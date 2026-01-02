chargement...

Mortis Mutilati - Dead in Paris 2025

Chronique
Mortis Mutilati Dead in Paris 2025 (Live)
Vous vous souvenez peut-être du premier concert organisé par Noir Hexagone ? Il s’était tenu en janvier 2025 à la Péniche Antipode, à Paris, et l’événement avait été relaté dans nos pages (cf. live report). La bonne nouvelle, c’est qu’il avait été enregistré (par Sire Tenebrae) et que pour notre plus grand plaisir, le set de MORTIS MUTILATI a ensuite été couché sur CD pour sortir par l’association parisienne le 2 novembre, jour des morts.

Il s’agit d’un bien bel objet : un digipack 3 volets coloré d’un nuancier de violet « mort spirituelle » à l’extérieur, par opposition à un orange plus chaud dans les parties intérieures où l’on trouve quelques photos des artistes le soir du spectacle. La pochette met en avant un Macabre encapuchonné, le chanteur-bassiste et leader des mutilés par la mort. Quant au mixage et au mastering, ils permettent une restitution qui rend vraiment hommage à la performance du quintet. Bravo à Magnus « Devo » Andersson du studio suédois Endarker (où sont passés, entre autres, MARDUK), qui connaît parfaitement MORTIS MUTILATI et à qui l’on doit ce travail de qualité.

Les 11 pistes, pour 66 minutes, nous font revivre le show anniversaire du projet « Funeral Black Metal » qui passait en revue l’ensemble des périodes de ces obsédés du trépas. Car à la différence des 25 minutes du Live at Beer's Not Dead de 2023 (la précédente captation scénique), l’idée était cette fois de prendre le temps de célébrer les 15 ans de l’engeance. Ainsi, après l’introduction (qui fait résonner cloches, vent glacial, plaintes lupines et autres grognements monstrueux), un ou plusieurs morceaux de chacun des long-formats du groupe figurent sur cette setlist. À partir de l’inaugural Sombre neurasthénie jusqu’aux sorties les plus récentes, en passant par The Stench of Death et The Fate of Flight 800 (quel délice de savourer la lamentation entêtante des guitares de l’instrumental tiré de cet opus), dont Sakrifiss vous a déjà parlé.

La spécificité étant que les titres défilent dans l’ordre chronologique, ce qui permet de se rendre compte de l’évolution stylistique : des débuts « Black Metal à émotions » pour citer mon collègue chroniqueur, à une actualité plus agressive (on va réaborder ce point). Cette galette fait donc parfaitement office de compilation, avec en plus de nombreux atouts : des versions ramassées plus impactantes sur scène (par exemple « Concession perpétuelle » et « Neige de sang » sont interprétées dans un format raccourci), des incursions de la chanteuse pour des vocalises solennelles d’agrément (même sur une composition qui me semble antérieure à l’arrivée d’Asphodel) et bien sûr le côté vivant de la musique brute (également caractérisé par l’annonce de certaines chansons, ainsi que les cris et applaudissements du public entre deux actes).

Le choix des morceaux était aussi intéressant dans le sens où au lieu des classiques « Ophélia » et « Way To End Your Useless Life (Part II) » souvent joués, on avait pu se délecter de pépites plus rarement entendues (voire jamais), telles que « Vénus Anadyomène » ou encore « Ashes ». Le bonus résidant dans le fait de voir se terminer la représentation par deux extraits de Death Worshippers, le prochain full-length à paraître le 21 février 2026 : « Scutigeridæ » (single digital disponible depuis le 15 novembre sur Bandcamp), et l’éponyme « Death Worshippers ». Ce sont deux bombes qui commencent sur les chapeaux de roue en bastonnant direct, avec du Black Thrash parmi les influences, ce qui change de l’approche mid-tempo, mortuaire et mélodico-dépressive plus coutumière de l’entité. Par ailleurs, le lyrisme du chant féminin est ici totalement absent, laissant place à des vocaux plus graves et hargneux. Ces derniers, en alternance avec la voix du chanteur-bassiste, apportent de la puissance (c’est notamment très efficace sur le refrain de « Death Worshippers ») et une énergie remarquée. Les habitudes étant tenaces, un solo réapparaît juste avant la cinquième minute de « Scutigeridæ », petite pause préfigurant l’arrivée du clavier un peu plus tard, qui va accompagner en douceur et en noirceur les 90 ultimes secondes. On clôt finalement de la sorte les hostilités de façon ambiancée et horrifique, tout comme cela avait débuté.

Je voudrais enfin ajouter deux informations pour vous tenir informés des dernières news des comparses. La première est liée à la sortie de « The Macabre Sin Of Flesh », le deuxième single issu du nouvel album précité, également disponible sur leur Bandcamp (depuis mi-décembre). L’autre info concerne leur prochain concert qui prendra la forme d’un set acoustique le samedi 17 janvier au Caveau de l'Ormerie, à Provins (77).
Thrasho Amazon Lestat
2 Janvier 2026 - 8 lectures

Mortis Mutilati
Black Metal mélodique
2025 - Noir Hexagone
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati
Black Metal Mélodique - 2011 - France		   

tracklist
01.   Intro
02.   Concession perpétuelle
03.   Neige de sang
04.   Vénus Anadyomène
05.   Homicidal Conscience
06.   Invocation à la momie
07.   Flames Behind You
08.   The Fate of Flight 800
09.   Ashes
10.   Death Worshippers
11.   Scutigeridæ

Durée : 66 min.

line up
parution
2 Novembre 2025

