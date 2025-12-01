chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
246 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par AxGxB		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   

Flesh Storm - The Path Of The War

Chronique
Flesh Storm The Path Of The War
Après être restée longtemps obscure par chez nous la scène extrême du Costa Rica ne cesse de faire parler d’elle depuis quelques années, et ce grâce à quelques noms qui ont réussi à émerger au niveau international en offrant à chaque fois un rendu impeccable quel que soit le style pratiqué. Car entre BLOODSOAKED NECROVOID, CHEMICIDE, GRANDIOSA MUERTE, ASTRIFEROUS ou encore MORTUAL il y a l’embarras du choix quand on veut se pencher sur les formations locales de qualité, et en plus de tous ces noms il va falloir aujourd’hui ajouter à cette liste les vindicatifs thrasheurs de FLESH STORM qui livrent après presque dix ans d’existence un premier opus particulièrement puissant et énervé. Ne cherchant nullement à renouveler le genre le quintet va durant trente-six minutes balancer tous les clichés propres au Thrash sans jamais lasser ni donner l’impression de se répéter, vu que c’est agressif et joué à fond la plupart du temps tout en laissant quand même de la place aux autres rythmes pour exister et se faire entendre.

Néanmoins tout cela reste quasiment en permanence boosté aux amphétamines avec un frappeur qui ne s’arrête jamais et un soliste déchaîné jouant autant sur le vibrato que les notes supersoniques, la preuve d’entrée avec le bien-nommé « Eternal Torment » qui balance une tornade sonore surpuissante qui ne débande jamais et propose en prime quelques accents Hardcore bien troussés. C’est bas du front, agressif et ça pue l’authenticité comme les combats de rue... ce que va conforter « Warmagedoom » qui va conserver cette même vision radicale et sans concessions, pour donner une sensation de violence digne du film « Street Trash » et autres réalisations post-apocalyptiques. Si l’influence majeure du combo reste bel et bien l’Allemagne des années 80 (car tout ici sent à des kilomètres les premiers SODOM, KREATOR ou encore DESTRUCTION)... cela va être encore plus marqué avec le furibard « Rise Of Babel » primitif à souhait et qui offre une séquence de matraquage continu et jouissif. Ressenti identique pour « Atomic Hades » qui y ajoute en prime un soupçon de SLAYER entre le cri désespéré inspiré de « Angel Of Death » et cette intensité débridée digne de « Reign In Blood », histoire de donner une leçon d’explosivité aux plus récalcitrants. Si évidemment techniquement il ne faut pas chercher de la virtuosité ça n’est pas le but que les gars veulent atteindre, car la seule ambition est de ne laisser aucun instant de répit et montrer la brutalité à l’état brute, sans respiration ni espoir d’en sortir... chose à laquelle le légèrement Punk « Massive Annihilation » arrive aisément en donnant une série de coup de pieds aux fesses fort plaisant, et où l’enchaînement baffes et rangers dans la face défoule comme il faut.

Cependant même si tout cela a la fâcheuse tendance à se répéter on n’en tiendra pas rigueur car la brutalité et l’envie contagieuse compensent largement cela, et de plus les mecs offrent aussi quelques petites respirations bienvenues et efficaces. Cela apparaît notamment sur l’excellent « Pain Cultist » qui laisse la place à trois parties distinctes et quelques passages plus lents et rampants, afin de donner de la profondeur comme une envie contagieuse de headbanguer. On va d’ailleurs retrouver cette vision plus équilibrée et entraînante sur le redoutable « The Path Of The War » au groove de dingue, ou encore avec le mid-tempo impressionnant de « Extermination Laws » qui lorgne presque vers les vieux NUCLEAR ASSAULT, en gardant le même esprit viril et intègre tant ça repart à fond la caisse pour finir de fracasser les emmerdeurs de tous poils. On ressort donc k.o debout de tout cela tant ce déluge de fougue peut s’avérer être autant une épreuve que particulièrement jouissif, vu qu’on est quand même largement conquis par ce que propose l’entité qui sans chercher à renouveler quoi que ce soit a suffisamment de tempérament et d’envie pour qu’on se laisse happer par cette tornade sonore ininterrompue. Evidemment qu’il lui en faudra plus pour convaincre au-delà d’un cercle d’initiés mais mine de rien on n’a rien à lui reprocher hormis un manque de variations et un côté interchangeable, loin d’être cependant rédhibitoire tant tout cela sera oublié d’un revers de main de par son côté instinctif et son agressivité de tous les instants comme une vraie sincérité qui fait plaisir et que l’on espère voir encore perdurer. Autant dire que sous ses airs tranquille la Suisse d’Amérique centrale est bien moins calme qu’on ne pourrait le croire, et pour nous envoyer de telles bombes à chaque fois on ne peut que lui demander de continuer comme cela sans changer son fusil d’épaule.
Thrasho Amazon Jean-Clint
1 Décembre 2025 - 33 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Flesh Storm
Thrash Metal
2025 - Witches Brew
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Flesh Storm
 Flesh Storm
Thrash Metal - 2016 - Costa Rica		   

tracklist
01.   Eternal Torment
02.   Warmagedoom
03.   Rise Of Babel
04.   Pain Cultist
05.   The Path Of The War
06.   Atomic Hades
07.   Storm Of Flesh
08.   Massive Annihilation
09.   Extermination Laws

Durée : 36 minutes

parution
22 Août 2025

Essayez aussi
Razor
 Razor
Open Hostility
1991 - Fringe Product		   
Violent Definition
 Violent Definition
Progressive Obsoletion
2024 - I Hate Records		   
Gama Bomb
 Gama Bomb
Citizen Brain
2008 - Earache Records		   
Demolizer
 Demolizer
Post Necrotic Human
2023 - Mighty Music		   
Darkness
 Darkness
Blood On Canvas
2024 - Massacre Records		   

Fluisteraars
De Kronieken Van Het Verdwe...
Lire la chronique
Flesh Storm
The Path Of The War
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rot Fester
Death Row (EP)
Lire la chronique
Candlelight Horror Classics
Agence Musicale de Paris
Lire le live report
Esoctrilihum
Monarchy of Terror on the B...
Lire la chronique
Human
Concetto Transeunte
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Train Yard Blues (EP)
Lire la chronique
Clandestine Blaze
Consecration Of The Blood
Lire la chronique
Eldfödd
Risen From The Flames (EP)
Lire la chronique
Mytherine
Lord of Mountains
Lire la chronique
Irae
In The Key Of Twilight
Lire la chronique
VoidCeremony
Abditum
Lire la chronique
Malepeste
Ex Nihilo
Lire la chronique
One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
Lire la chronique
Titan
Lacrimæ Mundi
Lire la chronique
Impurity
The Eternal Sleep
Lire la chronique
Centinex
With Guts And Glory
Lire la chronique
Empeiria
The Ascent: Szenen der Kath...
Lire la chronique
Aethervoid
Even Light Decays (EP)
Lire la chronique
Entretien avec Anthares
Lire le podcast
Hyver
Noirceur Mystique d'Autrefois
Lire la chronique
Antiquus Infestus
Antiquus Infestus
Lire la chronique
Body Void
Bury Me Beneath This Rottin...
Lire la chronique
Dome Runner
World Panopticon
Lire la chronique
Archaic Thorn
Malicious Spears
Lire la chronique
Ars Moriendi
Leur esprit marche dans les...
Lire la chronique
Mvltifission
Reborn Souls From Transcend...
Lire la chronique
Vyr Muk
Chants of the Tenebrous Depths
Lire la chronique
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
Illegal Corpse + Inhumate +...
Lire le live report