alors que son enchaînement avec Massacre of the Martyrs Supplicating the Nameless Tragedy est lui aussi quasi grind, batterie en avant, grattes hyper tranchantes et lourdes comme du plomb, comme le sera l’enchaînement avec Bruised In The Flesh. On perd son chemin, on écoute, on montre de la curiosité même si la ligne de vie est difficile à tenir. La structure est massive, le rythme ne descend jamais et c’est un bloc de vitesse et de chaos pur qu’on prend en pleine face. C’est efficace. C’est intense. C’est lassant aussi. Passé trois titres ultra véloces, survoltés, sans respiration aucune, sans pont, sans transition véritable, on peine à discerner un mouvement, un relief, si ce n’est que chaque fin de titres bascule dans un univers atmosphérique pour une poignée de secondes, comme pour casser une dynamique mieux relancée deux secondes plus tard.

Ce côté ultra compact, très bourrin, qui n’a rien de BM ici, présente évidemment des atours intéressants, notamment en termes d’intensité pure, mais comme déjà indiqué, ce qui fonctionne sur 2/3 titres ne peut pas fonctionner sur 40 minutes. Le manque quasi-total de variations et de respirations laisse l’impression désagréable d’un bloc de granit dont on ne retient rien ou si peu. Chiens ou Wormrot délivrent ainsi, par comparaison, des titres plus ambiancés… Surtout qu’en comparaison, ces premiers titres font 7 minutes de moyenne.

Il y a bien quelques tentatives parfois d’apporter de l’accroche, sur la fin des titres on l’a dit mais aussi sur Bruised In The Flesh où une espèce de pont central dissonant vient apporter de la variation, avec une voix plus hantée et un rythme un poil plus soutenable mais elles ne durent pas et la batterie ultra sèche – comme dans le grind – repart de plus belle à fond les ballons. La seconde partie de l’album qui s’ouvre avec Scarification Until Death n’apporte aucune évolution. La rythmique reste échevelée, la BàR (c’en est une) bastonne à tout va, Asthâghul hurle comme un dément, les titres défilent comme des Ferrari sur l’autoroute (Delirium Psychosis aussi). On ne voit ni leur couleur, ni leur plaque d’immatriculation. On se souviendra juste d’un truc qui passe tel un laser et on ne retiendra rien d’autre.

C’est tout le problème de ce nouvel album d’Esoctrilihum. Il faut parfois lever la tête et savoir s’arrêter même quand on a plein d’idées. Au moins pour faire le plein.
Thrasho Amazon Raziel
29 Novembre 2025 - 33 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Esoctrilihum
Black / Death Metal
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Esoctrilihum
 Esoctrilihum
Black / Death Metal - 2016 - France		   

nouveaute
A paraître le 26 Novembre 2025

tracklist
01.   Bleeding On The Floor Of Alooghul  (07:52)
02.   Massacre Of The Martyrs Supplicating The Nameless Tragedy  (05:41)
03.   Bruised In The Flesh  (09:03)
04.   Scarification Until Death  (06:28)
05.   Delirium Psychosis  (05:43)
06.   Abominable Dream Disfigured By Thuraal's Contagious Poison  (05:21)

Durée : 40:08

line up
  • Asthâghul / Chant, Guitare, Basse, Batterie, Synthétiseur

voir aussi
Esoctrilihum
 Esoctrilihum
The Telluric Ashes Of The Ö Vrth Immemorial Gods
2019 - I, Voidhanger Records		   
Esoctrilihum
 Esoctrilihum
Dy'th Requiem For The Serpent Telepath
2021 - I, Voidhanger Records		   
Esoctrilihum
 Esoctrilihum
Eternity Of Shaog
2020 - I, Voidhanger Records		   

Essayez plutôt
Blasphemophagher
 Blasphemophagher
Nuclear Empire Of Apocalypse
2008 - Nuclear War Now! Productions		   
Ceremony of Silence
 Ceremony of Silence
Oútis
2019 - Willowtip Records		   
Odem
 Odem
The Valley Of Cut Tongues (EP)
2013 - Daemon Worship Productions		   
Necrodeath
 Necrodeath
Singin’ in the Pain
2023 - Time To Kill Records		   
Possession
 Possession
His Best Deceit (Démo)
2013 - Invictus Productions		   

Esoctrilihum
Monarchy of Terror on the B...
Lire la chronique
Human
Concetto Transeunte
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Train Yard Blues (EP)
Lire la chronique
Clandestine Blaze
Consecration of the Blood
Lire la chronique
Eldfödd
Risen From The Flames (EP)
Lire la chronique
Mytherine
Lord of Mountains
Lire la chronique
Irae
In The Key Of Twilight
Lire la chronique
VoidCeremony
Abditum
Lire la chronique
Malepeste
Ex Nihilo
Lire la chronique
One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
Lire la chronique
Titan
Lacrimæ Mundi
Lire la chronique
Impurity
The Eternal Sleep
Lire la chronique
Centinex
With Guts And Glory
Lire la chronique
Empeiria
The Ascent: Szenen der Kath...
Lire la chronique
Aethervoid
Even Light Decays (EP)
Lire la chronique
Entretien avec Anthares
Lire le podcast
Hyver
Noirceur Mystique d'Autrefois
Lire la chronique
Antiquus Infestus
Antiquus Infestus
Lire la chronique
Body Void
Bury Me Beneath This Rottin...
Lire la chronique
Dome Runner
World Panopticon
Lire la chronique
Archaic Thorn
Malicious Spears
Lire la chronique
Ars Moriendi
Leur esprit marche dans les...
Lire la chronique
Mvltifission
Reborn Souls From Transcend...
Lire la chronique
Vyr Muk
Chants of the Tenebrous Depths
Lire la chronique
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
Illegal Corpse + Inhumate +...
Lire le live report
Progress
Big Mouth (EP)
Lire la chronique
Skelethal
Transmogrification (EP)
Lire la chronique
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique