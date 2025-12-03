chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
181 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par Raimondakis		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   
Amber Asylum
 Amber Asylum - Bitter River (C)
Par Sosthène		   
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   

Hyperdontia - Dormant Scourge

Chronique
Hyperdontia Dormant Scourge (EP)
Désolé monsieur Benscoter mais ayant encore en travers de la gorge votre hommage à peine déguisé à Soldat Louis, j’ai été très heureux de constater que vous n’aviez pas été mandaté pour réaliser l’illustration du dernier EP en date des Danois d’Hyperdontia. Non, cette réalisation particulièrement sympathique est l’œuvre de l’Allemand Chris Kiesling plus connu dans le milieu sous le pseudonyme de Misanthropic-Art (Asphyx, Attic, Black Hole Deity, Depraver, Fulci, Sargeist, Vargrav...). Certes, l‘ensemble est relativement dépouillé puisque notamment dénué de couleurs mais on ne va pas se mentir, c’est quand même vachement mieux.

Intitulé Dormant Scourge, cette dernière sortie en date du groupe de Copenhague est un court EP de dix minutes proposé aussi bien en cassette qu’en vinyle via Desiccated Productions, petite structure indépendante menée par le chanteur et guitariste Mathias Friborg. Aussi court que trop cher (vendu sans honte 15 euros durant la récente tournée du groupe en Europe), celui-ci compte deux nouveaux morceaux, "Echoes Of Undying Cruelty" et "Dormant" enregistrés par le groupe cette année et passés pour le mixage et le mastering entre les mains de l’inépuisable Greg Wilkinson avec qui Hyperdontia collabore depuis 2020 et la sortie de Excreted From The Flesh.

Profitant de la dualité offerte par les deux faces qu’offre le support vinyle, Hyperdontia nous propose deux nouvelles compositions dont l’approche diffère l’une de l’autre. Avec "Echoes Of Undying Cruelty" affiché à un petit peu moins de quatre minutes, les Danois font le choix d’un titre tout ce qu’il y a de plus direct. Peu intéressée par l’idée de caler une quelconque introduction là où il n’y en a pas nécessairement besoin, la formation entre ainsi directement dans le vif du sujet déroulant en l’espace de quelques secondes ses atouts les plus ravageurs. Certes, il n’y a rien de bien nouveau dans ce qui nous est proposé ici mais l’efficacité de ces riffs nerveux couplé à cette batterie ultra dynamique qui entre blasts soutenus et cavalcades thrashisantes vous prend à la gorge (auxquels on pourrait également ajouter cette production abrasive et ce growl classique mais néanmoins efficace) font que l’on se fait malmener bien comme il faut. Dans tout ce bazar, Hyperdontia prend tout de même le temps de calmer le jeu brièvement par le biais de trois courtes séquences, la première assez groovy allant de 1:48 à 2:06, la seconde et la troisième toutes les deux plus mélodiques allant de 2:10 à 2:29 et de 2:43 à 3:07) mais pour le reste c’est bien pied au plancher que le groupe mène son assaut.

Avec "Dormant" affiché quant à lui à un tout petit peu plus de six minutes, Hyperdontia change son angle d’approche, profitant effectivement de l’occasion pour ralentir drastiquement la cadence sans pour autant donner le sentiment d’abdiquer. Car si le rythme est effectivement bien moins haletant, le propos n’en reste pas moins sombre et efficace avec quelques passages non dénués de groove et d’autres naturellement plus lourds et hypnotiques. Une combinaison qui sur disque comme sur scène fonctionne particulièrement bien surtout qu’aux alentours de 3:09 Hyperdontia se fend également de deux ou trous courtes séquences un petit plus dynamiques afin d’apporter davantage de relief sur la seconde partie de ces six minutes. Là encore rien de bien nouveau de la part des Danois mais là encore, outre le fait que ce n’es pas vraiment ce que l’on attend d’eux, on saura surtout largement s’en accommoder dans la mesure où le groupe se montre à la fois relativement inspiré et très efficace.

S’il est effectivement vendu beaucoup trop cher pour ce qu’il a à offrir, Dormant Scourge n’en demeure pas moins un EP particulièrement sympathique attestant d’un Hyperdontia toujours en très grande forme malgré l’absence de surprise ou de prise de risques. Car on ne pourra nier qu’au-delà de leur efficacité incontestable, ces deux nouvelles compositions offrent également tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un groupe puisant une bonne partie de son inspiration du côté d’un certain Cannibal Corpse : attaques sauvages et impitoyables, growl épais et sinistre, groove aussi peu subtil qu’efficace, mélodies faisandées et enfin un poil de lourdeur pour apporter un peu de contraste à l’ensemble. Bref, la formule est connue mais Hyperdontia sait comment s’y prendre pour continuer à marquer des points.
Thrasho Amazon AxGxB
3 Décembre 2025 - 39 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Hyperdontia
Death Metal
2025 - Desiccated Productions
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Hyperdontia
 Hyperdontia
Death Metal - 2015 - Danemark		   

formats
  • Digital / 27/07/2025 - Autoproduction
  • Vinyl / 31/10/2025 - Desiccated Productions
  • K7 / 04/11/2025 - Desiccated Productions

tracklist
01.   Echoes Of Undying Cruelty  (03:59)
02.   Dormant  (06:09)

Durée : 10:08

line up
parution
27 Juillet 2025

voir aussi
Hyperdontia / Septage
 Hyperdontia / Septage
Hyperdontia / Septage (Split 7")
2022 - Desiccated Productions		   
Mortiferum / Hyperdontia
 Mortiferum / Hyperdontia
Mortiferum / Hyperdontia (Split 7")
2020 - Me Saco Un Ojo Records		   
Hyperdontia
 Hyperdontia
Hideous Entity
2021 - Dark Descent Records		   
Hyperdontia
 Hyperdontia
Harvest Of Malevolence
2024 - Dark Descent Records		   
Hyperdontia
 Hyperdontia
Abhorrence Veil / Excreted From The Flesh (Compil.)
2020 - My Dark Desires Records		   

Essayez aussi
Vorage
 Vorage
Vorage (Démo)
2015 - Hellthrasher Productions		   
Herpes
 Herpes
Awakening Of A Sleeping Madness (Démo)
2012 - Devil's Blood Production		   
Dismember
 Dismember
Massive Killing Capacity
1995 - Nuclear Blast Records		   
Binah
 Binah
A Triad Of Plagues (EP)
2014 - Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo Records		   
Thorium
 Thorium
Ocean Of Blasphemy
2000 - DieHard Music		   

Hyperdontia
Dormant Scourge (EP)
Lire la chronique
Dysentery
Dejection Chrysalis
Lire la chronique
Echoes from Earth
Atlas I: Cities
Lire la chronique
Cathedral
Society's Pact With Satan (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Foreordained
Lire la chronique
Amber Asylum
Bitter River
Lire la chronique
Kremousity
Sunset Before Apocalypse (EP)
Lire la chronique
Fluisteraars
De Kronieken Van Het Verdwe...
Lire la chronique
Flesh Storm
The Path Of The War
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rot Fester
Death Row (EP)
Lire la chronique
Candlelight Horror Classics
Agence Musicale de Paris
Lire le live report
Esoctrilihum
Monarchy of Terror on the B...
Lire la chronique
Human
Concetto Transeunte
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Train Yard Blues (EP)
Lire la chronique
Clandestine Blaze
Consecration Of The Blood
Lire la chronique
Eldfödd
Risen From The Flames (EP)
Lire la chronique
Mytherine
Lord of Mountains
Lire la chronique
Irae
In The Key Of Twilight
Lire la chronique
VoidCeremony
Abditum
Lire la chronique
Malepeste
Ex Nihilo
Lire la chronique
One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
Lire la chronique
Titan
Lacrimæ Mundi
Lire la chronique
Impurity
The Eternal Sleep
Lire la chronique
Centinex
With Guts And Glory
Lire la chronique
Empeiria
The Ascent: Szenen der Kath...
Lire la chronique
Aethervoid
Even Light Decays (EP)
Lire la chronique
Entretien avec Anthares
Lire le podcast
Hyver
Noirceur Mystique d'Autrefois
Lire la chronique
Antiquus Infestus
Antiquus Infestus
Lire la chronique